Advertencias emitidas por Caroline Giuliani sobre el potencial impacto dañino de su padre

La crítica es severa: Según el "New York Times", es difícil imaginar un candidato más inapropiado para la presidencia que Trump. Ha demostrado su "inadecuación moral" para el cargo. Incluso la hija del aliado de Trump, Giuliani, comparte una perspectiva negativa sobre Trump.

El equipo editorial del conocido periódico estadounidense, el "New York Times", ha respaldado a la candidata demócrata Kamala Harris aproximadamente un mes antes de las elecciones presidenciales de EE. UU. "Kamala Harris es la opción evidente", escribe el equipo editorial en un editorial. Sin embargo, el candidato republicano Donald Trump se considera inapropiado.

El periódico señaló que es difícil imaginar un candidato más inapropiado para el cargo de presidente de EE. UU. que el actual convicto Trump. "Ha demostrado su inadecuación moral para el cargo". Trump ha demostrado emocionalmente no ser apto para un cargo que requiere cualidades como sabiduría, honestidad, empatía, valor, contención, humildad y disciplina - cualidades que le faltan significativamente. "Si los votantes estadounidenses no se ponen de pie contra él, el Sr. Trump tendrá el poder de causar un daño severo y duradero a nuestra democracia".

En consecuencia, la oponente demócrata de Trump, Kamala Harris, "independientemente de cualquier desacuerdo político que los votantes puedan tener con ella, es la única opción patriótica para la presidencia", continuó. Aunque puede que no sea la candidata perfecta para todos los votantes, especialmente para aquellos descontentos y enfadados con los fracasos del gobierno en temas como la inmigración, los costes de la vivienda y la violencia con armas de fuego. "Pero instamos a los estadounidenses a comparar el historial de Harris con el de su oponente. Harris es más que una alternativa necesaria".

La hija de Giuliani respalda a Harris

Caroline Giuliani, la hija del antiguo alcalde de Nueva York y luego aliado de Trump, Rudy Giuliani, también respaldó a Harris. "Donald Trump me arrebató a mi padre. No permitan que también se lleve nuestro país", escribió la cineasta en un artículo para "Vanity Fair". Se preocupa de que demasiados estadounidenses no hayan asimilado "la presidencia profundamente desestabilizadora de Trump", que ella afirma que es mentalmente agotadora. "Si suficientes personas recordaran de verdad lo que esa caos sintió, otro mandato de Trump ni siquiera sería una consideración", dijo Caroline Giuliani. "Pero para aquellos listos para enfrentar la verdad clara y sin adornos, hay señales inequívocas del camino destructivo de Trump a nuestro alrededor, y me ha partido el corazón ver cómo mi padre se ha convertido en uno de ellos".

En las encuestas, los dos competidores están empatados. Las elecciones son el 3 de noviembre. Es costumbre en EE. UU. que los periódicos hagan recomendaciones. El "New York Times" destaca que el equipo editorial es un comité de periodistas de opinión y independiente de la redacción de noticias.

