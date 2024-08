Advertencia emitida por las marcas de escritura Bitcoin en las aceras

A veces, parece que el dinero en efectivo está tirado en las calles, solo para descubrir que es falso cuando intentas usarlo. Suceden cosas similares con los supuestos monederos de papel de Bitcoin dejados por personajes turbios para llevar a cabo un timo.

La Oficina de Delitos Graves de Baviera (LKA) alerta al público sobre un timo que implica monederos de papel falsos de Bitcoin. Aquí es cómo funciona: individuos deshonestos dejan bolsas de plástico en la calle que contienen una impresión de monedero de papel falsa y un recibo que muestra un pago superior a 10,000 euros.

Estas bolsas están diseñadas para parecer que alguien Recently bought Bitcoins and lost them. If a passerby scans the QR code on the wallet printout to sell the Bitcoins, they are redirected to a fake website. The wrongdoers seek to gather personal details and demand a high "processing fee" of approximately 3%, much more than the typical 0.5% Bitcoin trading fee. Once the fee is paid, they guarantee to release the funds, but as expected, they never do.

Los monederos de papel para criptomonedas, como Bitcoin, no están limitados a aplicaciones en smartphones o dispositivos de almacenamiento. También puedes guardar tus activos de criptomoneda en papel, a través de una simple impresión que incluye claves públicas y privadas del monedero y códigos QR para transacciones.

Los monederos de papel pueden compararse al dinero en efectivo. Puedes crearlos en casa o recibirlos de cajeros especializados al comprar Bitcoins. Si encuentras una bolsa de plástico con un monedero de papel sospechoso dentro, la LKA aconseja que lo entregues en la comisaría de policía más cercana. Este timo ya ha sido descubierto en Viena al comienzo del año, cuando comenzaron a aparecer monederos de papel falsos en la capital austriaca.

A pesar del aumento de las transacciones de criptomonedas, los casos de delitos como el uso de monederos de papel falsos de Bitcoin siguen siendo una amenaza para los usuarios desprevenidos. El descubrimiento de un monedero de papel falso de Bitcoin puede llevar a una pérdida financiera significativa y robo de identidad, lo que destaca la importancia de la precaución y la denuncia de tales casos a las autoridades como la LKA.

Lea también: