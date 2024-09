Advertencia emitida: Etiquetar a un candidato como "fascista" podría provocar agresión, sin embargo Vance no menciona este término que Trump usa con frecuencia para Harris.

Previamente, Vance había condenado a un congresista demócrata por decir el año pasado que Trump debería ser "erradicado". (El congresista luego reconoció su "elección inapropiada de palabras", afirmando que estaba discutiendo cómo Trump debería ser derrotado durante las elecciones.) Luego, Vance comentó: "Ve, podemos discrepar o debatir, pero no podemos decirle al público estadounidense que un candidato es un fascista, y si es elegido, sería el fin de la democracia estadounidense".

Lo que Vance no mencionó fue que Trump ha informado repetidamente al público estadounidense que su oponente, la vicepresidenta Kamala Harris, es una fascista,whose election would signal the demise of the nation itself.

De hecho, Trump ha etiquetado a Harris como fascista al menos dos veces en la última semana sola.

"Ella es una marxista, comunista, fascista, socialista", afirmó Trump en un mitin de Arizona el jueves.

"Esta es una radical de izquierda, marxista, comunista, fascista", declaró Trump mientras atacaba a Harris durante una conferencia de prensa el viernes.

Esto no fue una nueva táctica. "Tenemos un individuo fascista corriendo que es incompetente", dijo Trump a los residentes de Virginia durante una parada de campaña en agosto; en un mitin de Arizona en agosto, Trump dijo que la verdadera división en la política estadounidense es entre los patriotas con valores tradicionales y "esos fascistas de izquierda liderados por Harris y su grupo".

Y Trump ha ido más allá de decir que elegir a Harris significaría el fin de la democracia estadounidense. Ha dicho este verano que elegir a Harris significaría "ya no tendrás un país" y que "no nos quedará un país".

Un representante de Vance no respondió de inmediato a la solicitud de CNN del martes para aclarar si Vance está instando a Trump a moderar su lenguaje, y si no, qué percibe Vance como la distinción entre las palabras de Trump y la retórica "de la izquierda" que estaba denunciando.

Vance argumentó en su discurso del lunes que no hay un "problema de ambos lados". Aceptó que los conservadores "no siempre aciertan", pero argumentó que el hecho de que "nadie ha intentado matar a Kamala Harris en los últimos meses" demuestra que el problema de la retórica inflamatoria hacia los candidatos presidenciales es unissue unidireccional.

Sin embargo, Harris ha enfrentado amenazas violentas durante años, incluyendo en los últimos meses. Solo en agosto, un hombre de Virginia y un hombre de Tennessee fueron acusados ​​separadamente de emitir amenazas de muerte contra ella.

