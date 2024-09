Advertencia contra el consumo de mezclas de bayas que inducen el sueño

Aumento de rendimiento, sueño mejorado o alivio del estrés: eso es lo que afirman los vendedores de soluciones de sleepberry. Sin embargo, los profesionales médicos argumentan que los supuestos beneficios de estos tratamientos no están respaldados por pruebas científicas sólidas. De hecho, podrían potencialmente suponer graves riesgos para la salud.

El Instituto Federal Alemán para la Evaluación de Riesgos (BfR) aconseja no utilizar las mezclas de sleepberry, que con frecuencia se etiquetan como Ashwagandha. En particular, los niños, las mujeres embarazadas y lactantes, y las personas con enfermedad hepática deben evitar los polvos, cápsulas, gotas o infusiones que se encuentran en las tiendas y en línea, según el BfR. Lamentablemente, no hay ningún efecto positivo verificado de estos remedios.

Las soluciones de Ashwagandha también se conocen como sleepberries, ginseng indio o cerezas de invierno en alemán, según el BfR. La planta, conocida científicamente como Withania somnifera, es común en África, la península arábiga, Asia, España y Grecia. Los vendedores a menudo afirman beneficios como un rendimiento más alto, sueño mejorado o alivio del estrés. Sin embargo, estos beneficios afirmados no están probados científicamente, y los riesgos potenciales para la salud asociados con estos remedios a base de plantas no están bien investigados, según los expertos.

El cuerpo actual de investigación sobre estos remedios se considera insuficiente. Se han informado efectos secundarios como náuseas, vómitos y diarrea, así como mareos, dolores de cabeza, fatiga y erupciones cutáneas. "Además, hay indicios de que estas preparaciones pueden afectar al sistema inmunológico y al sistema endocrino, con consecuencias para los niveles de cortisol y azúcar en sangre, hormonas tiroideas y hormonas sexuales", dijeron los expertos.

El BfR advirtió que los informes de daño hepático posiblemente relacionados con las mezclas de Ashwagandha merecen una atención especial. "Además, hay signos de interacciones entre las preparaciones de Ashwagandha y otros medicamentos, como los que controlan el azúcar en sangre (antidiabéticos), la presión arterial (antihipertensivos) y el sistema inmunológico (inmunosupresores)", advirtió el instituto. Basándose en las evaluaciones de riesgos actualmente disponibles y los informes de casos registrados internacionalmente, el BfR y otras autoridades europeas recomiendan evitar las mezclas de Ashwagandha.

Históricamente, las plantas de Ashwagandha se han utilizado en la medicina ayurvédica, principalmente las raíces o sus preparaciones. Sin embargo, el tipo y el contenido de los ingredientes activos en los suplementos alimenticios disponibles en Europa varían significativamente, según el BfR. A diferencia de los productos medicinales, incluso aquellos con ingredientes activos a base de plantas, los suplementos alimenticios no pasan por un proceso de aprobación reguladora comparable antes de ser introducidos en el mercado. No se les prueba específicamente la seguridad y la tolerancia, para lo cual son responsables muchos fabricantes, importadores, proveedores y distribuidores.

