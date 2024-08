- Adopción de gemelos después de vencer el cáncer

Su Historia Parece un Nearly Incredible Novela

En la cancha de tenis, Martina Navratilova (67) lo ganó todo y derrotó a todos. En la vida y el amor, casi lo perdió todo. Luego conoció y se enamoró de la supermodelo rusa Julia Lemigova (52). Ahora, han adoptado a dos hijos y han completado su felicidad familiar. ¿Qué hace que este "Matrimonio hecho en el Cielo", como lo llama la revista People?

"Desafíos y Recompensas para Todos"

"Estamos emocionados y vemos los desafíos y las recompensas para todos", escribieron Navratilova y Lemigova en un comunicado breve sobre la adopción de sus dos hijos pequeños. Todavía no han revelado más detalles, comprensiblemente después del drama de los últimos dos años. Ahora, quieren paz en su nuevo hogar con sus hijos adoptivos, donde también conocerán a las dos hijas de Julia, Emma y Victoria, de su matrimonio anterior. Poco a poco, un puzzle familiar perfecto se está armando en la vida de Navratilova, uno que antes parecía inalcanzable.

Las Múltiples Victorias de Navratilova Sobre el Cáncer

En la cancha de tenis, era fácil para Martina Navratilova dominar a sus oponentes. En las décadas de 1980 y 1990, estableció récords con 167 títulos en individuales y 177 en dobles. Su estilo de juego agresivo era simple pero exitoso: servir, atacar la red, volear, punto.

Pero sus diagnósticos de cáncer presentaron desafíos diferentes. Después de defeating breast cancer in 2010, su doble diagnóstico en 2022 debe haber sido un gran shock: cáncer de garganta y cáncer de mama otra vez. Todos sus planes de adopción quedaron en suspenso: "Cuando adoptas a un niño, es sobre el niño. Y ahora es todo sobre Martina y su recuperación", dijo Lemigova en el reality show estadounidense "The Real Housewives of Miami". En junio de 2023, Navratilova anunció que estaba libre de cáncer, allanando el camino para la adopción.

Las Relaciones Terminaron en el Tribunal

Martina Navratilova ha superado innumerables barreras infranqueables en su vida. Salió del armario en 1980 cuando descubrió su amor por las mujeres. Sin embargo, sus relaciones terminaron en el tribunal. Vivió con la ex jugadora de baloncesto profesional Nancy Lieberman (66) durante varios años, más tarde pagándole $120,000 por silencio sobre su tiempo juntas. También tuvo una relación con la autora Judy Nelson (79), que terminó con un informe de pago de $10 millones en 1991. Navratilova sacudió el mundo del tenis tradicional, donde "los hombres de verdad" usaban cintas para el sudor y "las mujeres de verdad" usaban faldas plisadas. También revolvió su propia vida emocional.

Entre la Apatridia y el Amor

En 1978, la futura estrella del tenis solicitó la ciudadanía de los EE. UU. desde Checoslovaquia e inicialmente falló, dejándola apátrida por un tiempo. En 1980, circularon rumores sobre su relación con la autora estadounidense Rita Mae Brown (79). En 1981, finalmente obtuvo la ciudadanía de los EE. UU., pero su camino hacia la felicidad romántica aún era largo.

"No soy fan del tenis, pero sabía quién era"

En el año 2000, sus ojos se encontraron en una barra en París: en un extremo de la barra estaba Julia Lemigova, ex "Miss UdSSR" y top model, en el otro extremo, Navratilova. "Modelé, viví en París y conocí a todas estas personas increíbles - famosos, reales", dice Lemigova. "No soy fan del tenis, pero por supuesto sabía quién era". En ese momento, ella le hizo señas a Navratilova con los ojos: "Tienes que venir a mí y hablarme". Y efectivamente: solo tomó unos segundos y la famosa tenista estaba frente a ella. Pero las chispas entre ellas aún no volaban. Tardó casi una década hasta que se volvieron a ver en 2008 en París. De un desayuno compartido, creció la amistad, y luego más. En 2014, Navratilova le hizo una propuesta pública a Julia en la U.S. Open, que sellaron con su boda en diciembre del mismo año.

Las hijas de Julia como apoyo crucial

Desde el comienzo de su viaje de amor compartido, la ex top model y la leyenda del tenis pueden confiar siempre en dos firmes supporters: las hijas ahora crecidas de Julia. Cuando le preguntaron "¿Quién es Martina?" en 2008, ella les explicó a ambas: "Martina es alguien a quien amo. No puedo imaginar la vida sin ella". "Sus ojos se hicieron grandes en ese momento", dice Lemigova, luego Emma dijo: "Quiero que ella viva con nosotros". Y incluso con su propio coming out, sus hijas fueron útiles: "Cuando vi a mis dos niñas pararse frente a sus amigos y decir: 'Sí, tenemos dos madres', pensé: 'Oh, Dios mío. Mis niñas fueron más rápidas que yo'".

Su boda con Navratilova - la actriz Brooke Shields (59) fue la dama de honor - también dio a muchas otras parejas del mismo sexo el coraje de casarse, según Lemigova. "Creo que es importante para las parejas como nosotros casarnos". La adopción de sus dos hijos corona actualmente el camino compartido y a veces rocoso de la famosa pareja. Y no hay duda de que ambos dominarán brillantemente este capítulo de su viaje de vida.

