5 cosas

1️⃣ Vacaciones de adolescentes: El hijo de 15 años de una popular estrella de la televisión exploró diversas ciudades europeas este verano sin la supervisión de adultos, lo que ha desatado discusiones divisivas sobre la edad adecuada para vacacionar sin un acompañante adulto.

2️⃣ Planificación de la jubilación: ¿Estás seguro de tus ahorros? Tu estilo de vida cómodo ultimate depende no solo de cuánto ahorres e inviertas con el tiempo, sino también de los posibles beneficios de seguridad social a los que puedas tener derecho.

3️⃣ Conservación de energía: El equipo de NASA a cargo del legendario Voyager 2 decidió desactivar uno de sus instrumentos científicos para conservar energía. A pesar de las reservas de energía menguantes de Voyager 2, NASA espera que el spacecraft continue funcionando más allá de la década de 2030.

4️⃣ Cambio de temporada de alergias: Aunque los meses de primavera suelen estar asociados con graves alergias, el clima más fresco del verano no significa un respiro para todos. La temporada de alergias ha comenzado antes y ha durado más.

5️⃣ Rejuvenecimiento de marca: Rejuvenecer una organización tambaleante como Gap no es tarea fácil, pero el diseñador Zac Posen asegura que está a la altura del reto. Parece que está funcionando.

Mira esto

Un rescate audaz: Las cámaras corporales de la policía capturan el momento emocionante en que un oficial de policía en Indiana rescató a un niño autista de la piscina de su vecino.

Encabezados principales

• El fiscal especial presenta un análisis detallado de su caso de las elecciones de 2020 contra Trump en un informe recién presentado• Un médico relacionado con la muerte de Matthew Perry enfrenta cargos por conspirar para distribuir ketamina• Asheville se consideraba un santuario climático. Helene Duyvestyn nos muestra exactly por qué nowhere es truly safe | Cómo puedes ayudar

Lo que está en tendencia

🚗 Decisión judicial: Una pareja de Nueva Jersey involucrada en un accidente de Uber no puede demandar a la compañía por un pedido de Uber Eats, según una reciente decisión judicial. Este es solo uno de muchos casos que destacan la complejidad de los acuerdos de términos de servicio.

Descubre esto

🔍 Hallazgo en el sótano: Un dealer de segunda mano encontró un painting abstracto que mostraba a una mujer asimétrica en una villa italiana hace varias décadas. Su esposa lo consideró feo, pero luego se descubrió que era un Picasso valorado en millones.

Cita notable

🤖 Desarrollo problemático: Los estibadores se oponen a la transición a más grúas y camiones autónomos que transportan mercancías de barcos contenedores, lo que significa menos trabajadores pagados.

Trivia

💸 ¿Qué mercancía está causando un frenesí debido a la huelga del puerto?

A. BananasB. BateríasC. Papel higiénicoD. Agua embotellada⬇️Desliza hacia abajo para encontrar la respuesta.

Esquina de celebridades

⭐ Lazos familiares: El actor Daniel Day-Lewis anunció su intención de dejar la jubilación y protagonizar una película dirigida por su hijo. Titulada "Anemone," la película explora las dinámicas entre padres, hijos y hermanos.

Vibraciones positivas

🍔 Terminando en una nota alta: Para celebrar el 25º aniversario de "SpongeBob SquarePants," Wendy's está introduciendo una comida especial "Krabby Patty Kollab." Descubre lo que se incluye.

Hasta mañana

