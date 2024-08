- Adiós a RTL Direct en una forma relajada

El presentador de noticias de 74 años, Jan Hofer, Recently parted ways with the news program "RTL Direkt" and its streaming platform RTL+. Durante su discurso de despedida, mencionó a su sorpresa invitada, la colega y presentadora de noticias Pinar Atalay (46), quien visitó el estudio, como se reveló en un clip compartido en la cuenta de Instagram de Hofer.

Después de que Atalay lo elogiara, destacando su impresionante carrera como presentador de noticias en "Tagesschau" y refiriéndose a él cariñosamente como "el único 'Señor Noticias'", Hofer respondió: "Supongo que he estado aquí, pase lo que pase. Durante décadas, he estado invadiendo los salones de las personas". Pareciendo calmado y sosteniendo un ramo de flores, Hofer continuó: "Estoy bien. No estoy desapareciendo por completo. Es posible que me vean aparecer aquí y allá, pero no en 'RTL Direkt'".

Hofer también compartió su discurso de despedida en su Instagram, incluyendo un comentario humorístico: "Apuesto a que nos volveremos a encontrar en algún lugar - pero definitivamente no en la selva, eso es para las leyendas verdaderas", dijo con una risita.

Con la partida de Hofer, Atalay será la única presentadora principal. Habían estado compartiendo deberes desde agosto de 2021. Lothar Keller (59), quien anteriormente formaba parte del equipo de presentación extendido de "RTL Nachtjournal", cubrirá temporalmente.

Asuntos familiares

El cambio de carrera de Hofer fue impulsado por preocupaciones familiares. Reveló a "Redaktionsnetzwerk Deutschland" que su vida diaria y su tiempo en familia, especialmente con su esposa y su hijo, se habían visto afectados. Pasar más de la mitad del año en Berlín por "RTL Direkt", mientras que su familia reside en Mallorca, había cobrado un peaje en su vida personal.

Hofer se casó con su pareja 28 años más joven, Phong Lan, y madre de su hijo nacido en 2015, en octubre de 2018. Además, también tiene tres hijos de una relación anterior.

Buenos días, fue un placer trabajar contigo durante tantos años, dijo Hofer durante su discurso de despedida. A pesar de separarse de RTL Direkt, aseguró a sus seguidores que aún podrían verlo aparecer aquí y allá.

