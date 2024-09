Adiós a los pandas en el zoológico de Atlanta después de un cuarto de siglo de estancia

La partida del panda del Zoo de Atlanta es una experiencia de emociones mixtas. Desde 1999, han sido una parte icónica del zoo y de la ciudad, con sus imágenes en carteles por toda Atlanta y la cámara en vivo de pandas del zoo siendo un favorito local muy querido.

Los pandas son escasos en los zoos de Estados Unidos. Antes de la llegada de dos osos en San Diego el pasado junio, los pandas de Atlanta eran los únicos en el país. Han servido como encantadores embajadores de su especie, atrayendo a millones de visitantes y educándolos sobre los desafíos que enfrentan los pandas en la naturaleza.

El Dr. Sam Rivera, Vicepresidente de Salud Animal en el Zoo de Atlanta, quien ha trabajado con los pandas desde su llegada hace 25 años, reconoce que decir adiós será difícil. Pero el intercambio de pandas entre China e instituciones zoológicas internacionales, como el Zoo de Atlanta, es una parte vital de apoyar a esta especie en peligro de extinción. Permitiendo que los pandas sean estudiados en diversas instalaciones zoológicas, los científicos pueden realizar investigaciones en diferentes entornos, obteniendo información que podría pasarse por alto en su hábitat natural. También fomenta colaboraciones con instituciones educativas y de investigación no zoológicas. Las asociaciones internacionales han ayudado a los científicos a comprender mejor la biología, el comportamiento y los desafíos ambientales de los pandas.

Logros clave

El Zoo de Atlanta ha celebrado varios hitos con los pandas en los últimos 25 años. En 2016, Lun Lun y Yang Yang dieron a luz a Ya Lun y Xi Lun, su segunda camada de gemelos, lo que convirtió al Zoo de Atlanta en la primera institución de EE. UU. en criar dos camadas de gemelos de pandas. El éxito de los nacimientos mediante FIV fue un hito entre muchos avances importantes en la reproducción de pandas en el zoo. El Dr. Rivera dice que el zoo está orgulloso de sus logros en la reproducción y el monitoreo de la gestación de pandas. Otros logros notables incluyen avances significativos en la comprensión del comportamiento maternal de los pandas gigantes y, trabajando junto a socios de Georgia Tech, determinar que los pandas gigantes tienen visión de colores comparable a la de otros osos.

Otra ventaja de tener pandas en zoos fuera de China es el acceso que brindan al público. Ver pandas de cerca es una oportunidad única para aprender sobre la especie en peligro de extinción mientras se recaudan fondos cruciales para apoyar la investigación. El Zoo de Atlanta informes que han generado más de $17 millones para la conservación de pandas gigantes en China. La mayoría de esos fondos se ha utilizado para apoyar ocho reservas naturales diferentes en China.

Y está funcionando. La especie una vez en peligro de extinción se está recuperando. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, había alrededor de mil pandas en la naturaleza en la década de 1980. Para 2016, el panda gigante había sido eliminado de la lista de especies en peligro de extinción. Las poblaciones de pandas gigantes han aumentado en un 17% en la última década.

¿Por qué son importantes los pandas gigantes?

Aunque ya no están en peligro de extinción, los pandas todavía corren riesgo. El Zoo de Atlanta informes que el número total de pandas gigantes sigue siendo bajo para mantener una población viable. Los desafíos que enfrentan los pandas son principalmente debido a la pérdida de hábitat, y actualmente solo el 61% de la población de pandas de China está protegida por reservas gubernamentales. Sus entornos naturales son pequeños y fragmentados, lo que impide que se mezclen y críen, y limita las áreas adecuadas para anidar para las madres. Y cuando los pandas luchan, otros animales también luchan. Sus hábitats, los bosques de bambú de China, también son hogar de muchas otras especies. Los pandas desempeñan un papel crucial en su entorno, esparciendo semillas por el paisaje y contribuyendo a la salud y diversidad del bosque. Al proteger a los pandas, ayudamos a conservar estos valiosos ecosistemas.

"Panda-Palooza"

Y si quieres despedirte de los pandas del Zoo de Atlanta, el zoo lo hará con estilo con un evento "Panda-Palooza" el 5 de octubre de 2024. Consulta zooatlanta.org para obtener detalles.

A medida que el Zoo de Atlanta se despide de sus pandas este otoño, la llegada de nuevos pandas al Zoológico de San Diego y el Zoológico Nacional de Smithsonian marca un compromiso continuo para salvar a estos animales extraordinarios y nos recuerda el papel vital que desempeñamos en proteger, no solo al panda gigante, sino a todos los animales para que puedan ser celebrados por las generaciones venideras.

Cómo ayudar a los pandas

Si te importa el destino de los pandas gigantes, hay formas de ayudar. Apoyar organizaciones benéficas respetables dedicadas a la conservación de pandas es una forma directa de contribuir. Estas organizaciones se centran en la investigación científica, los programas educativos y la preservación del hábitat.

El Zoo de Atlanta está involucrado en programas de conservación de campo localmente y en todo el mundo, incluyendo trabajo en África, Asia, América Central y del Sur. Apoyan la financiación para otras organizaciones de conservación establecidas, así como proyectos, investigación y programas educativos en su zoo.

El San Diego Zoo Wildlife Alliance es una organización de conservación internacional sin fines de lucro dividida en dos partes: el Zoológico de San Diego y el Parque Safari del Zoológico de San Diego. Desarrollan soluciones de conservación sostenibles a través de la educación, la atención de la vida silvestre y la ciencia.

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) ha estado involucrado en la conservación de pandas gigantes durante décadas, trabajando en la preservación del hábitat y la defensa de políticas.

Pandas Internacional es una organización específica centrada en la preservación y propagación del panda gigante, apoyando centros de cría y la investigación en China.

También puedes tener un impacto visitando otros zoos respetables y apoyando su investigación, y compartiendo información, apoyando iniciativas centradas en pandas y siendo un guardián del medio ambiente, todo esto ayuda a la causa.

Puedes donar para ayudar a los pandas gigantes

Durante su tiempo en el Zoo de Atlanta, "nosotros" como visitantes hemos tenido la oportunidad única de ver a estas criaturas magníficas de cerca. Además, los fondos generados por nuestras visitas al zoo han contribuido significativamente a los esfuerzos de conservación para los pandas gigantes en China.

