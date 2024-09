Adiós a la herencia del patrimonio ruso: Ucrania busca cambiar el nombre de las monedas

Ucrania plane separarse aún más de Rusia al renombrar sus monedas menores. En lugar de "Kopiyka", se les llamará "Shah" en el futuro, según anunció el banco central en Kyiv. Después de investigar la historia de la moneda ucraniana, el presidente del banco central, Andriy Pyshnyi, concluyó que el nombre "Kopiyka" representa la ocupación de Moscú. El término "Kopeyka" también se utiliza en Rusia para la unidad monetaria más pequeña, pero debido al débil rublo y su escaso valor, los Kopeks tienen poca importancia en Rusia. El Banco Nacional ya ha preparado propuestas para los ajustes legislativos necesarios. No hay planes para cambiar las monedas existentes en circulación; en cambio, coexistirán.

Mientras que el progreso en Kursk se está ralentizando, las fuerzas rusas están aumentando su actividad en Pokrovsk. Esta ciudad ucraniana serves como un punto crítico ya que se encuentra en "la última línea fortificada significativa y establecida". Según el experto militar Gustav Gressel, la tolerancia de los ucranianos a los errores está disminuyendo constantemente.

Los aliados de Ucrania esperan que Irán envíe pronto misiles balísticos a Rusia, lo que podría provocar una respuesta inmediata de los aliados de Ucrania, según fuentes que hablan con Bloomberg. Desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2022, Irán ya ha proporcionado a Rusia numerosos drones. La próxima transferencia de misiles balísticos sería un desarrollo preocupante en el conflicto, según la revista, citando a varias fuentes anónimas. Los individuos desconocidos no proporcionaron un plazo o la escala de las entregas. Sin embargo, un funcionario sugirió que las entregas podrían comenzar en cuestión de días. Los misiles balísticos suelen viajar más rápido que los misiles crucero o los drones y pueden llevar cargas más grandes.

Según el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, las tropas rusas en la región de Donetsk no han avanzado en dos días. Sin embargo, la situación en Pokrovsk en el frente este es "difícil", dijo Zelenskyy, basándose en comentarios del Comandante Supremo Oleksandr Syrskyi, informado por el periódico ucraniano Kyiv Independent. Se han librado batallas intensas alrededor de Pokrovsk durante meses ya que es un importante centro logístico para las fuerzas ucranianas. Las tropas rusas Recently experimentaron un rápido progreso (ver entrada a las 17:22).

El Director General de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, viajará a Kyiv mañana. También visitará la central nuclear de Zaporizhzhia, que Rusia ha ocupado desde su invasión hace más de dos años y medio. La central nuclear ha sido objetivo de ataques y sabotaje, con ambas partes, Rusia y Ucrania, culpándose mutuamente. En mediados de agosto, los inspectores informaron un aumento de la situación. Hubo una explosión cerca de la zona de seguridad, que los expertos de la OIEA en el lugar estimaron que fue causada por un drone con un dispositivo explosivo.

Durante la guerra de Ucrania, han circulado rumores sobre el uso de diversas armas, incluidas las drones lanzallamas. Ahora, se ha publicado un video que supuestamente muestra su uso. El video parece mostrar un drone lanzallamas aparentemente quemando posiciones militares rusas y una gran parte de un bosque.

El nuevo primer ministro neerlandés, Dick Schoof, ha anunciado un importante paquete de ayuda para Ucrania. Durante una visita sorpresa a la ciudad ucraniana oriental de Zaporizhzhia, se reunió con el presidente Volodymyr Zelenskyy. El paquete de ayuda asciende a más de 200 millones de euros. Es la primera visita de Schoof a Ucrania desde que asumió el cargo en principios de julio, reemplazando a Mark Rutte, quien será el próximo Secretario General de la OTAN en octubre. "Sin exagerar, los Países Bajos han jugado un papel crucial en ayudar a Ucrania a salvar innumerables vidas. Nuestras relaciones son más fuertes que nunca. Estamos lado a lado en la búsqueda de una paz justa y duradera", dijo Zelenskyy.

La refinería PCK en Schwedt seguirá bajo control federal por el momento. Según información de la Agencia de Prensa Alemana, el gobierno alemán busca prorrogar la administración fiduciaria de las acciones mayoritarias de la corporación estatal rusa Rosneft en la refinería PCK. La administración fiduciaria caducaría el 10 de septiembre. Las acciones han estado bajo administración fiduciaria federal desde septiembre de 2022. La decisión del gobierno alemán de dejar de importar petróleo ruso debido a la invasión rusa de Ucrania es la razón detrás de esta medida. PCK cambió a fuentes de suministro alternativas a principios de 2023. Además de Schwedt, otras dos instalaciones también están afectadas. Rosneft posee el 54% de las acciones de la refinería PCK en el nordeste de Brandeburgo.

17:22 Rusia obtiene las mayores ganancias territoriales diarias en Ucrania desde octubre de 2022 - 15 kilómetros cuadrados por día

El ejército ruso ha visto un progreso significativo en agosto, según estimaciones basadas en datos del think tank estadounidense Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). Durante el último mes, el ejército ruso ha ganado el control sobre 477 kilómetros cuadrados en Ucrania, lo que marca la mayor ganancia territorial de Rusia desde octubre de 2022, lo que equivale a más de 15 kilómetros cuadrados por día en agosto. Las fuerzas rusas han encontrado principalmente éxito en la región oriental ucraniana de Donetsk. Hasta la noche anterior, el ejército ruso estaba a solo 7 kilómetros de la ciudad estratégicamente crucial de Pokrovsk.

16:56 Putin en Mongolia - Reunión con el Presidente Mongol El presidente ruso Vladimir Putin ha realizado una visita a Mongolia. Este martes, Putin se reunirá con el presidente mongol Uchnaagiin Khürelsük. Los dos líderes participarán en una ceremonia que conmemora la victoria de las tropas soviéticas y mongolas contra el ejército japonés en 1939. Las batallas causaron la pérdida de miles de vidas. Para Putin, esta es su primera visita a un país que es miembro de la Corte Penal Internacional (CPI) desde que el tribunal emitió una orden de arresto en su contra hace casi 18 meses, por supuestos crímenes de guerra en Ucrania. Ucrania insta a Mongolia a arrestar a Putin y entregarlo a la corte de La Haya. El portavoz de Putin comentó la semana pasada que el Kremlin no está preocupado por el arresto de Putin en Mongolia.

16:40 Corrupción presunta en el Ejército ruso - Mumindzhanov bajo investigación El Comité de Investigación de Rusia ha iniciado investigaciones sobre otro alto cargo militar, el general Valery Mumindzhanov, quien está siendo investigado por aceptar sobornos a gran escala. Este delito es castigado con hasta 15 años de prisión en Rusia. Mumindzhanov ocupa el cargo de deputy comandante de logística en el distrito militar de Leningrado y anteriormente trabajó en el ministerio de Defensa. La investigación reporta que Mumindzhanov exigió y recibió más de 20 millones de rublos (aproximadamente 202,000 euros) a cambio de aprobar contratos de suministro de uniformes. Desde abril, más de diez cargos militares en Rusia, incluidos generales y personal de alto rango del ministerio de Defensa, han sido objetivo de las agencias de aplicación de la ley tras acusaciones de corrupción o fraude. Algunos críticos sospechan de una campaña de purga.

16:25 Zelenski sobre la operación de Kursk - "Prosigue según lo planeado" El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmó que la operación en la región rusa de Kursk prosigue según lo planeado. Zelensky compartió su declaración durante una visita a Zaporizhzhia, según un corresponsal de la agencia de noticias del estado ucraniano Ukrinform. "La operación de Kursk está cumpliendo sus objetivos y prosigue según lo planeado", dijo Zelensky. "Sin embargo, creemos que la operación de Kursk podría tener también un impacto en ataques rusos más intensos en Pokrovsk y Torez", añadió el presidente ucraniano. Actualmente, las brigadas más poderosas del ejército ruso están concentradas en estas líneas del frente.

15:52 Incendios forestales ponen en peligro pueblos en Luhansk ocupado - ¿Sin bomberos a la vista? Los residentes de la región ocupada de Luhansk actualmente enfrentan dos amenazas: la guerra y los incendios forestales. Las redes sociales están inundadas de quejas sobre la falta de bomberos para extinguir los incendios.

15:16 Ucrania recibe sistema Patriot de Romania - Parlamento aprueba transferencia El parlamento rumano ha dado su aprobación para transferir un sistema de defensa aérea Patriot a Ucrania. El proyecto ahora avanza para la votación final, según informó Reuters. En junio, Bucarest acordó donar uno de sus dos sistemas Patriot operativos a Ucrania, con la condición de que sus aliados reemplacen el sistema que se entrega.

14:53 Mobilización en Ucrania - Petición para reducir límite de edad a 50 Se ha iniciado una petición que urge al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a reducir el límite de edad de la movilización a 50 años. Hasta ahora se han recolectado más de 25,000 firmas, según informó el periódico ucraniano "Kyiv Independent". Según la ley ucraniana, una petición electrónica al presidente requiere al menos 25,000 firmas en tres meses para ser considerada. Quedan 34 días para recolectar firmas.

14:34 Once heridos en la región rusa de Belgorod - Se culpa a ataques ucranianos Once personas, incluidos dos niños, resultaron heridas en ataques ucranianos en la región rusa de Belgorod y su capital, según Vyacheslav Gladkov, gobernador de la región de Belgorod, a través de Telegram. También se informes de la destrucción de un kindergarten. Las autoridades locales han cerrado varias escuelas y kindergartens en la región por una semana después de los ataques. El 2 de septiembre es tradicionalmente el primer día de escuela después de las vacaciones de verano en ciertas regiones de Ucrania y Rusia.

14:10 Zelensky: proyectil ruso devastó centro islámico en Kyiv Durante el ataque con proyectiles rusos en Kyiv durante las últimas horas del lunes (consulte las entradas 05:39, 06:20 y 09:29), una mezquita y un centro cultural islámico adyacente sufrieron graves daños. En un mensaje en X, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que Rusia no muestra respeto por los valores espirituales o humanos y no respeta ninguna religión o creencia. "Persiste en su campaña de destrucción contra el pueblo ucraniano y busca destruir todas nuestras comunidades y incluso lugares de culto sagrados", concluyó Zelensky. El líder de la comunidad local, Vadym Dashevski, comunicó a Reuters que el ataque a la mezquita fue un acto de cobardía.

13:39 Imágenes revelan enjambre de drones monstruoso en y alrededor de Moscú Ucrania llevó a cabo un ataque con drones a gran escala que alcanzó objetivos en y alrededor de Moscú. Un estallido se capturó en video en una refinería situada a 16 kilómetros del Kremlin. Dos plantas de energía más también sufrieron daños. Según los registros rusos, se interceptaron más de 150 drones ucranianos.

12:58 Sikorski: El deber de Polonia de derribar drones rusos entrantes El ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, cree que Polonia está obligada a eliminar los drones rusos y otros objetivos aéreos que se aproximan desde Ucrania antes de entrar en el espacio aéreo polaco. Sikorski expresó esta opinión al periódico británico "Financial Times" (FT), ignorando la postura oficial de la OTAN sobre el riesgo de escalada al confrontar directamente a las fuerzas rusas. La OTAN descarta la hipótesis de derribar drones y misiles rusos en Ucrania, así como la solicitud de Kiev de establecer una zona de exclusión aérea sobre el país. Sikorski informó al FT: "Si los objetos aéreos hostiles se acercan a nuestro espacio aéreo, esto representaría un acto justificable de defensa propia. Porque cuando han entrado, el riesgo de lesiones por escombros es considerable".

12:12 Munz: Respuesta de Rusia a los éxitos electorales de AfD y BSW, y el posible mayor ataque con drones sobre Moscú Los éxitos electorales de AfD y BSW son un tema de interés en Rusia. El reportero de ntv Rainer Munz proporciona información sobre las respuestas de Moscú a estos éxitos electorales y reporta sobre el posible mayor ataque con drones sobre la capital rusa hasta la fecha.

11:40 Putin elogia la velocidad de las conquistas rusas El presidente ruso Vladimir Putin ha elogiado el ritmo de sus tropas que ocupan nuevos territorios en la vecina Ucrania. Informó a las agencias de noticias rusas que el contraataque de Ucrania en la región de Kursk no logró detener el avance de las tropas rusas en el Donbass. "No estamos hablando de avanzar 200 o 300 metros", mencionó Putin. "Estamos hablando de varios kilómetros cuadrados. Este ritmo de la ofensiva en el Donbass es algo que no hemos visto en mucho tiempo". Durante su viaje a Mongolia, Putin hizo una parada en la república siberiana de Tuva para asistir a una clase de la nueva asignatura "Conversaciones sobre Significado", diseñada para acercar a los niños a la línea política del Kremlin.

11:07 Ucrania: Neutralizados 22 misiles y 20 drones La fuerza aérea de Ucrania informes haber neutralizado 22 de 35 misiles y destruido 20 de 23 drones de asalto rusos. Se neutralizaron nueve misiles balísticos y 13 misiles crucero sobre Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Mykolaiv y Zaporizhzhia.

10:36 Video captura ataque con misiles rusos en Kharkiv Rusia ha atacado Kharkiv con misiles durante varios días. Según los informes ucranianos, el domingo se lanzaron diez misiles hacia la ciudad, impactando en un complejo de compras y entretenimiento y dejando a varias personas heridas.

10:01 Número de heridos aumenta en Sumy después del ataque ruso El número de heridos ha aumentado después de un ataque con misiles rusos en la ciudad de Sumy en el nordeste de Ucrania. La cifra actual del Ministerio del Interior de Ucrania indica que 18 personas, incluyendo 6 niños, resultaron heridas. El ministerio difundió esta información en Telegram. Anteriormente (ver entrada 03:34), la administración de la ciudad de Sumy informó que al menos 13 civiles, incluyendo 4 niños, resultaron heridos en el ataque. El ataque con misiles rusos impactó en un centro de rehabilitación social y psicológica de niños y un orfanato en Sumy. La situación de seguridad en la región de Sumy ha empeorado aún más con el inicio de la incursión transfronteriza en la región rusa vecina de Kursk el 6 de agosto. Sumy, una ciudad con más de 250,000 habitantes, se encuentra a aproximadamente 350 kilómetros al este de Kyiv.

09:29 Ucrania: Dos heridos en Kyiv por ataque aéreo ruso Rusia ha atacado nuevamente Kyiv con misiles (ver entradas 05:39 y 06:20). Al menos dos personas resultaron heridas por escombros de misiles rotos, informaron las autoridades locales. También se han producido incendios y se han dañado infraestructuras y casas. Una alerta aérea a nivel nacional duró aproximadamente dos horas desde la noche del lunes hasta la madrugada del martes.

La mayoría de los rusos apoya la guerra en Ucrania: informe del ISW

Según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), una mayoría de los rusos continúa apoyando la guerra en Ucrania. Esto a pesar de la incursión de Ucrania en la región fronteriza rusa de Kursk. El último informe del ISW, basado en datos del centro de investigación de opinión independiente ruso Levada Center, revela que el apoyo a la operación militar rusa en Ucrania ha aumentado gradualmente en agosto. Actualmente, alrededor del 78% de los encuestados apoya la guerra en Ucrania, aumentando desde el 75% en julio y el 77% en junio. La población rusa no parece cansarse de la guerra, lo que da a las autoridades rusas margen para prolongar la guerra de desgaste contra Ucrania, sugieren los analistas del ISW.

Ucrania comparte las pérdidas rusas

El Estado Mayor ucraniano ha publicado nuevas cifras sobre las pérdidas sufridas por el ejército ruso en Ucrania. Según estas cifras, alrededor de 617,600 soldados rusos han muerto en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022, con una pérdida diaria de 1,300 soldados en las últimas 24 horas. Además, se han destruido nueve tanques, diez sistemas de artillería, un sistema de cohetes de artillería mediana y 30 drones en el último período. Desde la gran ofensiva, Rusia ha perdido 8,601 tanques, 17,646 sistemas de artillería, 368 aviones, 328 helicópteros, 28 barcos y un submarino, según los informes ucranianos. Aunque las estimaciones occidentales indican pérdidas más modestas, se cree que estas son cifras mínimas.

Tras el ataque con drones rusos en Kharkiv, los equipos de rescate lograron extraer a un hombre de los escombros de un salón de eventos derrumbado. El sobreviviente informó sobre su bienestar poco después de ser rescatado. Más de 40 personas, incluidas cinco menores, resultaron heridas en los ataques con cohetes rusos en Kharkiv. Varios cohetes explotaron en un centro comercial y un salón de eventos alrededor del mediodía del domingo.

Ataque con drones rusos en Kyiv

Kyiv fue objetivo de múltiples drones rusos, misiles crucero y balísticos. Se informaron explosiones y incendios en Kyiv, lo que llevó a muchos residentes a buscar refugio en shelters antiaéreos. El alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, confirmó explosiones en los distritos de Holosiyivskyi y Solomianskyi. Klitschko también informó varios incendios, y el jefe de la administración militar de Kyiv, Serhiy Popko, compartió información similar sobre incendios en el distrito de Shevchenkivskyi. Una persona resultó herida en Shevchenkivskyi por escombros que caían del cielo.

Nuevos ataques aéreos rusos en Kyiv

Las autoridades militares ucranianas informaron que Kyiv fue objetivo de nuevos ataques aéreos rusos. Se informaron incendios y explosiones, y se llamaron a las unidades de defensa aérea para responder al ataque. Todavía no hay un recuento claro de los cohetes utilizados o los daños causados.

Putin sobre el gasoducto ruso a China

El presidente ruso, Vladimir Putin, cree que la construcción de un nuevo gasoducto ruso a China está avanzando según lo planeado. El gasoducto se estima que transportará 50 mil millones de metros cúbicos de gas natural al año desde la región de Yamal en Rusia a China. El estudio de factibilidad se aprobó en enero de 2022 y se han realizado las inspecciones técnicas necesarias, según Putin.

Ataque a un centro de rehabilitación y un orfanato en Sumy

El ejército ruso lanzó ataques con cohetes contra un centro de rehabilitación social y psicológica para niños y un orfanato en Sumy, dejando a 13 personas heridas, incluidas dos menores. El edificio está ubicado en un barrio residencial, según informó la administración militar local.

Encuesta polaca sobre la destrucción de drones espías rusos

Según una encuesta realizada por "Rzeczpospolita", casi el 60% de los polacos apoya que las fuerzas militares polacas destruyan los drones espías rusos que entren en el territorio polaco durante los ataques en Ucrania. La encuesta se refiere a un objeto volador no identificado, presumiblemente un drone kamikaze, que sobrevoló Polonia durante más de 30 minutos y luego desapareció el 26 de agosto. El brigadier general polaco Tomasz Drewniak sugirió que Rusia podría haber probado intencionalmente el sistema de defensa aérea de Polonia al enviar drones a su espacio aéreo.

Un muerto en el bombardeo ruso en Belgorod

El gobernador Vyacheslav Gladkov de la región rusa de Belgorod informó sobre un fallecido y tres heridos por fuego de artillería ucraniana en el pueblo de Shagarovka. Al menos otro pueblo fue bombardeado por las fuerzas ucranianas.

Intercepción rusa de drones ucranianos

Rusia afirmó haber repelido importantes ataques con drones ucranianos en Moscú y catorce regiones más, interceptando un total de 158 objetos voladores. Según el ministerio de defensa ruso, se lanzaron diez drones hacia Moscú.

10:24 PM: Aumentan los ataques aéreos rusos en Kharkiv, la cifra de muertos sube a 47La cifra de muertos en Kharkiv tras los intensos ataques aéreos rusos ha aumentado a 47, incluidas siete personas menores, según informó el servicio de emergencia ucraniano a través de Telegram. Varios edificios civiles, incluidas un centro comercial, mostraron daños en las imágenes de las agencias de noticias.

9:52 PM: Accidente mortal de un helicóptero ucraniano durante un vuelo de entrenamiento - mueren los pilotosDos personas fallecieron cuando un helicóptero ucraniano colisionó durante un vuelo de entrenamiento en la Universidad Nacional de la Fuerza Aérea Ivan Kozhedub de Kharkiv. La agencia de noticias estatal de Ucrania, Ukrinform, informó que el incidente involucró a un helicóptero Mi-2 durante un ejercicio de entrenamiento. La página de Facebook de la universidad expresó sus condolencias, reconociendo una pérdida irreparable: la tripulación de dos personas ha partido. Los investigadores, expertos y oficiales del ministerio de defensa actualmente están examinando el lugar del accidente para determinar la causa del accidente.

9:06 PM: Proveedor de energía ucraniano advierte sobre cortes de energíaSegún Ukrenergo, Ucrania sufrirá cortes de energía el lunes como resultado de los intensos ataques rusos a su red eléctrica. Se garantizará el suministro de infraestructura crítica; sin embargo, Ukrenergo advierte sobre posibles cambios en la medida de estas restricciones.

