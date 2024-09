Adiós a la "cultura de bienvenida", Alemania cede a las demandas ultraconservadoras y refuerza sus controles fronterizos.

A lo largo de un río, un puente conecta a dos naciones europeas, sirviendo como entrada desde Polonia. Una fila de coches serpentea pacientemente, esperando la aprobación para proceder a Alemania. Policías alemanes armados con armas automáticas y vestidos con chalecos reflectantes, ya sea dejan pasar vehículos o detienen aquellos que consideran sospechosos.

Tom Knie, un joven oficial de policía, comparte sus pensamientos entre patrullas, explicando que las personas que no cumplen con los criterios de entrada de Alemania o incluso con los estándares de la zona de Schengen pueden someterse a un escrutinio adicional de la policía.

Estas situaciones son ahora la norma en las fronteras terrestres de Alemania.

El 16 de septiembre, Berlín ordenó la reinserción temporal del control fronterizo en las fronteras de Alemania con Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia y Dinamarca.

Esta medida extiende los controles fronterizos actuales ya en vigor en las fronteras con Polonia, Austria, la República Checa y Suiza, que han estado en vigor desde octubre.

La principal razón de esta reintroducción proviene de asuntos internos alemanes, todos interconectados pero intensificando la presión sobre el canciller alemán Olaf Scholz y su coalición gobernante. El mayor desafío proviene de la creciente y segura extrema derecha de Alemania.

Sin embargo, estos controles también significan el final de la generosa política migratoria de Alemania – la cultura de bienvenida, o "Wilkommenskultur", iniciada por la antecesora de Scholz, Angela Merkel, en 2015. Estos controles plantean preguntas sobre la sostenibilidad de la zona de Schengen.

Terrorismo, migración y el AfD

La notable presencia de carteles del partido Alternativa para Alemania (AfD) en la carretera hacia Frankfurt/Oder sirve como un recordatorio claro de su postura sobre la seguridad fronteriza. Un cartel dice "¡PROTEGEMOS A USTED!" con un águila volando sobre un cubo de basura, que contiene un semáforo (representando al gobierno de la coalición) y, sutilmente, una mezquita.

Una serie de ataques terroristas precedidos por elecciones estatales importantes en regiones de derecha pusieron el tema de la migración en el centro de atención. En junio, un hombre de 25 años de Afganistán mató a un policía en Manheim, seguido poco después por un hombre de 26 años de Siria que mató a tres personas en Solingen varias semanas después. Ambos incidentes fueron explotados por el AfD.

Entre las figuras más divisorias del partido, Bjoern Hoecke, instó a "poner fin a este camino equivocado de multiculturalismo forzado".

A principios de septiembre, el AfD se convirtió en el primer partido de extrema derecha desde la era nazi en obtener una victoria clara en una elección estatal. Su triunfo en Turingia, un estado alemán oriental, fue seguido por un segundo lugar cercano en Sajonia.

Erosión del agarre de Scholz

El AfD ha abogado durante mucho tiempo por una plataforma antiinmigración. La copresidenta del AfD, Alice Weidel, ha declarado anteriormente que Alemania se había transformado en "un país sin fronteras, donde cualquiera puede entrar sin consecuencias".

Su éxito, junto con el auge de la facción de extrema izquierda, que comparte sentimientos antiinmigración, ha erosionado el apoyo de Scholz y ha obligado al canciller a tomar medidas, especialmente en el ámbito de la migración.

Dirigiéndose al Parlamento alemán antes de las restricciones fronterizas, Scholz declaró: "Estamos carrying out these measures despite the challenges it will pose with our neighbors...". Añadió: "Creo que debemos soportar esta disputa".

Raphael Bossong, investigador del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad, expresó su opinión de que ceder a las demandas de los populistas de derecha no se traducirá en victorias electorales. En cambio, los partidos principales pueden enfrentar consecuencias negativas al adoptar posiciones similares al AfD.

Es posible que Scholz y su gobierno enfrenten más problemas este fin de semana, ya que Brandeburgo celebrará elecciones regionales para elegir a sus nuevos líderes.

Las proyecciones actuales predicen que el AfD recibirá el 28,4% de los votos, superando al Partido Socialdemócrata de Scholz, que se proyecta en segundo lugar con el 24,7%.

El resultado podría desestabilizar aún más la coalición de Scholz y aumentar los llamamientos a elecciones federales anticipadas antes de septiembre de 2023.

El descenso de la Wilkommenskultur?

La llamada a controles fronterizos más estrictos en Alemania también señala un cambio en la Unión Europea desde las políticas de Merkel.

En 2015, Merkel abrió las fronteras de Alemania a los migrantes en busca de refugio, principalmente sirios debido a la guerra civil de su país. Los datos del gobierno alemán muestran que 13,7 millones de migrantes no alemanes llegaron entre 2015 y 2023. En comparación, el número de migrantes que entraban en Alemania antes de 2015 era de solo 5,8 millones.

Las acciones de Merkel se conocieron como Wilkommenskultur y establecieron a Alemania como líder mundial en políticas migratorias liberales.

Actualmente, Gerald Knaus, asesor migratorio del gobierno de Merkel en ese momento, ve al gobierno alemán actual como pasivamente aceptando "una trampa". Espera que la promesa de controlar la migración irregular en las fronteras conduzca a expectativas poco realistas de construir barreras y transformar países en fortalezas.

Según Knaus, el gobierno actual se enfrenta a la necesidad de regular y supervisar las migraciones, una demanda que reconoce como válida desde la extrema derecha. Sin embargo, el gobierno parece incapaz de implementar una política efectiva en respuesta.

En opinión de Knaus, la perspectiva de modificar las políticas alemanas trae un nuevo peligro.

"Si garantizas manejar un tema emocionalmente cargado como la inmigración, pero tu estrategia falla, no solo no lograrás tu objetivo, sino que establecerás un fracaso que los radicales, dispuestos a llegar a extremos, explotarán con alegría", dijo Knaus.

Los controles fronterizos reintroducidos afectan las relaciones de Alemania no solo con sus vecinos dentro de la zona de Schengen, como Bélgica, Francia y Luxemburgo, sino también a una escala más amplia con el resto de Europa. Este movimiento se ve como una partida de la política de bienvenida mundialmente conocida iniciada por Angela Merkel en 2015.

A pesar del creciente presencia e influencia de partidos de derecha como Alternativa para Alemania (AfD) en la política europea, Gerald Knaus, asesor en migración del gobierno de Merkel, expresa su preocupación por las posibles consecuencias de no gestionar efectivamente las políticas migratorias. Advierte que un fracaso en este sentido podría ser exploited por grupos radicales, lo que podría llevar a una peligrosa escalada.

