- Adigo, entrenador de Phoenix: "Somos las Águilas".

50,000 espectadores en lugar de solo 500, jugadores nacionales en lugar de semiprofesionales de la Regionalliga, Borussia Dortmund en lugar de Blau-Weiß Lohne o SV Todesfelde: el viaje al DFB-Pokal y al Volksparkstadion de Hamburgo será como un viaje a otro mundo del fútbol para la mayoría de los jugadores del club de la cuarta división 1. FC Phoenix Lübeck.

"Será muy, muy importante que sepamos manejar mentalmente todas las emociones y la presencia de la multitud. Podemos jugar fútbol", dijo el entrenador Christiano Adigo en la conferencia de prensa en Hamburgo el jueves para el partido del sábado (6:00 PM/Sky). Su capitán Johann Berger dijo que quería decirle a sus compañeros antes del partido más importante en la historia del club, "que debemos estar tranquilos y no tensos, y simplemente dar lo mejor de nosotros mismos".

El club de Schleswig-Holstein está en el DFB-Pokal por segunda vez. La primera vez fue en la temporada 1976/1977. Ahora están jugando contra el gigante Borussia Dortmund - finalista de la Liga de Campeones de la temporada pasada y ganador del DFB-Pokal en cinco ocasiones en total.

También hay presión sobre el entrenador del BVB Nuri Sahin

"Ese es todo un desafío que se nos viene encima. Lo sabemos. Pero estaremos listos", dijo Adigo, haciendo la comparación bíblica habitual. Ninguno de David contra Goliat tuvo una oportunidad, dijo. "Pero cómo terminó, todos lo saben". Para la sorpresa, muchas cosas tienen que encajar, admitió. "Solo se puede esperar que Borussia Phoenix Lübeck sea subestimado".

Pero también ve algo de presión en su colega del BVB Nuri Sahin, que debuta como entrenador del equipo de Dortmund en el DFB-Pokal. "No quieren perder el primer título aquí", dijo Adigo. "Eso ya puede pesar. Y esa es la oportunidad que tenemos".

Al mismo tiempo, también mostró gran confianza en sí mismo: "Somos las águilas. Se sabe que Dios da alas a las águilas y vuelan y vuelan y nunca se cansan".

No todos los hinchas del HSV están contentos con el alquiler de "su" estadio

El cambio del estadio local Buniamshof con una capacidad de 3,000 espectadores fue necesario por razones de seguridad. Ir al estadio local del ciudad y league rival VfB Lübeck en la Lohmühle habría sido difícil de explicar debido a la rivalidad de los hinchas. thus, the large Volksparkstadion in Hamburg, approximately 75 kilometers away, remained as an alternative venue.

Two days before the game in Hamburg, 49,700 tickets had already been sold. 16,000 tickets went to the Bundesliga team from Dortmund, 3,000 were reserved for the Lübeck fans. The Volksparkstadion has 57,000 seats, 10,000 of which are reserved for HSV fans.

Financially, the move is worthwhile for both HSV and Phoenix. The Hamburg team is to receive 300,000 euros. Phoenix can also expect the same amount. In addition, there are 209,453 euros in prize money from the DFB for participating in the first round of the cup. The annual budget of Phoenix is about 1.5 million euros.

However, not all fans of the home team Hamburger SV are happy with the rental. Some protested with banners against the rental of "their" arena in the second league game against Hertha BSC on Saturday.

"Playing the good Samaritan with Donetsk. Only thinking about the cash with Phoenix. Our stadium is not an Airbnb, you vultures!" wrote ultras on a banner. The HSV had already made the stadium available to the Ukrainian top club Shakhtar Donetsk for the Champions League games.

Adigo sees the displeasure calmly. "We know that the Hamburger SV has a very, very good and great fan culture. And everyone can express their opinion", said the coach. "You don't have to overanalyze it".

