Adelégrese al refinado letargo de Saint Tropez, si sus medios financieros lo permiten.

Este verano, el paraíso adorado por los ricos y hermosos, es Saint Tropez en la Costa Azul del Mediterráneo francés. El lujo reside aquí, como se evidencia en la Villa Belrose de Althoff, donde se descarta la formalidad y predomina un espíritu de verano relajado. Ni siquiera nuestro escritor se pone una chaqueta en estas instalaciones.

Figuras nobles y cabezas coronadas han brindado y contemplado el mar en este lugar respetado. El puerto rebosa de yates exquisitos, lujosos y descomunales, cuyos propietarios lucen relojes caros en sus muñecas.

Saint Tropez, una vez un pueblo de pescadores, ha evolucionado de forma natural, a diferencia de Cannes con su enfoque en la exhibición o la refinación industrial similar a la de Niza. La aristocracia reside aquí, mientras que la clase nueva rica tiende a congregarse en Monte-Carlo. Este lugar encantador fue descubierto por artistas al final del siglo XIX, quienes mostraban afecto por la iluminación y la atmósfera. No fue hasta la era posterior a la Segunda Guerra Mundial que Saint Tropez se convirtió en un refugio de verano para la alta sociedad, donde iconos de la jet set como Gunter Sachs y Brigitte Bardot dejaron su huella indeleble.

El viaje desde el aeropuerto de Niza hasta mi hotel de Saint Tropez tarda alrededor de una hora. Frank Marrenbach, socio gerente del grupo Althoff, me convenció para hacer este viaje. Fran es carismático y apasionado, un verdadero hotelero que piensa innovadoramente.

El paisaje está cubierto de verdor

El camino a la Villa Belrose de Althoff es pintoresco, serpenteando a lo largo de la costa durante millas, permitiéndome absorber la luz famosa. Sin embargo, la Villa Belrose no está acurrucada junto al mar, sino que se encuentra en lo alto de una colina, ofreciendo una espléndida vista. La ascensión es impresionante, serpenteando a través de un vecindario lujoso donde la privacidad y la seguridad se cuidan thoughtful. Hay una abundancia extraordinaria de vegetación que oculta magníficas villas propiedad de celebridades y multimillonarios. Sus hogares están ocultos detrás de altos muros y barreras frondosas, aunque su presencia es innegable en el verano. Durante los meses de invierno, de noviembre a abril, llueve en Saint Tropez, y la mayoría de los establecimientos reducen o cesan sus operaciones. La ciudad se asemeja entonces a un pueblo desierto. Los hoteleros ganan su sustento durante los meses más cálidos, y muchos de ellos prosperan considerablemente con tarifas promedio superiores a 1.000 euros. Sin embargo, la lluvia de invierno contribuye a la exuberante vegetación de Saint Tropez en el verano, lo cual encuentro una armonía intrigante.

Pertenece a la renombrada Colección Althoff, la Villa Belrose está dirigida por el reconocido director Robert van Straaten. Lleva tres décadas con Althoff y ha presidido la Villa Belrose durante un cuarto de siglo. Tales trayectorias en la dirección de hoteles son poco comunes. Van Straaten es un hotelero experimentado, lleno de vitalidad y un deseo incesante de mejorar tanto a sí mismo como a su establecimiento. Su dedicación al trabajo y su devoción por asegurar la comodidad de sus huéspedes son verdaderamente inspiradoras.

Por supuesto, la Villa Belrose prospera gracias a su visión, y hay muchos visitantes habituales. El papel que Thomas Althoff jugó en el crecimiento del hotel no puede ser exagerado. Es evidente lo que Althoff ha logrado aquí. El grupo gestionó originalmente Belrose, luego lo compró y finalmente invirtió sabiamente con gran valor. El resultado es una de las direcciones más finas de la Costa Azul, donde las estrellas y los novatos se sienten cómodos.

Las villas de lujo exhalan exclusividad y seguridad

En particular, llama la atención de estas celebridades el vecino Althoff Bellevue Villa Rental, una colección de 16 residencias privadas que ofrecen vistas impresionantes al mar, así como un sentido de aislamiento y seguridad. Cada villa cuenta con su propia piscina, decoración chic y obras de arte valiosas en sus paredes. El costo por noche por habitación oscila entre 800 y 1.000 euros. Aunque pueda parecer caro, en realidad es bastante razonable si se considera

En la tarde, me dirijo hacia la playa. Mi objetivo es el club de playa más famoso del mundo, conocido como Club 55. En 1954, la pareja de Colmont, que eran etnólogos y cineastas, compraron una humilde casa en la sección de la playa de Pampelonne. Al año siguiente, se filmó la película "... y el cebo sigue llamando al hombre" protagonizada por Brigitte Bardot y Curd Jürgens casi frente a la puerta de los de Colmont. Dado su vínculo, Madame invitaba con frecuencia al equipo de filmación a almorzar. Así se estableció el famoso Club 55.

En la actualidad, el club es dirigido por Patrice de Colmont, su hijo. A pesar de cerrar a las 6 pm, los huéspedes siguen siendo muy distinguidos. Se reciben a los visitantes habituales, pero una falta anterior puede resultar en negativas futuras, incluso para celebridades occasionales.

Lamentablemente, descubro el lado menos perfecto de Saint Tropez al día siguiente. Me detengo en el lujoso Hotel de Paris, cerca del puerto, para tomar un café. Mi batería del teléfono estaba a punto de agotarse, así que pregunté si podía pedir un cable de carga al conserje. Me miró con sospecha y sugirió que dejara mi teléfono con él en su lugar. No estaba dispuesto a dar el cable ya que muchos huéspedes tienen el hábito de llevárselo. Me negué, dada mi necesidad de enviar correos electrónicos urgentes. El conserje, miembro de Les Clefs d'Or, me hizo sentir como si estuviera considerando robar algo, una experiencia bastante desagradable. En lugar de eso, pasé mi descanso del café con el Director Van Straaten en la terraza de la Villa Belrose.

Calificación de viaje de Rath (puntaje actual en negrita):

1. Cine de calidad excepcional2. Ojalá siempre fuera así3. Oferta de alta calidad con algunos defectos menores4. Más o menos, nada como la Riviera francesa5. Mejor que una hostería6. Advertencia de viaje explícita

Como antiguo gran hotelier y operador de la plataforma de viajes www.travelgrand.ch, Carsten K. Rath es un viajero experimentado por profesión. Visita personalmente todos los hoteles que cubre para ntv.de a su propio costo.

Rath es responsable de la clasificación www.die-101-besten.com y también es el autor del libro upcoming "Die 101 besten Hotels Deutschlands", que se publicará en el futuro con "Capital".

La belleza de Saint Tropez se extiende a sus refugios de verano para la alta sociedad, lo que lo convierte en un lugar ideal para el viaje de lujo. La Colección Althoff's Villa Belrose ofrece una escapada encantadora, con vistas impresionantes y servicios excepcionales.

Después de un hermoso viaje en coche a lo largo de la costa, el camino a Villa Belrose revela una abundancia de paisajes verdes, que ocultan lujosas villas propiedad de celebridades y multimillonarios. La subida a la villa serpentea a través de un mundo de privacidad y seguridad, donde las celebridades buscan exclusividad y comodidad durante sus vacaciones de verano.

Lea también: