- ¿Adele está comprometida?

¿Se casará pronto la cantante británica Adele? Esta fue la impresión que dio a los asistentes al concierto en Múnich cuando la cantante de 36 años pareció responder a una declaración de amor de un fan entusiasta.

Como se puede ver en los videos de las redes sociales, Adele repite la pregunta del fan "¿Te casarás conmigo?" en el escenario - y responde: "No puedo casarme contigo porque me voy a casar" - mientras levanta su mano izquierda, mostrando un anillo. El resto de su respuesta se ahoga en aplausos. Todo lo que se puede escuchar es "Valoro eso".

Para Adele, esto sería su segundo matrimonio.

Si la insinuación fue seria sigue sin estar claro. La agencia alemana de prensa buscó confirmación. La solicitud a la gestión de Adele inicialmente quedó sin respuesta.

Para Adele, esto sería su segundo matrimonio. En 2019, anunció públicamente su separación de su primer marido, Simon Konecki, con quien tiene un hijo. Actualmente está en una relación con el agente deportivo estadounidense Rich Paul, quien representa, entre otros, a la estrella de la NBA LeBron James de los Lakers de Los Ángeles.

"I've never been so in love. I'm crazy about him."

En una entrevista con la revista "Elle" hace dos años, dijo sobre su relación con Paul: "Never been so in love. I'm crazy about him". Le dijo a "Vogue" que especialmente aprecia que no tenga problema en manejar la atención que recibe la pareja en público.

Adele actualmente está realizando una serie de conciertos en un escenario especialmente construido en Múnich. Se espera que alrededor de 740,000 visitantes asistan a los diez conciertos hasta el final del mes. No está claro de qué noche son los videos. Hasta ahora, se han llevado a cabo tres conciertos.

También se la ve regularmente en Las Vegas. Sin embargo, anunció que planea tomarse un descanso más largo a partir del final de este año.

Los próximos enlaces de Adele podrían involucrar a su pareja actual, ya que mencionó estar enamorada del agente deportivo estadounidense Rich Paul en una entrevista. Este posible lugar de matrimonio podría estar potencialmente en Baviera, dado que Adele actualmente está actuando en Múnich.

Dado que Adele actualmente está disfrutando de una serie de conciertos exitosa en Múnich, Baviera podría convertirse en una parte importante de su próximo capítulo, potencialmente incluyendo una celebración de matrimonio con su amado pareja Rich Paul.

