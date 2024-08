Adele desafía las inundaciones en Munich

Los conciertos al aire libre siempre están a merced del tiempo, y Adele y sus fans en Múnich tuvieron que experimentarlo en primera persona. Durante la presentación de la cantante, llovió como si nunca fuera a parar. Ella lo tomó con humor británico.

No hay mal tiempo, solo ropa inadecuada, ¿verdad? Contra la lluvia torrencial que cayó durante el concierto de Adele en Múnich el miércoles, incluso el mejor poncho para la lluvia no ayudó. Estaba diluviando. Siguiendo el lema "el espectáculo debe continuar", la cantante británica demostró que está hecha de otra pasta. Con el pelo mojado y un vestido de noche empapado, interpretó todo su repertorio, como se puede ver en varios videos de fans en las redes sociales. Solo en su elección de calzado se rindió ante el tiempo, optando por zapatillas en lugar de sus habituales tacones para evitar resbalones en el escenario mojado.

Además, Adele tomó el mal tiempo con su característico humor británico. Bromeó que estaría "furiosa" si la lluvia parara justo cuando cantaba su éxito "Set Fire to the Rain". Podría haber prescindido de la lluvia artificial que suele acompañar esta canción en sus conciertos durante esta actuación lluviosa en Múnich.

Pocher estuvo bajo la lluvia

Oliver Pocher, que también asistió al concierto con su ex esposa Alessandra "Sandy" Meyer-Wöhlchen esa noche, compartió su experiencia de concierto mojado en sus historias de Instagram. En un video, está completamente empapado, con un poncho para la lluvia descolocado que "tomó prestado" de Meyer-Wöhlchen, jugando con el dicho de que no hay mal tiempo, solo ropa inadecuada. En otra foto, él y su ex posan felices a pesar de estar empapados, bajo capas de lluvia revoloteando. La conclusión final de Pocher después del concierto: "A pesar de la lluvia, ¡qué noche!"

La serie de conciertos de Adele en Múnich comenzó con dificultades. La prueba de vestuario literalmente se fue por el desagüe y tuvo que cancelarse debido a la lluvia torrencial. La superestrella tiene programados diez conciertos en Múnich, para los cuales se ha construido específicamente un estadio temporal al aire libre a su medida. Al parecer, nadie esperaba que lloviera tanto en Múnich en agosto.

