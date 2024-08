Adaptarse al Apple Vision Pro se convierte en una experiencia familiar.

La Vision Pro, desarrollada por Apple, es una pieza de tecnología innovadora que supera a otros competidores de larga data en su campo. Es una experiencia emocionante de usar y te adaptas rápidamente a su funcionalidad. Sin embargo, por ahora, sigue siendo un placer en solitario.

En Alemania, la Vision Pro ha estado disponible durante aproximadamente dos meses. Se realizó una revisión para evaluar sus capacidades, y al igual que otros, ntv.de quedó cautivado inicialmente por esta tecnología innovadora. Sin embargo, remains por ver cuánto tiempo durará esta fascinación. ntv.de utilizó la Vision Pro casi a diario durante aproximadamente cuatro semanas para determinar si las gafas de ordenador de aproximadamente 4000 euros de Apple también son adecuadas para el uso diario.

Indulgencia visual

La emoción por las capacidades visuales de la Vision Pro persists después de un mes. La calidad de la imagen 4K frente a tus ojos es excepcionalmente buena. Esto es especialmente notorio cuando se utilizan las gafas como cine en casa y se amplía una pantalla virtual enorme. Varios aplicaciones lo apoyan, incluyendo disfrutar de contenido de RTL+ en la Vision Pro.

Lo más delicioso son las películas 3D como Avatar y los "Entornos" de Apple. Son paisajes en los que te encuentras en el medio y puedes explorar los alrededores. A veces es asombroso, a menudo hermoso, a veces encantador, pero no siempre definido con nitidez. También ves películas de 180 grados con la boca abierta. Aunque no puedas mirar hacia atrás como en "Entornos", aún te sientes como si estuvieras surfando la ola, balanceándote en una cuerda sobre un abismo inmenso o buceando entre tiburones.

Después de un mes, anhelas más, pero notas que la selección de dicho contenido sigue siendo limitada. Sin embargo, continúas descubriendo ofertas 3D, ya que no están limitadas a las gafas de realidad mixta de Apple, sino que también funcionan en otras gafas VR. ntv.de también ha visto ejemplos de que las transmisiones deportivas inmersivas podrían ser una tendencia importante.

También es posible grabar videos para la Vision Pro utilizando un iPhone 15 Pro (Max). Parecen buenos siempre y cuando evites movimientos rápidos. Los clips grabados con las gafas mismas son más fluidos. Sin embargo, todavía hay margen de mejora en ambos casos.

Control excepcional

En cuanto a la inmersión, Apple destaca. Esto se logra gracias a la calidad de la imagen que tienes delante y al excelente (3D) sonido de los auriculares incorporados en las patillas izquierda y derecha. Hacen que la ilusión sea casi perfecta.

También es genial que puedas ajustar el nivel de inmersión continuamente utilizando la corona digital en la parte superior. Esto significa que puedes bloquear por completo tu entorno o dejarlo entrar tanto como quieras. Y aquí está el aspecto atractivo de la Vision Pro que es típicamente propio de Apple.

Cualquiera que crea que los controles de las gafas son complicados se equivoca. Los dominarás en unos minutos, y después de unas horas, controlarás el dispositivo como un profesional. Además de la corona, solo hay otro botón, principalmente para tomar fotos y videos.

De lo contrario, seleccionas con los ojos, das toque, arrastras o amplías con el pulgar y el índice. Tus manos pueden descansar cómodamente en tus piernas, ya que las cámaras incorporadas también las rastrean allí. También puedes usar tus dedos en varias aplicaciones compatibles para dibujar, girar cuerpos 3D, etc.

El sistema operativo y la interfaz de usuario visionOS son adecuados, pero les falta el "factor wow". No puedes personalizar ni crear carpetas. Pero, por ahora, eso es suficiente.

Suficientemente preciso para escribir

La naturaleza del control podría ser desventajosa, si no fuera por su rendimiento impecable. Pero Apple ha logrado una precisión notable aquí. Y para escribir textos más largos, hay un teclado virtual que se puede mover como ventanas abiertas a la distancia deseada. Puedes ver tus manos lo suficientemente claro como para escribir sin problemas utilizando el sistema de búsqueda de dos dedos. Si no quieres, simplemente puedes conectar un teclado físico a las gafas. En la prueba, esto incluso funcionó con un teclado antiguo de un fabricante extinto. Y finalmente, está Siri, a quien puedes dictar un texto o realizar otras acciones mediante comandos de voz.

Hablando de conectar: mientras que no es posible llevar a personas reales a experiencias 3D, puedes conectar un MacBook o una iPad con cuatro miradas y gestos de dedos en segundos y compartir lo que ves en 2D. Es igual de fácil usar la Vision Pro como pantalla de Mac. Si estableces la inmersión en el valor más bajo, incluso es posible escribir en el teclado de la computadora - si puedes hacerlo sin mirar.

Ver a través de los ojos de alguien, ¡pequeño!

No puedes ver literalmente a través de las gafas; esto ocurre a través de sus cámaras. Sin embargo, otros pueden percibir que estás mirándolos. La Vision Pro muestra los ojos filmados en el exterior cuando detecta que estás siendo mirado. Esto puede ser un poco escalofriante.

Es similar al usar tu avatar para llamadas FaceTime, que escaneas con las cámaras de la Vision Pro sosteniendo las gafas frente a tu cara. Los gestos se capturan sorprendentemente bien, especialmente los movimientos de la boca, pero pareces un poco fantasmal.

Potencial cooperativo extraordinario

Es divertido participar en llamadas FaceTime con otros usuarios de Vision Pro. No solo porque no te sientes incómodo cuando otros usuarios también aparecen como avatares extremadamente realistas, sino también porque puedes reunirte en habitaciones virtuales o discutir y colaborar en proyectos compartidos. Es posible "tocar" y modificar objetos compartidos.

Esto podría ser potencialmente el futuro de dispositivos como la Vision Pro y la tecnología similar. Sin embargo, en este momento, no es ampliamente accesible ni comúnmente utilizado aún. Desde que no muchas personas tienen una Vision Pro, y las que la tienen no necesariamente están en tu círculo, es una lástima que no podamos experimentar plenamente sus capacidades de colaboración virtual como se muestra en la sesión de prueba de ntv.de.

Transformar un espacio de trabajo con el Vision Pro es plausible, gracias a su capacidad de separar diferentes pantallas que muestran diferentes software en una habitación. Manejar tareas nunca ha sido más fácil y eficiente. Desafortunadamente, los ajustes de trabajo aún no se pueden guardar.

Los gamers también disfrutarán del Vision Pro, especialmente con juegos en 3D. Incluso puedes conectar un controlador de PlayStation, por ejemplo. Aunque la selección aún no es amplia, juegos excepcionales que te permiten ser DJ virtual, como la aplicación mix genius, aún son algo raros.

Duradero pero Pesado

Aunque se espera que surjan más contenidos y aplicaciones superiores con el tiempo, el principal inconveniente del Vision Pro es su peso de 650 gramos. Inicialmente, se siente cómodo, pero después de aproximadamente media hora, comienza a presionar, dejando marcas en tu cara. Utilizar la versión avanzada de banda dual en lugar de la básica hace que el Vision Pro sea más cómodo para usarlo durante periodos más largos.

La duración de la batería externa no ha sido un problema. Duración aproximadamente dos horas y media por su cuenta y se puede cargar mientras se usa, por ejemplo, con un banco de energía en movimiento.

Conclusión

El Apple Vision Pro es una computadora de gafas muy poderosa que supera a sus antecesores en muchos aspectos. Su mecanismo de control es impresionante y es visual y auditivamente impactante. A pesar de algunas aplicaciones cautivadoras que sugieren su pleno potencial, la escasez de aplicaciones y contenido limita su justificación para su etiqueta de precio de al menos 4.000 euros.

Sin embargo, su principal desafío es probablemente la escasez de estos dispositivos. Dado su potencial para revolucionar la colaboración creativa y productiva en el mundo virtual, el futuro está en sus manos y solo se puede soñar con las posibilidades ilimitadas que podría desbloquear.

La revisión realizada por ntv.de en el Vision Pro en Alemania concluyó que las gafas son adecuadas para su uso diario.

La decisión de Apple de limitar la disponibilidad del Vision Pro a un pequeño grupo de desarrolladores y probadores ha sido criticada por algunos, con defensores argumentando que un acceso más amplio podría acelerar el desarrollo de aplicaciones y contenidos inmersivos para el dispositivo.

