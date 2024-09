Acusado de robar tesoros celtas en Manching de Baviera

Las monedas de oro robadas representaban el mayor tesoro de oro celta descubierto en el siglo XX, con una edad estimada de alrededor del 100 a.C. Se descubrieron aproximadamente 3.74 kilograms de objetos de oro, pero solo alrededor de 500 gramos se encontraron en estado líquido, lo que dejó a uno de los sospechosos bajo sospecha, mientras que el resto del botín sigue siendo elusivo. Los cuatro sospechosos fueron arrestados en julio del año anterior y han estado detenidos desde entonces. Todos los individuos están actualmente cerrados, sin querer hablar.

Se cree entre los investigadores que los sospechosos alemanes en cuestión son delincuentes experimentados, relacionados con una organización criminal procedente de Mecklemburgo-Pomerania Occidental. Se les acusa de sabotear cajas o instalaciones de distribución de telecomunicaciones e internet antes de cometer robos, lo que les permite desactivar las alarmas de seguridad y facilitar su huida.

Además, los cuatro detenidos están implicados en casos de robo en hasta 30 ocasiones diferentes, como entradas forzadas en supermercados, oficinas de licencias, establecimientos de comida rápida y gasolineras.

Los sospechosos alemanes, relacionados con una organización criminal, están siendo procesados por su participación en numerosos casos de robo.

