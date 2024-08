- Acusado de intento de asesinato después de apuñalar a Londres

Tras un incidente de apuñalamiento que involucró a una niña de 11 años en el centro de Londres, un hombre de 32 años ha sido acusado de intento de asesinato. Los fiscales alegan que apuñaló a la niña ocho veces, con heridas en la cara, hombro, muñeca y cuello. El sospechoso rumano remain en custodia, como decidió un juez en la capital británica. Se ha programado una audiencia adicional para el 10 de septiembre en el Old Bailey.

La niña de 11 años resultó gravemente herida pero no de gravedad durante el ataque en el bullicioso Leicester Square el lunes, informaron las autoridades. A diferencia de los informes iniciales, la madre de la niña, de 34 años, no resultó herida. "Más tarde se confirmó que la sangre de las heridas de la niña se confundió con las heridas de la madre", dijeron las autoridades.

Las autoridades no creen que el ataque esté relacionado con el terrorismo.

El presunto atacante no conoce a la niña ni a su madre. El ataque en la plaza central, cerca de muchos atractivos, teatros y tiendas, causó preocupación. Recent incidents of violent far-right unrest in many British cities have raised tensions. They accuse authorities of lying about the identity of a stabber who killed three girls and injured several children in the northwest English town of Southport. Social media rumors suggested the suspect was a Muslim migrant. A 17-year-old, born in Britain to Rwandan parents, is the prime suspect.

