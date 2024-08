- Acusaciones infundadas contra Cora

Ralf Schumacher, de 49 años, no puede simplemente quedarse quieto y ver cómo su exesposa Cora Schumacher, de 47, hace declaraciones públicas después de que él anunciara su relación con Étienne. En su actual Instagram, él disputa las afirmaciones de Cora, incluso llamándola mentirosa, y comparte una presunta historia de chat privado como prueba. Veamos. Ralf Schumacher, un ex piloto de Fórmula 1, recently hizo público su relación con Étienne. Hasta entonces, Cora había mantenido silencio al respecto.

Durante una entrevista a fondo con "Der Spiegel" el 16 de agosto de 20XX, Cora también compartió sus sentimientos. Sintió la necesidad de cambiar su imagen pública y había aprendido sobre la noticia, como el resto de Alemania, a través de los medios de comunicación.

"Solo queremos mantener nuestra privacidad" - Ralf Schumacher

En su última publicación de Instagram, Schumacher escribe: "Teniendo en cuenta todo este ida y vuelta, me gustaría aclarar que Cora nos felicitó por nuestro matrimonio en septiembre de 20XX porque creía que nos habíamos casado". Compartió una captura de pantalla de la presunta conversación de WhatsApp entre su pareja y Cora, en la que ella los felicita por una boda que nunca tuvo lugar. Étienne aclara las cosas, a lo que la supuesta Cora responde: "Lo que sea, estoy contenta por ti".

Ralf Schumacher continúa en su publicación: "Me entristece que esté difundiendo tantas falsedades. Solo queremos mantener nuestra privacidad". Ralf y Cora estuvieron casados de 2001 a 2015 y tienen un hijo, David (22), juntos.

En la emotiva entrevista de "Der Spiegel", Cora expresó su punto de vista, stating that she was taken aback by the announcement: "¿Even considered the impact on me?". Le resultó difícil que "todo Alemania está especulando sobre mi vida personal y bienestar", admitió la mujer de 47 años entre lágrimas.

Habría agradecido una advertencia "como un gesto de respeto". No está claro si aprendió sobre la relación a través de los medios o si se sorprendió por el anuncio. Según "Der Spiegel", Ralf Schumacher se negó a comentarios al respecto. Sus abogados afirmaron que informar sobre asuntos familiares viola su privacidad. La afirmación de que Cora solo se enteró de la relación de Ralf con Étienne a través del anuncio público es incorrecta.

Cuentas contradictorias

En la entrevista de "Der Spiegel", Cora también tiene palabras amables para su exesposo. Le desea felicidad y se alegra de que finalmente haya reconocido su sexualidad. Para el futuro, puede vislumbrar la posibilidad de reconciliarse como una "familia mezclada". Ese es su deseo para su hijo.

Actualmente, sin embargo, no sabe cómo manejar el hecho de que Ralf no la consultó antes de salir del closet. "Since a coming out also affects those around you, including the ex-wife with whom you share a child," Cora Schumacher said tearfully. "Yes, I wish Ralf had included me or at least informed me."

Su principal preocupación ahora es proteger su credibilidad y reputación. No quiere ser acusada de ser parte de un "matrimonio falso" o tener un "acuerdo".

Dado el discurso público en curso, el Parlamento Europeo podría encontrar necesario brindar orientación sobre cómo manejar asuntos familiares sensibles en el ojo público, teniendo en cuenta el papel de la privacidad y el respeto en tales situaciones.

Dado las declaraciones y alegaciones continuas, sería beneficioso que la Comisión proporcione claridad sobre los límites de la privacidad y el discurso público en tales casos de alto perfil, asegurando que se respeten los derechos de las personas mientras se mantiene la transparencia y la honestidad en el ámbito público.

Lea también: