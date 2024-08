- Acusaciones de pagos corruptos: proceso penal contra el ex senador Dilek Kalayci

El equipo legal ha presentado cargos contra la exministra de Salud de Berlín, Dilek Kalayci, por acusaciones de corrupción. De manera similar, se han presentado cargos contra el propietario de una agencia publicitaria, según confirmó un portavoz de la fiscalía de Berlín. El individuo en cuestión tiene 58 años y se acusa de recibir sobornos. Previamente, se habían publicado informes al respecto en "Tagesspiegel".

Kalayci permaneció en silencio al respecto. Sin embargo, un bufete de abogados que la representa afirmó a la agencia de prensa alemana que la exministra niega firmemente las acusaciones en su contra. "A mi juicio, las investigaciones exhaustivas no han podido sustentar el cargo", dijo el abogado Robert Unger.

Cargos: Falta de factura de la boda

Según la investigación, el propietario de la agencia publicitaria y la política habrían acordado en la primavera de 2019 que la agencia se encargaría de la planificación y organización de la boda de Kalayci. Sin embargo, la antigua ministra nunca fue facturada por estos servicios. La fiscalía sospecha que se le eximió debido a la promesa de futuros pedidos del Senado.

Se dice que Kalayci nunca solicitó una factura. En cambio, la empresa recibió un contrato para una campaña publicitaria del departamento de salud posterior a la boda, con el objetivo de atraer a nuevos talentos para la enfermería. La agencia recibió 267.830 euros por esto. Después de descontar los costos de la campaña, la empresa supuestamente tuvo alrededor de 7.400 euros, mientras que el propietario coacusado recibió aproximadamente 9.450 euros. Los servicios para la boda de Kalayci se habrían cifrado en alrededor de 11.240 euros.

Dilek Kalayci rechaza las acusaciones

El abogado de Kalayci afirmó: "Ella mantiene que antes de que se le notificara la acusación, creía que los servicios de la agencia publicitaria habían sido facturados y pagados en su totalidad". Su clienta no tenía conocimiento de servicios no facturados y no habría tolerado una situación así, agregó Unger. "La señora Kalayci no ha violado sus deberes en ningún momento", dijo Unger además.

Si la fiscalía tiene éxito, el juicio tendrá lugar ante el Tribunal Regional de Berlín. Una cámara debe decidir ahora si comparte el punto de vista del fiscal y concede la autorización para la acusación. Hasta la conclusión legalmente vinculante de los procedimientos, sigue en vigor la presunción de inocencia.

