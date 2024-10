Acusación de agresión sexual contra el músico Garth Brooks

Famoso Cantante de Country Garth Brooks Acusado de Agredir a una Ex-Empleada; Niega las Acusaciones y Presenta Demanda

El superastro de la música country Garth Brooks está siendo investigado por supuestamente haber agredido sexualmente a una ex-empleada, quien trabajó como maquillista y peluquera para él durante años. Una demanda fue presentada en el Tribunal Superior de Los Ángeles el jueves, con la acusadora remaindo anónima, apodada "Jane Doe", para proteger su privacidad. La demandante afirma que el incidente abusivo tuvo lugar en 2019 en un hotel de Los Ángeles. Según el medio británico Sky News, Jane Doe viajó a LA con Brooks en su jet privado y afirmó que él reservó una suite donde ella fue supuestamente agredida y se le pidió que lo maquillara y peinará después.

El abogado Douglas H. Wigdor elogió a su cliente por su valentía al presentar cargos contra la estrella de la música.

La Contraofensiva de Brooks: "Acusaciones Infundadas"

Antes de la demanda, Brooks presentó una demanda previa contra la acusadora que reside en Misisipi en septiembre. Según la demanda, Brooks acusa a la acusadora de intento de extorsión y difamación, alegando que ella solicitó millones de dólares para no presentar una demanda.

El jueves por la noche, Brooks emitió un comunicado a la revista People, negando las acusaciones en general. "Durante los últimos dos meses, he enfrentado una serie de amenazas, falsedades y historias desalentadoras sobre mi futuro si no pagaba millones para mantenerme callado", declaró Brooks. "Me hizo sentir como si estuviera bajo la amenaza de un arma".

Se negó a reconocer la culpa. "No importa la cantidad, pagar dinero para callar sigue siendo equivalente a la aceptación de actos horribles que ningún ser humano debería infligir a otro", continuó su comunicado. "Presentamos una demanda en su contra hace casi un mes para abordar la extorsión y la difamación. En la demanda, elegimos mantenernos en el anonimato para proteger a las familias de ambos lados". Brooks solo se conoce como John Doe en la demanda.

Conocido por su éxito en la década de 1990, Brooks mostró una mezcla única de música country con elementos de pop y rock. Albenes notables en su haber incluyen "Ropin' The Wind" y "The Chase". Considerado uno de los artistas musicales más exitosos de Estados Unidos, Brooks se casó con la también estrella de la música country Trisha Yearwood en 2005 y tienen tres hijos juntos.

La industria del entretenimiento ha sido sacudida por las acusaciones contra Garth Brooks, con la industria del entretenimiento observando cuidadosamente la batalla legal en curso.

