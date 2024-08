Acuerdo de coalición: Inclución de la exención de misiles y la ayuda a Ucrania en el contrato

La Alianza Progreso, encabezada por Sahra Wagenknecht (BSW), se opone a la propuesta de desplegar misiles de alcance intermedio estadounidenses en Alemania y a la entrega adicional de armas a Ucrania. Según la líder del partido, es crucial que el acuerdo de coalición aborde estos temas, enfatizando: "Es esencial tener una postura sobre estas cuestiones". Un futuro gobierno regional también debe abogar por estas cuestiones a nivel nacional; Wagenknecht las ve como un "prerequisito para nuestra participación en un gobierno regional".

Las críticas que sugieren que sus mandatos podrían no ser implementables a nivel regional fueron desestimadas por la presidenta del BSW. Ella argumentó: "Sin embargo, un gobierno regional puede expresar sus preocupaciones e influir para iniciar cambios de política". El BSW no garantiza una transformación instantánea de la política federal después de su elección, sino que promete que un gobierno regional con participación del BSW "trabajará para cambiar la política".

Mirando hacia posibles coaliciones gubernamentales, Wagenknecht se centró específicamente en los Demócratas Cristianos. "Espero que la CDU, después de las elecciones, reconozca su responsabilidad de formar un gobierno estable". En Turingia, en particular, los votantes expresaron su deseo de un gobierno estable y respaldado por la mayoría después de cinco años de gobierno minoritario.

Wagenknecht recently announced her intention to play a role in coalition talks. Any potential coalition partners must also engage with her, the Bundestag MP asserted. However, she specified that she wouldn't be "present at every coalition meeting". Due to scheduling constraints during the September budget negotiations in the Bundestag, she won't be able to attend every meeting in Saxony or Thuringia. However, she will handle all decisions in close collaboration with the local leading candidates.

Wagenknecht remains firm on the planned renaming of the party following the Bundestag election. She considers it "prudent" to find a new name if the faction gains strength in the next Bundestag. "Because then multiple personalities will represent the party." She also wants to "keep politics straightforward and simple for the next 30 years." Nevertheless, the BSW acronym will remain - "we're content if the BSW gradually becomes ingrained in people's minds as our party name."

New state parliaments will be elected in Thuringia and Saxony on Sunday. In both states, the AfD leads in the polls, followed by the CDU, and finally the BSW.

