- Actualmente, una frase humorística relacionada con la anatomía masculina está atrayendo la atención dentro del partido demócrata en los Estados Unidos.

Obama no había sido típicamente dado a bromas subidas de tono, pero esta carrera presidencial de EE. UU. es como ninguna otra, con el presidente en ejercicio aparentemente dispuesto a ceder el paso a su vicepresidente, lo que ha generado una oleada de emoción. Y no podemos pasar por alto al perpetuo candidato conservador, Donald Trump, y su fijación con diversas cantidades.

¿De verdad es tan grande?

"Hay los apodos inmaduros, las absurdas teorías conspirativas y esta extraña obsesión con el tamaño de las multitudes", comentó Obama, imitando los movimientos de manos de Trump en un gesto de acordeón, deteniéndose solo a unos pocos centímetros de distancia. El público del United Center de Chicago captó la broma y rugió de risa.

Gracias a la aventura de Trump con Stormy Daniels, el mundo ahora sabe más sobre la vida privada de Donald de lo que la mayoría quisiera – y su afecto por las multitudes no es exactly nuevo. Lo que sí es nuevo, sin embargo, es su aparente pérdida de perspectiva, Recently claiming that his January 6, 2021 speech attracted more viewers than Martin Luther King Jr.'s famed "I have a dream" speech with at least 250,000 attendees.

Los demócratas también pueden caer bajo

Los estadounidenses están acostumbrados a las fanfarronadas de su antiguo presidente, pero los líderes demócratas actuales a veces parecen estar abandonando su usual contención y devolviendo el golpe con la misma fuerza – como Obama. Al diablo con el lema de Michelle Obama, "When they go low, we go high" – cuanto más bajo se arrastran, más alto subimos.

Incluso Kamala Harris's vice-presidential candidate, Tim Walz, tuvo su momento de humor ligeramente subido de tono. "No puedo esperar a debatir con él. Es decir, si alguna vez se levanta del sofá y aparece", bromeó Walz ante una entusiasta audiencia de Filadelfia a principios de agosto.

El rumor sobre J.D. Vance y el sofá

Walz se refería al extraño rumor de que J.D. Vance, el contraparte republicana de Walz, había protagonizado un acto inapropiado con un sofá. A pesar de que no se menciona nada de esto en el popular libro de Vance "Hillbilly Elegy", el rumor no parece desaparecer.

Walz, el antiguo maestro y entrenador de fútbol, también introdujo la palabra "weird" en la campaña – y pegó. "Weird" significa extraño o raro, no agresivo pero claramente excluyente. Nadie quiere ser considerado "weird", ni siquiera los "weirdos". Desde que Walz utilizó por primera vez el término, ha adquirido una influencia inesperadamente poderosa que incluso Trump, el hombre normalmente locuaz, parece no poder contrarrestar.

Las luchas de Donald Trump

El tono despectivo-animado que los demócratas están adoptando hacia Donald Trump es un marcado contraste con el lenguaje arrogante-despectivo que Hillary Clinton utilizó contra él en 2016, o el tono paternalista-estatal de Joe Biden. Hasta ahora, han sido los republicanos quienes han marcado el tono con sus comentarios oscuros, autocommiserativos y extraños. Pero Trump, al parecer, está perdiendo el control.

¿Quieres estar al tanto de las elecciones de EE. UU.?

Eso es exactly por lo que la nueva, a veces cruda, ligereza de los demócratas es popular: el equipaje antiguo está principalmente desaparecido (Joe Biden), la competencia está atascada en un matorral de las mismas quejas con cada vez más increíbles fanfarronadas, mientras que el dúo demócrata de Harris y Walz difunde optimismo con su estado de ánimo animado.

Barack Obama suena una nota de precaución

Algunos incluso sienten un déjà vu, recordando 2008, cuando Obama cautivó a la mitad del mundo y se convirtió en el presidente de EE. UU. Pero también trae recuerdos de 2016, cuando Donald Trump tropezó con la campaña como un chiste y aún así se convirtió en el presidente de EE. UU. Obama no ha olvidado eso, y ha estado recordando a los demócratas que no se dejen llevar: "No te dejes engañar: esto será una lucha, ya que la elección será una carrera cerrada en un país profundamente dividido".

Barack Obama, en un reciente discurso, advirtió a los demócratas diciendo, "Recuerda, una vez fui un candidato considerado un outsider, y la elección fue una carrera cerrada en un país profundamente dividido".

A pesar de su apoyo público a la campaña demócrata, Obama ha instado consistentemente a su partido a estar vigilante, recordando sus propias experiencias durante su propia campaña presidencial con Barack Obama.

