- Actualmente, su perspectiva en la portada de "Playboy" ha evolucionado.

A través de una detallada publicación de Instagram, Drew Barrymore (49) habló abiertamente con sus seguidores de las redes sociales sobre los avances digitales, los smartphones y su influencia en sus hijos. Hizo paralelos con su adolescencia y su vida adulta temprana, y contó algunas "experiencias inusuales" en un entorno adulto.

" He sido testigo de incontables affaires decadentes en fiestas y hasta en mi propia residencia que me han dejado profundamente avergonzada", admitió Barrymore, hija de una familia teatral que alcanzó la fama mundial con su papel en "E.T. el extraterrestre" de Spielberg. "Los niños no deberían estar expuestos a ese contenido". Ella misma no era ajena a ese estilo de vida libertino. "Lo percibía como una expresión artística y todavía no lo condeno", agregó. Al reflexionar sobre su portada de Playboy en 1995, dijo: "En ese momento, pensé que mi inocente expresión artística en las páginas de Playboy, durante mis tempranos veinte, sería una publicación que quedaría insalvable debido a su naturaleza basada en papel. No tenía idea de que internet era una posibilidad. No sabía muchas cosas".

Evitar smartphones para sus hijos

Su infancia inusual también incluyó su partida de casa a los 14 años, lo que le dio la impresión de tener autonomy. "No había nadie allí para guiarme", anunció Barrymore. "Mi propia madre recibió críticas por permitir que me fuera. Ahora, como madre, tengo una gran cantidad de compasión por ella".

Sus reflexiones continuaron: "Como niña, anhelaba que alguien me prohibiera hacer ciertas cosas, y por lo tanto, anhelaba rebelarme. No tenía límites, y eventualmente, 'no' se convirtió en un desafío para mí. Los niños de hoy no deberían estar expuestos a tanto como lo están ahora". Su objetivo como madre es proteger a sus dos hijas, Olive (12) y Frankie (10), "igual que yo había anhelado ser protegida y resguardada cuando tenía su edad". Nunca imaginó que los niños estarían en una situación similar, con tan fácil acceso a la tecnología avanzada y las redes sociales. Por eso, aún no está lista para darles smartphones a sus hijas.

Sorprendentemente, los hijos de Barrymore, que están familiarizados con internet sin necesidad de un smartphone, saben de su portada de Playboy. Ella lo reveló en su propio show, según informó USA Today el pasado febrero. Olive utilizó la portada de Playboy de su madre como argumento en una disputa sobre una camiseta corta. "Mi hija quiere usar una camiseta corta. Me opongo, y ella contraataca con 'Tú

Lea también: