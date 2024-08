Tabla de Contenidos

Paro Temporal en la Aceptación de Refugiados de Siria y Afganistán

Detención Indefinida para la Deportación

Deportaciones a Siria y Afganistán

Control Fronterizo Estricto

- Actualmente, se están considerando varias estrategias y vale la pena sopesar sus posibles impactos.

El devastador suceso en Solingen ha dejado un impacto duradero. Tres fallecidos, ocho heridos y numerosas preguntas sin respuesta. Una de las principales preguntas: ¿Cuáles serán las consecuencias del incidente de apuñalamiento fatal? En particular, la Unión insta al gobierno federal a implementar medidas dramáticas en las políticas de asilo.

El sábado por la noche, un sirio de 26 años se entregó a las autoridades y confesó el crimen. Si el sospechoso había actuado como representante del llamado Estado Islámico (EI), como se afirma, sigue siendo objeto de investigación. Los informes indican que el hombre iba a ser deportado a Bulgaria en 2022 debido a la rejección de su solicitud de asilo. Para obtener información detallada sobre el incidente y el sospechoso, haga clic aquí.

"¡Basta ya!", exclama el líder de la CDU Friedrich Merz, y ahora exige una serie de consecuencias. ¿Qué propuestas se están considerando en este momento?

Paro Temporal en la Aceptación de Refugiados de Siria y Afganistán

"El problema no son las armas, sino las personas que las llevan", concluye Merz a partir del ataque en Solingen. En la mayoría de los casos, se trata de refugiados, especialmente aquellos con motivaciones islamistas, explica en su boletín semanal "#MerzMail". Para prevenir futuros "ataques", el líder de la CDU considera la posibilidad de una especie de parón temporal en la acogida de refugiados para refugiados de Siria y Afganistán: la aceptación de refugiados adicionales de estos países debería cesar, demanda el líder de la oposición.

El gobierno federal considera que un paro completo de la acogida sería inconstitucional. "Esto violaría la Ley Fundamental y probablemente también infringiría las regulaciones de derechos humanos de la UE", dijo el portavoz del gobierno Steffen Hebestreit.

El derecho individual al asilo está protegido por la Constitución (Artículo 16a), por lo que los cambios legislativos encontrarían importantes barreras y requerirían una mayoría de dos tercios en el Bundestag y el Bundesrat. El portavoz del gobierno Hebestreit ha descartado efectivamente esta posibilidad: "No veo ningún esfuerzo por parte de quienes apoyan al gobierno para cambiar este artículo de la Ley Fundamental". Traducido: La coalición de tráfico luminoso no está inclinada a acuerdo.

Según Sebastian Hartmann, portavoz de interior de la fracción del SPD, no son necesarios cambios legislativos - en lugar de ello, se requiere una "estricta aplicación de las leyes existentes". Las autoridades locales involucradas en Renania del Norte-Westfalia también están implicadas, dijo Hartmann a stern: "¿Por qué no se aplicó la ley de residencia existente? ¿Por qué no se identificó el extremista radicalizado y posterior perpetrador por la policía estatal?".

El político del SPD se refiere a la deportación fallida del sospechoso a Bulgaria, que estaba programada para junio de 2023. Porque las autoridades no pudieron localizar al sirio de 26 años en su alojamiento de refugiados en Paderborn, el plazo de transferencia de seis meses bajo la ley de la UE había expirado. El resultado, en resumen: Alemania asume la responsabilidad del caso, y al sospechoso se le concede posteriormente un estado de protección restringida.

El Ministro Presidente de Renania del Norte-Westfalia, Hendrik Wüst, anunció un examen exhaustivo. "Si ha habido un fallo en cualquier nivel, en las autoridades locales, estatales o federales, entonces la verdad debe salir a la luz", dijo.

Detención Indefinida para la Deportación

Otra demanda del líder de la CDU Merz: "Retendremos a todo delincuente deportable indefinidamente para la deportación". ¿Qué significa esto - y cuál es el resultado pretendido?

En primer lugar, es importante diferenciar entre la detención para la deportación y la detención para la expulsión. La detención para la expulsión puede durar un máximo de 28 días si existe un riesgo de fuga. Solo al comienzo del año, la coalición de tráfico luminoso amplió el plazo posible a 28 días. El objetivo: dar a las autoridades más tiempo para preparar las deportaciones y evitar que la persona a deportar se esconda.

Por otro lado, la detención para la deportación (Sección 62 de la Ley de Residencia) puede ordenarse en forma de detención de seguridad por un máximo de seis meses y posteriormente prorrogarse en un máximo de doce meses. Sin embargo, solo si las razones por las que la persona no puede ser deportada están en el individuo y no en las autoridades.

Por lo tanto, ya es posible retener a quienes están sujetos a deportación en detención de seguridad durante un máximo de 18 meses. Al mismo tiempo, hay mucha crítica de organizaciones de refugiados como ProAsyl sobre las condiciones de detención en prisons de deportación.

Por lo tanto, una expansión sería probable que resultara desafiante en varios aspectos y no cambiaría efectivamente el hecho de que el número de deportaciones realizadas, a pesar de un aumento aproximado del 30% este año, sigue siendo relativamente bajo.

Y como se mencionó anteriormente, en el caso del presunto atacante en Solingen, la deportación aparentemente falló porque no se encontró en su refugio de refugiados en Paderborn en junio de 2022. Ahora se debe aclarar por qué no se intentó de nuevo después de que reapareció.

A pesar de que el plazo de transferencia expira después de seis meses, puede prorrogarse a 18 meses si la persona ha desaparecido. Según la información de "Der Spiegel", la deportación no tuvo lugar porque el sospechoso se consideraba poco sospechoso y no había suficientes espacios de detención para la deportación. Una detención prolongada para la deportación probablemente no resolvería este problema.

El suceso ha vuelto a poner el proyecto en primer plano, tras el reciente ataque. Sin embargo, el principal sospechoso, un individuo sirio, aparentemente no encaja en el perfil: según la ley de asilo europea, debería haber sido entregado a Bulgaria. Sus actividades delictivas parecen haber comenzado en Alemania. A pesar de ello, el Canciller reforzó su postura sobre las deportaciones consistentes durante una visita a Solingen.

No obstante, las circunstancias desafiantes que rodean a Siria y Afganistán persisten. Los retornos a Afganistán han cesado desde agosto de 2021, tras la toma de poder de los talibanes. Siria, donde Assad ha estado guerreando continuamente contra sus ciudadanos desde 2011, también sigue sin ver deportaciones. El Ministerio de Asuntos Exteriores mencionó la ausencia de relaciones diplomáticas y los conflictos en curso en Siria como razones.

La Ministra Federal del Interior, Nancy Faeser (SPD), sigue comprometida en negociar acuerdos de repatriación con estos países. Según su portavoz, cree que se pueden encontrar soluciones viables. Se están llevando a cabo conversaciones con diversas naciones con el objetivo de facilitar el retorno de individuos peligrosos y criminales a Afganistán y Siria.

No se espera un progreso significativo en el corto plazo. Además, Faeser había insinuado anteriormente conversaciones confidenciales con otros países para permitir la repatriación de sirios y afganos a través de países vecinos. Estas negociaciones parecen estar resultando difíciles.

Se ha sugerido con frecuencia que controles fronterizos más estrictos podrían ayudar a frenar la migración irregular. Tras el incidente de Solingen, Alexander Throm, portavoz de política interior de la fracción de la Unión, reforzó esta demanda. Aboga por la reintroducción de controles en todos los puntos de frontera alemanes.

La Ministra del Interior, Faeser, ha expandido los controles fronterizos en puntos de frontera alemanes en los últimos meses. Aunque se abolieron dentro de la UE, se pueden hacer excepciones en casos en los que el orden público está gravemente en peligro.

Después de la crisis de refugiados de 2015, se han establecido controles temporales estacionarios en la frontera germano-austriaca, que se han prorrogado en varias ocasiones desde entonces. El pasado octubre, Faeser introdujo tales controles en las fronteras con Polonia, la República Checa y Suiza debido a un significativo aumento del número de refugiados.

Según la evaluación de Faeser en abril: "Desde que se introdujeron nuestros controles fronterizos en octubre, hemos detenido a 708 contrabandistas y hemos impedido 17.600 entradas ilegales". Durante la Eurocopa, se hicieron llamamientos para que estas medidas se prolonguen más allá del evento deportivo, no solo por la oposición, sino también por políticos de los partidos de la luz de tráfico.

Sin embargo, implementar controles en todas las fronteras estatales alemanas temporalmente no es tarea fácil. Faeser se refirió a un "esfuerzo significativo" durante la EM. Consideraciones similares se aplican a la propuesta de Söder de crear una fuerza policial fronteriza permanente adicional a la policía federal, como en Baviera.

En teoría, podría ser desafiante: para cada nueva prórroga de seis meses, el gobierno federal debe demostrar una amenaza seria como justificación. En la práctica, sin embargo, la Comisión Europea puede hacer la vista gorda por razones políticas, como explicó el profesor de derecho Walther Michl de la Universidad de las Fuerzas Armadas de Múnich a "Der Spiegel". "Como nueva amenaza, aceptan si el contrabando de drogas, la trata de personas y incluso cuestiones globales como la situación en Oriente Próximo simplemente se intercambian".

Por lo tanto, introducir controles en todas las fronteras estatales alemanas temporalmente sería laborioso.





