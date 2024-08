- Actualmente, Putin rechaza la idea de participar en conversaciones con Ucrania.

El líder ruso Vladimir Putin no entrará en negociaciones con Kiev debido a la ofensiva de Ucrania en territorio ruso. Según compartió el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, durante la visita de Putin a Azerbaiyán en la televisión estatal rusa, Putin ha dejado claro que las negociaciones no pueden tener lugar después de los ataques, especialmente la incursión en la región de Kursk. Lavrov también reveló que Putin analizará pronto la situación.

Lavrov también descartó los rumores de comunicación entre las dos facciones en guerra, facilitados por intermediarios como Qatar o Turquía, como simples habladurías sin fundamento.

Con una postura defensiva contra la invasión rusa durante más de dos años, Ucrania inició una contraofensiva hace aproximadamente dos semanas, avanzando en la región occidental rusa de Kursk. Por primera vez, Ucrania ha llevado el conflicto a territorio ruso. A pesar de esto, Rusia sigue controlando importantes secciones del este y el sur de Ucrania.

Antes del contraataque ucraniano, Putin exigió más compromisos territoriales de Kiev como condición necesaria para las negociaciones de paz. Esta silencio del presidente ruso sobre la situación del ejército de su país no es un patrón inhabitual. Históricamente, el líder del Kremlin solo ha hablado después de un prolongado silencio y Occasionally after weathering the crisis following previous Russian army losses.

A pesar de la reticencia de Putin a negociar debido al conflicto en curso en territorio ruso, Lavrov reconoció que Putin analizará pronto la situación a fondo. El conflicto se intensificó significativamente cuando Ucrania lanzó una contraofensiva y logró avanzar en la región rusa de Kursk, lo que marca la primera vez que las fuerzas ucranianas establecen una presencia en territorio ruso.

Lea también: