Actualmente, Pistorius busca afiliación con el SPD.

Según Stern, el ministro de Defensa Boris Pistorius ha anunciado sus planes de presentarse a un escaño en el Bundestag, específicamente en la circunscripción de Stadt Hannover II. Esto marca su primer intento de obtener un escaño parlamentario y se ve como una declaración de su influencia continua dentro del SPD.

El anuncio ha llegado en un momento sensible para el SPD, con discusiones en torno a la idoneidad del canciller Olaf Scholz como candidato del partido para las elecciones al Bundestag de 2025. El partido ha tenido un rendimiento pobre durante meses y Scholz está bajo presión para mostrar más fuerza.

Pistorius, de 64 años, es menudo como posible sucesor de Scholz. Su candidatura subraya su importancia en el SPD, independientemente del futuro de la coalición.

Pistorius reflexionó durante meses

La dirección del SPD había estado esperando la decisión de Pistorius. Un jurista popular sin escaño actual en el Bundestag, había estado considerando sus opciones durante meses. Consideró presentarse en su ciudad natal de Osnabrück, así como en Hildesheim y Celle. Sin embargo, su decisión de presentarse en Hannover, donde sirvió como ministro del Interior del estado, probablemente se deba a la alta probabilidad de victoria en la zona, ya que la circunscripción ha sido un bastión del SPD durante más de 70 años. La candidatura es notable debido a la residencia de Gerhard Schröder en Hannover y la postura diferente de Pistorius sobre la política de Ucrania.

La nominación oficial de Pistorius como candidato al Bundestag está prevista para el 21 de marzo de 2025, según Stern. Su candidatura es probable que despierte debate dentro del partido, ya que afecta la composición del SPD en el Bundestag.

"Stadt Hannover II": Éxito del SPD

La aprensión del SPD ante las próximas elecciones al Bundestag también se debe al nuevo sistema electoral, que podría impedir que incluso los candidatos exitosos ingresen al parlamento si su partido gana más escaños directos de lo que permite su segundo resultado de votos. Esto podría intensificar la competencia por posiciones deseables en la lista federal de los estados, ya que obtener un lugar destacado en la lista estatal minimiza el riesgo de no ingresar al parlamento si se pierde como candidato directo.

En Baja Sajonia, numerosos miembros prominentes del partido han estado compitiendo por buenas posiciones en la lista estatal para asegurar su escaño parlamentario. La posición también es un testimonio de la autoridad dentro de la asociación estatal. Será interesante ver dónde termina Pistorius. En las elecciones federales de 2021, Hubertus Heil (Ministro de Trabajo) lideró la lista estatal de Baja Sajonia, seguido de miembros influyentes como Matthias Miersch (vicefracción, 3er lugar) y Lars Klingbeil (copresidente del partido, 5to lugar). Los tres planean presentarse de nuevo y tendrán que reconciliarse con Pistorius.

El mandato directo en el distrito electoral que Pistorius ahora está buscando fue ganado por el político del SPD Yasmin Fahimi en las últimas elecciones federales.

Pistorius apunta a un fuerte resultado en la primera votación

Pistorius debería poder asegurar un escaño parlamentario basado en su fuerte resultado en la primera votación. Tal resultado también fortalecería su pretensión de un cargo de liderazgo, sea cual sea la capacidad.

Pistorius está entrando en zapatos importantes en Hannover II. La circunscripción ha sido ganada exclusivamente por candidatos directos del SPD desde 1949, incluyendo a Kurt Schumacher, una leyenda del partido. Schumacher reconstruyó el SPD occidental después de la guerra, sirvió como líder del partido y la fracción, y como líder de la oposición fue uno de los mayores oponentes del canciller de la CDU Konrad Adenauer.

Friedrich Merz, notablemente, también inició su resurrección política al presentarse para un escaño en el Bundestag. Luego se convirtió en líder del partido y la fracción. Ahora está aiming to replace Scholz.

La decisión del SPD de esperar la decisión de Pistorius fue influenciada por su posible impacto en el liderazgo del partido, dado que se menciona como posible sucesor del canciller Scholz. La candidatura de Pistorius para la circunscripción de Stadt Hannover II en las elecciones al Bundestag es significativa para el SPD, ya que es un bastión del SPD con una alta probabilidad de victoria.

