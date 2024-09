Acusaciones de prácticas engañosas de entradas Oasis - Actualmente, el Primer Ministro está cambiando de marcha.

El Primer Ministro del Reino Unido, Sir Keir Starmer (62), ha comentado la controversia en torno a la venta de entradas para la gira de regreso de Oasis. La estrategia de "precios dinámicos", que ha provocado un gran revuelo, ha llevado a Starmer a abogar por un precio de entrada "asequible para la gente". También ha expresado su intención de "tomar el control de la situación" y ha sugerido posibles ajustes legislativos para proteger a los fans de ser afectados negativamente.

La venta de entradas para la gira de verano que comienza el sábado por la mañana se ha visto inundada por una gran demanda. Sin embargo, debido a la alta demanda, los precios de los conciertos de Liam (51) y Noel Gallagher (57) junto a sus compañeros de banda han aumentado considerablemente, dejando a numerosos fans en una situación desesperada. Las llamadas para prohibir esta práctica de "precios dinámicos" en los conciertos se han vuelto cada vez más fuertes.

Sir Keir Starmer: "Un problema más amplio"

Según "The Sun", Starmer ha dicho que hay "varios pasos que podemos y debemos dar" para abordar el problema, que considera "no exclusivo de Oasis". Explicó: "Es un problema que surge cuando la gente se apresura a comprar entradas en línea tan pronto como están disponibles, solo para descubrir que todas las entradas se agotan en cuestión de segundos o minutos, lo que hace que los precios se disparen y que muchas personas no puedan permitirse comprarlas".

Si no se toman medidas ahora, "enteras familias ya no podrán asistir" o "deberán gastar una pequeña fortuna en entradas".

La ministra de Cultura Lisa Nandy: "Poner a los fans en primer lugar en la música"

La ministra de Cultura, Lisa Nandy (45), también ha anunciado que el gobierno revisará la política de "precios dinámicos" y la tecnología de cola que fomenta estas prácticas, después de observar los precios inflados de las entradas de Oasis. "Este gobierno se compromete a prioritizar a los fans en la música", dijo Nandy.

Los precios de las entradas estándar para la gira en el sitio web de Ticketmaster el sábado aumentaron significativamente, pasando de aproximadamente £150 a £350 -aproximadamente €180 a €420.

Entre los afectados por el repentino aumento de precios estaba la presidenta de la Cámara de los Comunes y la diputada de Manchester Central, Lucy Powell (49), quien tuvo que pagar el doble del precio inicialmente anunciado por una entrada.

La banda y Ticketmaster confirmaron a las 7 pm del sábado que todas las entradas habían sido vendidas.

Other political figures referred to the pricing as "scandalous" and called for a "turning point" and an official investigation into the use of "dynamic pricing". The Liberal Democrats' culture spokesperson, Jamie Stone (70), stated, "The Oasis ticket debacle must serve as a turning point, leading to an official investigation, either by the regulator or a parliamentary committee."

