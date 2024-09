Actualmente, Dortmund exhibe el estilo de juego característico del club prominente, el Real Madrid.

En el partido inaugural de la última Liga de Campeones, el subcampeón del año pasado, Borussia Dortmund, choca con Brujas, sacando provecho de sus experiencias pasadas. El resultado de 3:0 (0:0) parece un poco alto. Dortmund puede confiar en alguien que se esforzó durante el verano. "Indispensable", es la conclusión.

Jamie Gittens tuvo tiempo de sobra durante el verano. No solo se deshizo de su doble apodo, sino que también colaboró con su entrenador personal en el campo. Una y otra vez, se desplazó desde el lado izquierdo al área de penalti, levantó la vista y marcó. Cada vez más, reconoció el momento oportuno. Cada vez más, la pelota encontró la red del equipo contrario. Cuando comenzó la nueva temporada, Borussia Dortmund echó de menos a Jadon Sancho en la banda, y el jugador de 20 años lo reemplazó en el primer partido de la Bundesliga contra Eintracht Frankfurt. Se integró sin problemas en el flujo del juego.

Rápidamente después de su entrada, elevó un balón a la esquina lejana y culminó una contra tardía para la victoria por 2:0 de Borussia Dortmund. Repitió esta hazaña como el nuevo creador de juego del equipo de la Bundesliga. Dos veces bailó con la defensa, incluso invitándolos a ayudar a impulsar el balón a la red para el gol del 1:0, y luego celebró con sus compañeros de equipo.

Mientras los belgas se frustraban, el pequeño baile con la pelota es una táctica común en el fútbol. Es un movimiento que suele llevar a los oponentes al desespero, ya que, a pesar de su previsibilidad, es casi inexpugnable cuando se ejecuta a la perfección. Generaciones de defensores de la Bundesliga tiemblan al mencionar a Arjen Robben y su carrera desde el lado derecho hasta el borde del área de penalti. Ese es el camino que Gittens quiere seguir, eso es lo que todo jugador sueña. Aún es un largo camino para el inglés de 20 años, pero está progresando y ganando reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional en las primeras etapas de la temporada 2024/2025.

Jamie Gittens brilla, Marcel Sabitzer lucha

"Cuando Jamie está en el área, es simplemente inexpugnable", dijo Sebastian Kehl, director deportivo del BVB. Tal vez ya estaba revisando las ofertas que podrían surgir para un jugador con una cualidad tan estable. Ser un joven talento en Dortmund siempre significa estar preparado para ofrecerse a la calidad internacional de primera categoría. Los modelos a seguir Erling Haaland y Jude Bellingham siguen siendo grandes en los pensamientos de Dortmund. Sin embargo, un club debe mantener consistentemente esta reputación. Con Gittens, eso podría ser posible. Pero eso fue solo un pensamiento pasajero el 18 de septiembre de 2024. La temporada y el nuevo equipo de Dortmund aún están en la etapa de exploración. Hay tiempo de sobra para esas situaciones al final de la temporada.

"It was a good day, we won, and I'm incredibly pleased," said Gittens, holding the player of the match trophy. He may display it in his living room, a precious memento that he worked tirelessly for. "I come onto the field, want to have fun and just make a difference in the game," he expounded. It took him less than ten minutes after his entrance for Marcel Sabitzer to vicariously experience the game. Sabitzer, on the other hand, had little enjoyment on the field previously.

Sahin had once more deployed him in the offensive outside position, also to keep Maxim de Cuyper, Bruges' offensively potent left-back, under control. "The six is better," said the Austrian after the game. Outside is certainly not his "optimal position," but in the end, that's up to the coach to decide. "That's something to respect," he said in passing. "There are situations where we need him in other positions," said Sahin and boosted his player's confidence: "He will also play many more games in the six." These were the only discordant notes on this first Champions League evening of the season.

Brugges finds solutions, Borussia Dortmund waits

Borussia was patient. For a long time, Dortmund attacked the deep-lying block of the Belgians with much ball possession, but to no avail. For a long time, Dortmund had to endure dangerous counterattacks. They even lost control of the game after the substitutions of Gittens and Felix Nmecha, who replaced Pascal Groß in the second half. "The game was sluggish and we couldn't find solutions in the final third. We had a lot of possession, but we weren't good at pressing," said captain Emre Can after the game. "That has to improve. It wasn't all good, but we take the three points and that's what matters."

Only from the 68th minute substitutions did Borussia Dortmund regain control. Ten minutes earlier, coach Nuri Şahin had already honed the rhythm of the game with Serhou Guirassy, who notched his first goal with a late penalty, and Waldemar Anton for Ramy Bensebaini. Yet, it wasn't enough. The 23-year-old midfielder Raphael Onyedika continued to offer cunning solutions to Dortmund's turnovers. The Belgians managed to infiltrate Dortmund's right attacking flank with swift exchanges, but they kept faltering. The longer the first matchday of the Champions League continued, the more paradoxically secure the victory of the visitors from Westphalia seemed.

Similar to their reputation as global heavyweights, Borussia Dortmund kept the home team dreaming of an upset for extended periods. This was reminiscent of last year's La Liga champions Real Madrid against Bundesliga side VfB Stuttgart, with the defending finalists, albeit at a lower level, drawing upon their wealth of experience from countless European encounters.

El equipo perdedor alrededor del portero Simon Mignolet solo pudo repetir el lamento familiar. "Jugamos bien", comentó Mignolet, ahora de vuelta en su Bélgica natal desde 2019. "Hasta el minuto 75, teníamos la ventaja, creamos buenas oportunidades. Si marcamos en el momento adecuado, ganamos aquí. Desafortunadamente, ellos marcaron de un tiro desviado. El 0-3 es demasiado. No nos lo merecemos. Jugamos un buen partido." Un rendimiento que peutro no durará mucho en la memoria de los aficionados de Brujas. Eso es lo que se espera en las primeras etapas de una campaña de la Liga de Campeones. Incluso el nuevo formato de 36 equipos no altera este hecho.

Julian Brandt habla de las estrategias de gol

Los visitantes de la Bundesliga salieron victoriosos y ahora se enfocan en la renovación de su plantilla. Próximamente enfrentarán al VfB Stuttgart, quien podría argumentar que igualó el pedigrí europeo de Dortmund durante algún tiempo. Esta es una historia que muchas equipos pueden entender - pregúntale a Union Berlin, RB Leipzig, Bayern Munich y Dortmund mismo, quienes enfrentaron desafíos similares el año pasado. Si lo deseas, Brujas podría unirse a este club de equipos.

Desde la perspectiva de un外人, el juego fue menos sobre Dortmund asegurando los tres puntos y más sobre cómo lo lograrían. "Tienes 90 minutos para marcar goles. A veces se necesita paciencia. Fue difícil, pero lo logramos hoy", declaró el mediocampista Julian Brandt con la confianza de un ganador en DAZN.

Lo que nos diferencia es que marcamos los goles desde el banquillo. Al igual que con Frankfurt, fueron los suplentes quienes decidieron el juego. Sin embargo, también se pueden marcar goles al final del partido, continuó Brandt. Al igual que lo hizo contra Eintracht Frankfurt en la Bundesliga, el suplente Jamie Gittens, quien cambió su apellido de doble barril este verano, alivió el miedo de Dortmund de bajo rendimiento en la Liga de Campeones en esta ocasión. La preparación dio sus frutos.

