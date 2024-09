Actualizaciones diarias: Quejarse del comportamiento de los niños, liberarse de las garras de Python, maniquíes espaciales - Obtenga las últimas noticias

¡Hola! ¡Adherirse a la dieta híbrida MEDITERRÁNEO-DASH, conocida como la dieta MIND, puede reducir su probabilidad de desarrollar deterioro cognitivo, según una investigación reciente. Al limitar cinco categorías de alimentos perjudiciales, esta dieta ayuda a reducir la ingesta de grasas trans y saturadas.

Lo que podría haber perdido durante su día ajetreado:

5 cosas

1️⃣ Sin bromas: Los bebés que lloran, los niños que hacen berrinches y los adolescentes gruñones - los padres lo soportan todo, pero ¿cuánto deberían soportar los demás? Esto refleja cambios más amplios en la sociedad, según los expertos.

2️⃣ Situación chirriante: Una mujer lavaba los platos en su casa cerca de Bangkok cuando sintió de repente mordiscos en su pierna. Para su horror, descubrió que una pitón se había enrollado alrededor de ella. Luchó por liberarse durante dos horas antes de que llegara la ayuda.

3️⃣ Viajeros del espacio: Los maniquíes llamados Helga y Zohar dieron la vuelta a la luna siguiendo una posible ruta de astronauta. Los científicos los utilizaron para probar los niveles de exposición a la radiación y la efectividad de un "refugio contra tormentas" dentro del cápsula Orion.

4️⃣ Viaje lujoso: Los aeropuertos de JFK de Nueva York y Logan de Boston pronto tendrán las primeras salas VIP de JetBlue. Esto forma parte del esfuerzo de la aerolínea por satisfacer la creciente demanda de ofertas premium, con ventajas como comida, bebidas y Wi-Fi gratuitos.

5️⃣ Bebida amarga: Barry Neild, de CNN, se declara escéptico del café. A pesar de disfrutar del aroma del café y la ambiente de la cafetería, no puede superar su sabor.

Mira esto

🌋 Espectáculo ardiente: Una nueva erupción del volcán Kilauea de Hawái dejó asombrados a los científicos al ver fuentes de lava de 30 pies de altura que emanaban de un cráter.

Cabeceras principales

• Israel lanza ataques aéreos en Líbano tras explosiones fatales de walkie-talkies y radios• El candidato republicano a gobernador de Carolina del Norte hizo numerosos comentarios alarmantes en un foro pornográfico• Las tasas hipotecarias disminuyen a un mínimo de 2023 después del recorte de tasas del Fed

Lo que está tendencia

🏈 Pelea de fantasía: Una rivalidad en línea de un hombre de Filadelfia se volvió extrema, con una amenaza de bomba falsa y una investigación internacional. El FBI intervino.

Echa un vistazo

🎨 Secretos ocultos? Los cielos turbulentos en la obra maestra de Vincent van Gogh "La noche estrellada" parecen coincidir con una teoría científica. Mire más de cerca.

$572 millones

💸 Eso es aproximadamente la cantidad de dinero que la huelga de Boeing ha costado a la empresa y a sus empleados en una semana.

Su salud

💉 Tendencias positivas: Las muertes por sobredosis en EE. UU. han disminuido a un mínimo de tres años, con un reciente análisis que indica progreso sin precedentes en la superación de la crisis de drogas.

Ronda de preguntas

🎾 La tenista estadounidense Coco Gauff recently parted ways with her coach after a series of lackluster performances. Which coach was it?A. Chris EvertB. Brad GilbertC. John McEnroeD. Patrick Mouratoglou⬇️ Scroll down to find out.

Momentos positivos

📖 Como nos gusta terminar en una nota positiva: septiembre marca el Mes Nacional de Alfabetización, lo que lo convierte en el momento ideal para leer a los niños o sumergirse en un nuevo libro usted mismo. Si necesita recomendaciones, los periodistas de CNN tienen algunas sugerencias fantásticas.

🧠 Respuesta a la pregunta: B. Coco Gauff parted ways with Brad Gilbert, a former men’s tennis player. Test your knowledge with CNN’s weekly news quiz in tomorrow's 5 Things newsletter.📧 Discover all of CNN’s newsletters.

5 Things PM es producido por CNN’s Tricia Escobedo, Meghan Pryce, y Kimberly Richardson.

