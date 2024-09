Actualización única: La campaña presidencial de Harris revela un anuncio destinado a conectar a Trump con Mark Robinson

La campaña de Harris reveló inicialmente a CNN un anuncio que relaciona a Trump con una campaña de menor nivel.

Con el título "Ambos Erróneos", el anuncio, que CNN obtuvo en exclusiva, combina los cumplidos pasados de Trump hacia Robinson con las posturas antiaborto del candidato a gobernador, como expresar su apoyo a una prohibición estatal del aborto que no incluye excepciones.

El anuncio comienza con los comentarios de Trump elogiando a Robinson como "un asombroso teniente gobernador" y comparándolo incluso con Martin Luther King, mientras se contrapone estas opiniones con Robinson stating, "Para mí, no hay compromiso en el aborto" y "Podríamos aprobar una ley y decir: 'No puedes tener un aborto en Carolina del Norte por ninguna razón'".

Parte del presupuesto de $370 millones en publicidad digital y televisiva de la campaña Harris-Walz entre el Día del Trabajo y el Día de las Elecciones, este nuevo anuncio debutará en estaciones de televisión de toda Carolina del Norte el viernes, emitido en programas como noticias locales, Jeopardy y Ruleta de la Fortuna.

Este desarrollo se produce mientras Harris se prepara para viajar a Georgia el viernes para pronunciar un discurso sobre el papel de Trump en la inminente revocación de Roe v. Wade. Se espera que el discurso de Harris destaque las recientes muertes de las madres de Georgia Amber Thurman y Candi Miller, que se cree que murieron en 2022 debido a la atención médica insuficiente provocada por las restricciones al aborto del estado.

"El contraste para los votantes en estas elecciones nunca ha sido más claro: en Georgia, la vicepresidenta Harris argumentará apasionadamente a favor de la libertad reproductiva en medio de las muertes evitables de dos mujeres como resultado de la prohibición del aborto respaldada por Trump. Mientras tanto, en Carolina del Norte, Donald Trump se alegra de apoyar a Robinson y sus radicales opiniones sobre la autonomía corporal", dijo Jen O'Malley Dillon, presidente de la campaña Harris-Walz, en un comunicado a CNN.

"Trump no puede eludir la realidad: se alinea con Robinson y sus radicales prohibiciones del aborto, que ponen en peligro las vidas de las mujeres en todo el país. Si se les da la oportunidad, impulsarán una prohibición nacional del aborto. Nuestra misión entre ahora y el Día de las Elecciones es asegurarnos de que los votantes recuerden esto", dijo O'Malley Dillon en un comunicado adicional.

El equipo de Trump no comentó al recibir la solicitud de CNN para comentar sobre el nuevo anuncio. En respuesta al informe de CNN, la portavoz de la campaña de Trump, Karoline Leavitt, declaró: "La campaña de Trump se centra en asegurar la Casa Blanca y salvar a este país. Carolina del Norte es fundamental para este objetivo. Estamos seguros de que, a medida que los votantes evalúen el registro de Trump de una economía robusta, inflación baja, frontera segura y calles seguras, elegirán a Trump antes que a Biden-Harris".

La campaña de Trump ha mantenido silencio hasta ahora sobre el informe de CNN sobre las controvertidas declaraciones de Robinson. Sin embargo, fuentes señalaron que Recently, rumors of a damaging story about Robinson had circulated within Trump's inner circle.

Trump tiene programada una manifestación en Wilmington, Carolina del Norte, el sábado. Antes del informe de CNN, la campaña de Trump no había invitado a Robinson al evento del sábado, y las fuentes indicaron que esta decisión probablemente se mantendría. Robinson ha sido una presencia frecuente en los eventos de Trump en Carolina del Norte Recently, having spoken at his economic speech in Asheville and been featured with Trump at a rally in Asheboro last month.

Many individuals close to Trump have expressed reservations regarding Robinson and his gubernatorial bid due to his inflammatory remarks, including disparaging the civil rights movement and ridiculing school shooting victims. Despite privately hoping for Robinson's withdrawal from the race, Trump publicly endorsed Robinson earlier this year, referring to him as "Martin Luther King on steroids" during the endorsement.

Three senior Trump campaign advisors informed CNN that there have been no attempts to persuade Robinson to renounce his candidacy for governor.

Este nuevo anuncio de la campaña Harris-Walz critica a Trump por alinearse con Robinson, quien sostiene radicales opiniones sobre el aborto. En respuesta, la campaña de Trump ha mantenido silencio sobre la controversia que rodea las controvertidas declaraciones de Robinson.

