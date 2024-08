- Acto de caridad improvisado en Pompeya: Madonna complementa inesperadamente la iniciativa juvenil

Impactante Declaración de Donación en Pompeya: La icónica estrella del pop estadounidense Madonna visitó el viernes el sitio arqueológico de la ciudad antigua, enterrada en el sur de Italia, en su cumpleaños 66. Durante su visita nocturna, Madonna sorprendió al anunciar que asumiría los gastos de un proyecto teatral de un año para la juventud local y los niños de la región, según informó el parque arqueológico. El presupuesto anual del proyecto es de 250,000 euros.

Al llegar, Madonna fue guiada por la ciudad, que quedó sepultada por la erupción catastrófica del monte Vesubio en el 79 d.C., por el director alemán del sitio arqueológico, Gabriel Zuchtriegel. Luego, se encontró con el equipo de "Sogno di Volare" (que significa "Sueño de Volar" en inglés), que presentó una obra de teatro clásica en el Teatro Grande de Pompeya.

Información sobre el Proyecto Juvenil

"Sogno di Volare" está financiado por el parque arqueológico para fomentar la participación local en la escena cultural del sitio de la UNESCO. Su objetivo principal es identificar, apoyar y fortalecer a jóvenes de la zona que rodea Pompeya en la región de Campania, en el sur de Italia, que lucha con tasas altas de abandono escolar, desempleo juvenil y emigración.

La aventura italiana de Madonna duró más de una semana. Anteriormente, se había alojado en la Riviera italiana de Portofino, como invitada de los diseñadores Domenico Dolce y Stefano Gabbana (Dolce & Gabbana). Se rumoreaba sobre una fiesta lujosa en Pompeya, que resultó ser una visita privada. Madonna,whose roots trace back to Abruzzo and led her to relocate to the United States, has frequented Italy for vacation purposes on numerous occasions.

