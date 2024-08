- Acto de abuso: individuo de 46 años acusado de asesinar a su cónyuge

Tras un ataque letal que involucró un arco y un cuchillo, un hombre de 46 años recibió una condena de por vida por homicidio en el Tribunal Regional de Zwickau. Según el juez Jörg Burmeister, el delito alcanzó su nivel más abominable, como se indicó en la sentencia. Impulsado por la incapacidad de recuperar su amor, buscó eliminar a su esposa después de su separación y reclamar su existencia incluso en la muerte. Organizó una representación de ella en su lápida adornada con un "anillo de esclava" alrededor de su cuello.

Se informó que la pareja tuvo una dinámica romántica caracterizada por BDSM - un término genérico que abarca las preferencias sexuales que corresponden a la dominación, la sumisión y el sadomasoquismo. La mujer finalmente se separó del hombre. Al regresar al apartamento de Plauen a finales de julio de 2023 para cuidar a los gatos, el hombre alemán de ahora 46 años la esperaba armado con un arco cargado. Después de disparar, el virote del arco se incrustó en su mejilla y se alojó en su paladar. Luego la atacó repetidamente con un cuchillo en el cuello, lo que resultó en su muerte, según la sentencia. Ella tenía solo 37 años. El juez Burmeister caracterizó el acto como un crimen cobarde motivado por bajos deseos.

Los argumentos presentados por la acusación y la defensa quedaron protegidos de la pública por el testimonio de un menor. Sin embargo, el tribunal tuvo que pesar las alternativas entre homicidio y asesinato, reveló Burmeister. El acusado admitió el hecho pero ofreció versiones diferentes. Afirmó que el virote del arco se disparó accidentalmente durante una confrontación con la mujer. Sin embargo, los jueces expresaron su incredulidad ante esta afirmación. El tribunal hizo referencia a una nota digital que detallaba planes deliberados de asesinato con un arco y un cuchillo.

Ayuda Monetaria para la Hija de la Víctima

La hija de 13 años de la víctima recibió €25,000 en ayudas por supervivencia, que el hombre encarcelado está obligado a pagar. Burmeister explicó que los fondos buscan mitigar los efectos emocionales derivados de la violencia. La niña no solo sufrió la pérdida de su madre, sino que también lucha con sentimientos de culpa, creyendo que no pudo proteger a su madre. Además, la compensación sirve para transmitir, "No eres responsable de la muerte de tu madre", como lo describió el juez Burmeister.

A pesar de la caracterización de tales actos de violencia hacia las mujeres como 'femicidios', el tribunal no utilizó este término. La sentencia aún no se ha finalizado. La acusación expresó una satisfacción significativa con la decisión del tribunal. La defensa tiene una semana para presentar un recurso.

