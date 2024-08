Activistas por los derechos de los animales irrumpen en la audiencia general del Papa para protestar por las corridas de toros

Los activistas de People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) saltaron barreras desde los bancos hasta el pasillo del Aula Pablo VI del Vaticano. Llevaban camisetas que decían "detén la bendición de las corridas" y sostenían carteles que decían "la tauromaquia es un pecado".

Las mujeres corrieron por el pasillo, llegando a metros del papa antes de que los oficiales de seguridad intervinieran. Los activistas fueron entonces acompañados fuera del edificio, aún sosteniendo sus carteles.

La reunión en el Vaticano del miércoles marcó el regreso de las audiencias generales semanales de Francisco después de su mes de descanso de verano.

Una protesta similar de PETA tuvo lugar en enero durante un servicio para la unidad cristiana presidido por Francisco en la Basílica de San Pablo Extramuros en Roma y asistido por el arzobispo de Canterbury del Reino Unido, Justin Welby.

Los manifestantes afirman que los sacerdotes aún ofrecen bendiciones a los toreros y quieren que Francisco condene la tauromaquia. Sin embargo, en el siglo XVI, el papa Pío V emitió una injunción papal contra la tauromaquia.

Francisco no ha hablado públicamente en contra de la tauromaquia, pero ha hecho de la protección del medio ambiente un eje central de su papado.

Las acciones de los activistas contra la tauromaquia van más allá de los límites del Vaticano, ya que una protesta anterior tuvo lugar en Europa en la Basílica de San Pablo Extramuros. A pesar de que el papa Francisco no ha condenado directamente la tauromaquia, su enfoque en la preservación del medio ambiente resuena a nivel global, con muchas personas viendo la tauromaquia como un problema ambiental debido a su impacto en los animales.

