- Activistas climáticos en los aeropuertos: interrupción de las operaciones de vuelo

La iniciativa "Last Generation" contra el clima lanzó protestas en varios aeropuertos alemanes, interrumpiendo temporalmente las operaciones de vuelo. En chalecos de seguridad naranja, parejas de activistas lograron acceder a los aeropuertos de Berlín-Brandeburgo, Stuttgart, Núremberg y Colonia-Bonn, según confirmaron fotógrafos de dpa en el lugar.

En el Aeropuerto de Colonia/Bonn, las operaciones de vuelo tuvieron que suspenderse temporalmente debido a la protesta, según informes policiales. Es posible que aún haya retrasos después de la reanudación, anunció el aeropuerto. Los activistas lograron acceder al área de la pista del aeropuerto, donde se encontró un agujero en una valla en la propiedad.

En Núremberg, las operaciones de vuelo también se suspendieron durante aproximadamente una hora, según un portavoz policial. Dos activistas climáticos lograron acceder a la pista del aeropuerto en la mañana temprano, con un agujero en la valla en la zona sur de la pista y dos cortaalambres encontrados cerca.

En el Aeropuerto de Berlín, dos individuos de 21 y 22 años fueron encontrados pegados al suelo por la policía del estado de Brandeburgo. Luego fueron liberados y puestos bajo custodia. La policía ahora investiga cargos de vandalismo, allanamiento de morada y violación de la ley de seguridad aérea. Ambos individuos son conocidos por la policía por delitos similares. No se proporcionó información sobre el género de los activistas.

Exigiendo el abandono completo del carbón, petróleo y gas

"The Last Generation" declaró que los activistas expresaron pacíficamente su resistencia mostrando pancartas con los lemas "El petróleo mata" y "Firma el tratado". "Las pistas no fueron ingresadas durante esta acción".

"The Last Generation" exige una protección radical del clima, incluyendo el abandono completo del carbón, petróleo y gas. Piden la conclusión de un tratado internacional en tal sentido. Desde principios de 2022, el grupo ha organizado bloqueos callejeros en los que los participantes se pegan en su lugar. Sin embargo, recently announced a change in strategy, abandoning the use of glue in the future. The climate activists have also carried out several similar actions at airports, including Germany's largest airport in Frankfurt, at the end of July.

Leyes más duras para disuadir a los activistas

El gobierno alemán planea endurecer la ley de seguridad aérea para disuadir a los activistas climáticos radicales y otros perturbadores de llevar a cabo acciones peligrosas en los aeropuertos. El núcleo de la reforma planeada, que aún debe ser decidida por el Bundestag, es la creación de una nueva disposición que hace punishable offense to intentionally and unlawfully enter, among other areas, the runway and the takeoff and landing strips, if it endangers the safety of civil aviation.

At the finale of their actions, The Last Generation displayed banners during their peaceful demonstration, asserting the need for "Complete abandonment of coal, oil, and gas."

Following the disruptions at several airports, German authorities are considering tougher laws to deter similar activist actions, focusing on prohibiting intentional and unlawful entrance into runways and takeoff strips, posing a threat to civil aviation safety.

Lea también: