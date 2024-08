- Activistas climáticos en la pista del aeropuerto de Nuremberg

Dos activistas climáticos de la Generación Final han infiltrado supuestamente la pista de aterrizaje del Aeropuerto de Núremberg, según la policía. Las operaciones de vuelo allí han sido suspendidas indefinidamente, según la policía y los funcionarios del aeropuerto.

Un reportero de dpa en el lugar informó sobre un agujero en la valla en la zona sur de la pista de aterrizaje, con dos cortacéspedes cercanos. La policía y los bomberos se encuentran actualmente en el lugar.

La Generación Final informó sobre varias acciones en aeropuertos de todo el país. En parejas, los activistas con chalecos de seguridad naranja ingresaron a los aeropuertos de Berlín-Brandeburgo, Stuttgart, Núremberg, Colonia-Bonn y Karlsruhe.

"Expresaron pacíficamente su resistencia mostrando pancartas con los eslóganes 'El petróleo mata' y 'Firma el tratado", informó la organización en un comunicado. "No se ingresó a las pistas".

Los dos activistas climáticos, whose actions were reported at Nuremberg Airport, face potential legal consequences from The Court of Justice for their unauthorised runway infiltration. Despite not entering the runways, their protests at multiple German airports may lead to broader discussions about climate change and civil disobedience in European courts.

