- Activistas climáticos asaltan el aeropuerto de Berlín

Activistas climáticos del grupo "Last Generation" lanzaron acciones de protesta en varios aeropuertos alemanes esta mañana, incluyendo el aeropuerto de Berlín. Según la policía de Brandeburgo, dos individuos de 21 y 22 años se pegaron al suelo del aeropuerto en las primeras horas de la mañana y posteriormente fueron liberados y puestos bajo custodia. El aeropuerto informó que no hubo interrupción en las operaciones de vuelo.

De manera similar, dos activistas con chalecos amarillos de advertencia ingresaron a las instalaciones de los aeropuertos de Stuttgart, Núremberg y Colonia/Bonn.

En Berlín, la policía ahora investiga por daños a la cerca, allanamiento y violación de la ley de seguridad aérea. Ambos activistas son conocidos por la policía por ofensas similares. No se proporcionó información sobre el género de los activistas.

Alrededor de las 5:10 AM, la policía federal descubrió un agujero en la cerca del aeropuerto, pero esto no afectó las operaciones de vuelo. Poco después, ambos individuos pegados fueron encontrados cerca de las pistas norte y sur. Alrededor de las 6:30 AM, ambos fueron retirados con la ayuda del cuerpo de bomberos del aeropuerto. Los primeros aviones despegaron a la hora programada a las 6:00 AM.

"La seguridad del tráfico aéreo siempre estuvo garantizada", confirmó el portavoz de la policía federal. El portavoz del aeropuerto hizo eco de esto, stating que los vuelos no se vieron afectados y reanudaron según lo programado a las 6:00 AM. "Todo está funcionando normalmente", dijo ella.

Inicialmente, la policía federal informó que los despegues y aterrizajes estaban temporalmente "configurados en cero" debido a la acción de los activistas. Sin embargo, más tarde aclararon que no hubo impactos en el tráfico aéreo durante el breve período en el que teóricamente no podrían haber tenido lugar.

"Last Generation" stated that they are expressing their peaceful resistance by displaying banners with the messages "El petróleo mata" y "Firma el tratado" sin entrar en las pistas.

Por la mañana, dijeron: "8 valientes personas están actualmente bajo custodia policial por plantarse contra la locura fósil. Nos negamos a morir por las ganancias de unos pocos". Más tarde, anunciaron que todos los participantes en las protestas de la mañana habían sido liberados.

La asociación de aeropuertos ADV instó a una respuesta contundente a los incidentes, describiéndolos como "un acto coordinado de extorsión criminal". Argumentaron que estos no son protestas pacíficas y pidieron al Bundestag alemán que apruebe rápidamente la decisión del gabinete de endurecer la ley de seguridad aérea, stating que estos son "delitos que deben ser castigados consistentemente por el sistema de justicia".

El gobierno federal busca disuadir a los activistas climáticos radicales y a otros perturbadores de acciones peligrosas en los aeropuertos a través de una reforma planeada. El aspecto clave es la creación de una nueva regulación que criminaliza la "intrusión no autorizada intencional" en áreas como la plataforma y las pistas, especialmente cuando compromete la seguridad de la aviación civil.

La policía federal también fue alertada de incidentes similares en los aeropuertos de Stuttgart, Núremberg y Colonia/Bonn, que involucraron a activistas con chalecos amarillos de advertencia. A pesar de estas acciones, la policía federal aseguró que la seguridad del tráfico aéreo remained indemne, al igual que en Berlín.

A medida que el gobierno federal planea endurecer la ley de seguridad aérea en respuesta a los activistas climáticos radicales, la policía federal probablemente jugará un papel importante en hacer cumplir la nueva regulación contra las intrusiones no autorizadas intencionales en las instalaciones del aeropuerto.

Lea también: