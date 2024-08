- Activistas climáticos asaltan el aeropuerto BER

La iniciativa climática "Last Generation" ha lanzado protestas en varias ciudades, incluyendo el Aeropuerto de Berlín-Brandeburgo. Según un fotógrafo de dpa, al menos dos activistas se encuentran en la pista sur. Hay un agujero en la valla. La policía está en el lugar y un helicóptero sobrevuela la zona.

Inicialmente, no había información del aeropuerto, pero según el horario de vuelos, no había restricciones (hasta las 6:30 AM).

Dos activistas cada uno, vestidos con chalecos amarillos de seguridad, ingresaron a las instalaciones de los aeropuertos de Berlín-Brandeburgo, Stuttgart, Núremberg, Colonia-Bonn y Karlsruhe, según los comunicados de la organización.

Expresaron pacíficamente su resistencia mostrando pancartas con las inscripciones "El petróleo mata" y "Firma el tratado", informó la organización en un comunicado. "No se ingresó a las pistas".

