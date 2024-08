Actividades físicas no convencionales para las terribles tardes de verano

La actividad física es esencial, incluso en los días de verano más abrasadores. Sin embargo, es crucial prestar atención a tu cuerpo y no excederte, ya que el calor excesivo puede drenar rápidamente tus niveles de energía. ¿El trote ligero es una opción aceptable en lugar del trote regular? Esta tendencia de fitness japonesa está experimentando un auge de popularidad a nivel internacional. El Dr. Gert-Peter Brueggemann, profesor especializado en biomecánica, aclara esta tendencia de carrera amigable con las articulaciones en una entrevista.

¿Qué es exactly el trote ligero y cómo funciona?

Dr. Gert-Peter Brueggemann: En el trote ligero, o lo que los expertos en biomecánica llaman carrera apoyada, corremos sin una fase de vuelo. Nuestros pies aterrizan firmemente en la parte media del pie y nos movemos a un ritmo lento con numerosos pasos pequeños, promediando 1.5 a 2 pasos por segundo. Esta forma de movimiento presenta una fase de vuelo reducida o ausente entre los pasos, durante la cual no estamos en contacto con el suelo. Sin una fase de vuelo, la presión que actúa en nuestras articulaciones se minimiza durante el aterrizaje.

Es importante tener en cuenta que las fuerzas que actúan en nuestro cuerpo tienden a ser más intensas que cuando estamos sentados o de pie, independientemente de la velocidad, ya sea trote ligero o carrera estándar. Estas fuerzas afectan principalmente nuestras rodillas durante la fase de carrera, también conocida como fase de apoyo, que es más larga en el trote ligero que en la carrera con una fase de vuelo. Por lo tanto, es crucial elegir un calzado para correr con un diseño que canalice de manera fluida estas fuerzas a través de nuestro cuerpo y las vuelva inofensivas, incluso a velocidades más lentas.

¿El trote ligero es más adecuado para los días de verano sofocantes y una alternativa al trote regular?

Esto es una cuestión de preferencia personal. La temperatura no debe influir en esta decisión. El calor puede presentar un desafío excepcional para nuestro cuerpo durante el clima caluroso. Si aún deseas realizar actividad física en tales condiciones, es aconsejable evitar la hora pico de sol y calor y, en cambio, trasladar tu entrenamiento a la mañana, por ejemplo. Sin embargo, si la temperatura es demasiado alta para el trote estándar, también es demasiado alta para el trote ligero.

¿Qué tipo de zapatos se deben usar para el trote ligero y cuán crítico es el calzado adecuado?

La elección de los zapatos para correr juega un papel vital para evitar lesiones, independientemente de la velocidad. Los zapatos, o más bien la tecnología de la suela intermedia utilizada, son los principales factores en la reducción de lesiones relacionadas con la carrera. Los zapatos para correr diseñados biomecánicamente con tecnología U-TECH pueden reducir las lesiones en las rodillas relacionadas con la carrera en más del cincuenta por ciento entre los corredores.

¿Por qué el trote ligero es tan popular?

El trote ligero se adapta a las personas que ya no pueden tolerar o ya no desean soportar la tensión de velocidades más rápidas. Es particularmente adecuado para aquellos que llevan algo de sobrepeso o sufren de condiciones como la artritis. Es un deporte que no requiere ningún equipo especializado, con pocos participantes o un campo designado. Todo lo que necesitas son zapatos para correr adecuadamente diseñados. Ya sea que estés trotando solo o en un grupo, en pavimento o en la naturaleza, el trote ligero es factible casi en cualquier lugar. Comparte casi todas las ventajas de la carrera convencional.

Dado el impacto reducido en las articulaciones durante el trote ligero, ¿este tipo de ejercicio podría ser recomendado por profesionales médicos como una opción para personas que se recuperan de lesiones o tienen problemas relacionados con las articulaciones?

Con su énfasis en el impacto mínimo en las articulaciones y su accesibilidad fácil, el trote ligero podría ser una opción para personas con problemas de articulaciones o que se recuperan de lesiones, ya que los médicos podrían sugerirlo como una forma adecuada de ejercicio para mantener la forma física sin agravar sus condiciones.

