El dúo formado por los artistas musicales Jack y Meg White - Acción legal instigada contra Trump relacionada con el uso del "Ejército de las Siete Naciones"

Jack y su ex-esposa Meg White, anteriormente conocidos como el dúo de rock The White Stripes, están tomando medidas legales contra Donald Trump. Afirman que el candidato republicano a la presidencia está utilizando su éxito "Seven Nation Army" en su campaña política sin obtener la autorización necesaria.

En su Instagram, Jack compartió una captura de pantalla de la demanda presentada junto a Meg en la ciudad de Nueva York. La leyenda decía: "Esta máquina está luchando contra los fascistas".

Uso no autorizado de "Seven Nation Army"

Según la publicación del sector del entretenimiento "Variety", los documentos de la demanda muestran que Trump y su equipo de campaña no buscaron ni recibieron el consentimiento de la banda para utilizar su música, ni respondieron a los intentos legales de mediación en el asunto. Según The White Stripes, Trump y su equipo eran conscientes del uso no autorizado de la canción, lo que provoca una infracción del derecho de autor. Por lo tanto, ahora están buscando daños y perjuicios contra Trump y sus asociados.

A finales de agosto, "Variety" informó que Jack había amenazado con demandar a la campaña de Trump después de que su asistente de comunicaciones adjunto, Margo Martin, incluyera la canción "Seven Nation Army" en un video eliminado en X, que mostraba la entrada de Trump al escenario.

Además, la demanda también hace referencia a la condena anterior de The White Stripes a Donald Trump durante la campaña de 2016, cuando utilizó el término "Seven Nation Army". Expresaron su fuerte descontento con esta afiliación. El uso de la canción ahora se considera "aún más repugnante", ya que "fieramente rechazan la política y las medidas del demandado Trump durante su presidencia y las que ha propuesto para su segundo mandato".

Músicos resistiendo a Trump y su campaña

The White Stripes no son los únicos músicos que han expresado públicamente su descontento por el uso de su música en la campaña de Trump. Recientemente, personalidades famosas como Céline Dion (56), la familia del fallecido músico de soul Isaac Hayes (1942-2008) y Beyoncé (43) también han llamado la atención por esta razón.

La demanda presentada por Jack y Meg White alega que Trump y su equipo de campaña no obtuvieron su consentimiento para utilizar "Seven Nation Army", lo que llevó al uso no autorizado del éxito de The White Stripes en su campaña política. La amenaza de Jack de tomar medidas legales contra Trump sigue a la inclusión de la canción en un video de la campaña por parte de su asistente de comunicaciones adjunto.

