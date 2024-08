- Acción de despedida de Willi Lemke con la presencia de numerosas personalidades conocidas durante el servicio fúnebre

El duelo por Willi Lemke fue similar a un acto de fútbol, con la Catedral de Bremen repleta y espectadores de pie en los pasillos como hinchas devotos. El servicio fue transmitido en vivo por televisión y se instalaron pantallas para quienes no pudieron conseguir asiento. Entre el mar de trajes negros, los aficionados vestidos con bufandas y camisetas verdes y blancas rindieron homenaje al largo servidor Werder. Al concluir el servicio, la multitud entonó juntos el himno de fútbol icónico, "Never Walk Alone".

El 12 de agosto, Willi Lemke falleció a los 77 años. Los homenajes llegaron de todas partes, mientras más de mil personas rendían homenaje en la Catedral de Bremen completamente ocupada un viernes. Además de la familia y los amigos, asistieron el presidente del DFB Bernd Neuendorf, el exentrenador de Werder Otto Rehhagel, las estrellas del ataque Rudi Völler, Klaus Allofs y Ailton, y otros directores como Reiner Calmund.

Hans-Joachim Watzke, miembro del presidium de la DFL y director de negocios de Borussia Dortmund, elogió los logros de Lemke. "He sido testigo de su trabajo como aficionado, y llevó a Werder Bremen a alturas sin precedentes. Bremen fue realmente un pionero en numerosos campos".

A la vanguardia en la gestión de la Bundesliga

Como una de las figuras más prominentes de Bremen, Willi Lemke asumió el cargo de director en Werder Bremen en 1981, tras su regreso a la Bundesliga. Trabajando junto al entrenador Otto Rehhagel, transformó el club en una potencia: Werder ganó dos campeonatos alemanes (1988, 1993), la Copa de Europa de Campeones de Clubes (1992) y dos Copas DFB (1991, 1994).

El presidente de Werder Bremen, Hubertus Hess-Grunewald, reconoció las contribuciones de Lemke en su elogio. Durante el servicio, destacó las innovaciones que Lemke introdujo, como cajas VIP, patrocinios deportivos a través de la venta de entradas para partidos en casa de la Bundesliga y la tradición de mascotas. "Lemke es uno de los directores de Bundesliga más exitosos de la historia. Listo, astuto, hanseático".

A la vanguardia de los esquemas contra Hoeneß de Bayern

Astutamente, Lemke también se posicionó como un formidable adversario de Uli Hoeneß de Bayern. En años posteriores, su rivalidad se suavizó, ya que Lemke había reconciliado con Hoeneß antes de su fallecimiento.

Al enterarse de la muerte de Lemke, Hoeneß expresó sus condolencias. Aunque Hoeneß no asistió al funeral debido a que asistía a otro servicio, se envió un último homenaje desde Múnich en forma de una corona roja y blanca con la inscripción, "En silencio. FC Bayern Munich".

Senador y Consejero Especial de la ONU

El derramamiento de lágrimas se extendió más allá de la comunidad del fútbol, ya que el antiguo vicecanciller Sigmar Gabriel destacó, recordando a su compañero de partido: "Lemke puede haber sido famoso como un gran director de fútbol y defensor del deporte, pero representó los valores del 'compañero honesto' en cada fibra de su ser".

Además de su ferviente compromiso con la socialdemocracia, Lemke sirvió como Senador de Educación y Ciencia de 1999 a 2008, antes de asumir la responsabilidad de Asuntos Internos y Deporte. Posteriormente, Ban Ki-moon, entonces Secretario General de la ONU, lo nombró Consejero Especial para el Deporte en el servicio de la paz y el desarrollo durante un impresionante período de ocho años.

Verde y blanco para la vida... y más allá

Algunos amigos de Lemke no pudieron asistir al servicio en persona, lo que llevó a su familia a transmitirlo en vivo. Los alcaldes de Bremen de décadas anteriores hicieron una aparición, incluyendo a Klaus Wedemeier, Henning Scherf, Jens Böhrnsen y Carsten Sieling (todos SPD). El actual jefe de gobierno, Andreas Bovenschulte (SPD), habló de su colega de partido Lemke como un talento completo.

Lemke será enterrado cerca de su familia la próxima semana. "La familia siempre fue lo primero para Willi", compartió el presidente de Werder Hubertus Hess-Grunewald, dirigiéndose al difunto. "Para ti, querido Willi, fue: verde y blanco de por vida. Hoy me gustaría añadir: y más allá de eso".

