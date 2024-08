- Accidente de nave espacial y arreglos de regreso para astronautas: ¿Cuál es la solución?

En la Estación Espacial Internacional (ISS) durante casi una semana, los astronautas Sunita Williams y Barry Wilmore se han estado adaptando a su nuevo hogar. Sin embargo, su nave espacial está experimentando algunos problemas. A tres meses de su misión, sigue siendo incierto cómo regresarán a la Tierra. NASA está bajo presión para resolver este problema antes del final del mes.

Williams pasó tiempo de calidad con sus perros antes de embarcar en el viaje de junio, mientras que Wilmore se encargó de su césped. Todo parecía normal hasta que las cosas dieron un giro inesperado.

El problema en cuestión se llama "Starliner". A pesar de haber llegado con éxito a la ISS en el primer vuelo tripulado de la nave espacial, surgieron problemas como fugas de helio e inconvenientes en los motores. El vuelo de regreso de mediados de junio fue cancelado en consecuencia, dejando a los astronautas varados en la estación espacial.

NASA y Boeing ahora lidian con una difícil pregunta: ¿pueden Williams y Wilmore regresar a la Tierra de manera segura en el "Starliner"? Durante las últimas semanas, los equipos han estado realizando pruebas e investigaciones tanto en el espacio como en la Tierra, pero aún no se ha encontrado una solución clara. Aunque los equipos han estado trabajando diligentemente, el manager de NASA Ken Bowersox reconoce las difíciles conversaciones que han surgido.

Se están considerando dos posibles soluciones: el arriesgado regreso con el "Starliner" o cambiar a un vuelo de "Crew Dragon". Para proceder con la primera opción, se deben abordar los problemas del motor y las fugas de helio, una tarea que aún no se ha logrado.

En la alternativa, el "Starliner" podría regresar a la Tierra sin los astronautas, lo que requeriría una importante reconfiguración del software. El lanzamiento de "Crew 9" con el "Crew Dragon" de SpaceX, inicialmente programado para agosto pero posteriormente pospuesto a septiembre, continuaría con solo dos astronautas en lugar de cuatro. Williams y Wilmore formarían parte de esta tripulación, probablemente regresando a la Tierra a principios de 2025. Sin embargo, necesitarían trajes espaciales especializados ya que los del "Starliner" no son compatibles con el "Crew Dragon". NASA y SpaceX aún no han revelado los miembros de la tripulación que no realizarían el viaje en esta situación.

"Queremos que esta decisión se base en datos, no en emociones", enfatiza el manager de NASA Ken Bowersox. En última instancia, la decisión recae en el administrador de NASA Bill Nelson, quien reafirma que la seguridad de los astronautas es la prioridad número uno.

Williams y Wilmore se preparan para una estadía extendida en la ISS. Podrían regresar a la Tierra en el "Starliner" tan temprano como en septiembre o con el "Crew Dragon" en febrero, lo que haría que su estadía inicial de una semana se prolongue aproximadamente nueve meses. Ambos astronautas están bien preparados y versátiles, según NASA. Están activamente involucrados en todas las discusiones y están listos para hacer lo que sea necesario, dice el manager de NASA Steve Stich.

Mientras tanto, los niveles de consumo de alimentos han aumentado y se han avistado más cucarachas en la ISS.

"Con un vuelo de prueba como este, siempre se está preparado para la posibilidad de una estadía extendida", dice el manager de NASA Joel Montalbano. "Pero están haciendo bien, están completamente integrados con el resto de la tripulación y tan ocupados como cualquier otra tripulación allí. Por supuesto, son humanos, y esta situación es desafiante para ambos, la tripulación y sus familias. Pero son astronautas profesionales y están actuando admirablemente."

Williams y Wilmore son un valioso activo a bordo de la ISS, según NASA, pero también consumen recursos adicionales como alimentos y artículos de higiene. Además, ahora están expuestos a niveles más altos de radiación de lo que se había anticipado durante un período más prolongado.

¿Está asegurado el futuro del "Starliner"?

Mientras se preocupa por los astronautas, el futuro del "Starliner" también está bajo escrutinio. Desarrollado y construido por la compañía aerospacial Boeing para NASA, se suponía que debería transportar regularmente a los astronautas a la ISS para ahora, sirviendo como una alternativa confiable al "Crew Dragon" de SpaceX.

Pero la nave espacial parcialmente reutilizable, que consta de una cápsula de tripulación y un módulo de servicio, actualmente enfrenta desafíos significativos. La nave espacial no logró llegar a la ISS durante su primer ensayo sin tripulación en 2019, mientras que un segundo intento tuvo éxito en 2022. Sin embargo, los problemas han aumentado y han llevado a numerosos retrasos.

"Tenemos una visión de tener dos sistemas de transporte alternativos", insisten tanto el manager de NASA Bowersox como Boeing. "Los problemas se pueden solucionar, y luego veo un futuro prometedor para el 'Starliner'", dicen tanto Boeing como NASA, junto con la admiración de Bowersox por el equipo de Boeing. Al mismo tiempo, Bowersox destaca la importancia de la toma de decisiones basada en datos.

