- Accidente catastrófico de autobús en una boda australiana: conductor condenado a 32 años de cárcel

Alrededor de un año después de un trágico accidente de autobús en la región del Valle de Hunter de Nueva Gales del Sur, Australia, que causó la muerte de diez personas, el conductor fue sentenciado a 32 años de prisión. Ocurrió en junio de 2023, dejando más de dos docenas de pasajeros heridos, algunos de gravedad. Según la Agencia France-Presse, el juez Roy Ellis del Tribunal Distrital de Newcastle declaró que el conductor de 59 años estaba bajo los efectos de un analgésico antes del accidente, lo que llevó a una conducción temeraria.

El autobús se desvió de la carretera y colisionó con una barandilla cerca de Greta mientras salía de un rotatorio rodeado de una niebla espesa el 11 de junio de 2023. El conductor, que solo sufrió lesiones menores, fue arrestado y posteriormente acusado de homicidio en diez ocasiones e infligir lesiones graves. Se declaró culpable de todos los cargos.

No hay libertad condicional durante 24 años

Justo antes del accidente, la fiesta de bodas, que no estaba a bordo del autobús, celebraba con invitados en una bodega. Famous por su vino, el Valle de Hunter se encuentra al norte de Sídney y es un popular lugar para celebraciones y bodas. El accidente ha provocado un debate sobre si los cinturones de seguridad deben ser obligatorios en los autobuses de Australia.

En su veredicto, el juez Ellis comentó que en sus más de 50 años en el sistema legal nunca había visto un caso con consecuencias tan devastadoras para tantas personas. El conductor había violado gravemente su deber de cuidado hacia sus pasajeros y había fallado en sus responsabilidades. El conductor encarcelado no será elegible para libertad condicional durante 24 años.

En el tribunal, el conductor admitió haber consumido más de la dosis recomendada de un analgésico. "Estoy lleno de arrepentimiento", dijo. "No puedo perdonarme. No puedo comprender cómo pude ser responsable de esto". El conductor expresó aún más arrepentimiento, llamando a sus acciones el "mayor pecado". "Me odio. Quiero desaparecer".

