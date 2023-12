Abuso infantil en toda regla": La gimnasta canadiense abandonó a los 13 años debido a lo que alega fue un entorno horrible y abusivo.

"No tenía miedo", declaró a la CNN desdesu casa en Vancouver. "A todos los niños les gusta aprender a dar volteretas, todos mis primeros recuerdos son bastante felices y llenos de alegría, como debe ser".

A los dos años, Cline dice que su interés era obvio para sus padres por la forma en que hacía "pequeñas flexiones de barbilla de bebé" en la encimera de la cocina.

Pronto se convirtió en una atleta seria. A los nueve o diez años, Cline había superado a sus entrenadores locales y ahora viajaba a una hora de casa para entrenar en un club de élite.

Durante un tiempo, su afición por el deporte continuó, pero Cline afirma que todo cambió cuando Vladimir Lashin y su esposa Svetlana llegaron como nuevo equipo técnico. Cline cuenta que el ambiente en el gimnasio se ensombreció rápidamente.

"Inmediatamente empezaron los insultos", recuerda. "Si cometías algún error, te gritaban y te humillaban. 'Esto es basura, eres basura', te gritaban una y otra vez".

Según Cline, no pasó mucho tiempo antes de que los entrenadores recurrieran también al maltrato físico.

Estaba calentando [para un split de pie] y sentí los isquiotibiales muy tensos, y él se enfadó mucho".

"Me dijo algo parecido a: 'Estás fingiendo para no hacer este estiramiento', así que me dio la vuelta, me agarró la pierna y me la puso detrás de la oreja".

Cline aún puede recordar el grito primitivo y el dolor cegador, describiendo la sensación como "insoportable".

"Me partió los isquiotibiales por completo y se llevó parte de mi pelvis con él", añade.

Cuando las alarmas de sus receptores sensoriales empezaron a registrar el punzante dolor, Cline cuenta que su entrenador no le ofreció disculpas ni remordimientos.

"Estaba enfadado, me gritó", dice Cline, y añade que la acusó de mentir y trató de distanciarse de cualquier responsabilidad por su espantosa lesión.

"No me ofreció tratamiento médico, nadie llamó a mis padres. Creo que al final tuve que ir cojeando hasta el vestuario y llamar a mis padres para que me llevaran al hospital", explica.

La CNN se puso en contacto con los antiguos entrenadores de Cline, que se cree que han abandonado Canadá.

Se enviaron múltiples solicitudes de comentarios por correo electrónico y a sus páginas de Facebook, pero no ha habido respuesta.

Apenas adolescente, Cline se acostumbró a un horario agotador y a dolorosas lesiones: dice que se rompió la mano por tres sitios y se desgarró un músculo de la columna que le dejó un coágulo del tamaño de una pelota de béisbol.

Cline iba a la escuela por la mañana, luego entrenaba de 13.00 a 18.00 horas antes de ponerse al día con los deberes por la tarde, y a menudo pasaba 30 horas a la semana en el gimnasio.

Recuerda que para dar la impresión de que sus rodillas no se doblaban al aterrizar, lo que supondría una deducción de puntos por parte de los jueces, el entrenador trabajaba con ella para hiperextenderlas permanentemente.

Con los pies sobre una caja elevada y las piernas levantadas del suelo, Lashin se sentaba sobre sus rodillas durante varios minutos seguidos. Calcula que pesaba unos 90 kilos.

Siempre le gritaban

Unos años más tarde, Cassidy Jones (de soltera Janzen) llegó al mismo gimnasio.

Ella le dijo a CNN que recuerda claramente la cultura de abuso que, según ella, se había normalizado y recuerda la lesión en el tendón de la corva de Cline y que a ella "siempre le gritaban".

No pasó mucho tiempo antes de que Jones también se encontrara en peligro. Describió un salto hacia atrás que había estado luchando por dominar en la barra de equilibrio cuando tenía 10 años, y le dijeron que un fallo más significaría que tendría que intentarlo desde una altura aún mayor.

"Estoy llorando a moco tendido y tengo miedo", recuerda. Jones pensó que si colocaba unas colchonetas acolchadas debajo de la viga, al menos minimizaría el riesgo, pero sus entrenadores la desaconsejaron.

"Intenté, como niña de 10 años, hacer lo correcto y ponerme a salvo".

Poco después, su cuerpo se torció en la viga, lo que le provocó tres fracturas en espiral en la pierna.

"Me caí y ella me dijo que me levantara y lo volviera a hacer", añadió Jones. "No pude, obviamente, porque mis huesos estaban por la mitad en varios puntos. Me dejaron allí en el suelo durante una hora, porque supusieron que estaba fingiendo. Me dijeron que me apartara para que otras personas pudieran usar la viga".

Jones cuenta que su cuerpo entró en estado de shock: "Tenía la piel de gallina, temblaba y temblaba, tenía mucho frío".

Al final llamaron a su madre, la llevaron al hospital, le escayolaron toda la pierna y estuvo en silla de ruedas durante meses.

Al cabo de unas dos semanas, los entrenadores llamaron a casa de la familia. "Mamá pensó que era para ver cómo estaba", dijo, "pero era para echarme la culpa, le gritaban a mi madre por teléfono: 'Debería haber sido capaz de hacerlo, se ha hecho daño, no es culpa nuestra'".

En 2011, Jones demandó a sus entrenadores y recibió una indemnización por daños y perjuicios en un acuerdo de mediación. Dejó la gimnasia poco después de la caída y se considera afortunada por haberse librado de parte del tormento que podría haber seguido si hubiera seguido con ella mucho más tiempo.

Dice que a los siete años ya seguía el código tácito del gimnasio e intentaba provocarse el vómito antes de las sesiones diarias de pesas.

Quince años después, dice que sigue teniendo una pesadilla recurrente, la sensación de estar discutiendo con su entrenador, Vladimir Lashin.

"Es algo muy fuera de lo normal en mí, porque no levanto la voz, soy muy autocontrolada. No sé por qué estamos discutiendo, pero estoy gritando como una loca, y no puedo gritar por encima de él. No puedo gritar lo suficientemente alto".

Parada forzada en la báscula.

Después de que se le rompieran los isquiotibiales, Cline declaró a la CNN que seguía teniendo que entrenar de tres a cuatro horas al día.

Dos meses después, llegó el momento de las pruebas nacionales. En la víspera de la prueba, Cline afirma que Vladimir Lashin le pidió que intentara un doble salto Yurchenko, uno de los más peligrosos de la gimnasia.

Este movimiento, que debe su nombre a la gimnasta soviética Natalia Yurchenko, consiste en un salto ciego de revés sobre la bóveda, por lo que cualquier error puede ser catastrófico.

"Creo que me reí", recuerda. "Pensé que estaba bromeando, porque era absurdo que esperara que lo hiciera cuando aún estaba lesionada; llevaba semanas sin saltar".

Cline cuenta que le rogó que la ayudara con el salto y que él la vio de mala gana. "Incluso eso fue casi un desastre total, aterricé prácticamente de bruces", dice.

Entonces Lashin le exigió que lo intentara de nuevo, esta vez sin ayuda, según Cline. Cline dice que estaba aterrorizada, pero que no se sintió capaz de negarse.

"Fue desastroso, mis pies no golpearon el trampolín correctamente, así que no tuve suficiente impulso para subir a la bóveda y no tuve suficiente impulso para hacer la rotación al final", añade Cline. "Aterricé de cuello".

Como estaban usando colchonetas de competición, Cline dice que fue una gran caída sobre una superficie relativamente dura.

"Tuve que hacer balance para ver si aún podía mover las extremidades", prosigue. "Por suerte, podía, pero entonces me di cuenta de que él seguía gritándome y diciéndome que lo hiciera una y otra vez. No había forma de que pudiera decir que no a esa petición".

Cline cuenta que sentía un dolor insoportable en el cuello mientras intentaba el que sería su último salto en gimnasia.

"Fallé completamente con una mano en el salto y volví a caer de cabeza. Estaba llorando en el vestuario con hielo en el cuello cuando me exigió que volviera a la pista.

"Luego me cogió del brazo, me arrastró a su despacho y me obligó a subirme a la báscula. '¡Por esto no puedes hacerlo!'. Me interrogó sobre los dulces de Pascua que había comido".

Fue una humillación final, pero Cline dice que mientras daba vueltas en el aire en su último y malogrado salto, tuvo un momento de lucidez y tomó la decisión de abandonar el deporte en aras de su propia autoconservación.

Su sueño de competir en los Juegos Olímpicos se había esfumado y su carrera como gimnasta había terminado. Reemplazar el deporte que tanto había amado supondría ahora toda una vida de dolor debilitante y tormento psicológico.

Y sólo tenía 13 años.

En los últimos años, el deporte de la gimnasia ha pasado de una crisis a otra. Cientos de atletas acusaron al ex médico del equipo nacional de USA Gymnastics Larry Nassar de abusos sexuales y a sus órganos de gobierno de no protegerlos.

Tras su declaración de culpabilidad por pornografía infantil y varios cargos de agresión sexual en 2017, pasará el resto de su vida en prisión. En un escándalo que se remonta a hace dos décadas, más de 368 atletas denunciaron abusos sexuales en programas de gimnasia de todo el país.

Por la misma época, otros equipos nacionales empezaban a asumir sus propias culturas abusivas.

En febrero de 2021, el director ejecutivo de Gymnastics New Zealand, Tony Compier, admitió que un estudio independiente sobre el deporte había descubierto "abusos emocionales, vergüenza corporal, prácticas de entrenamiento físicamente abusivas, acoso e intimidación".

Dos semanas después, una demanda colectiva denunciaba abusos físicos y psicológicos generalizados por parte de entrenadores de British Gymnastics a atletas de tan sólo seis años.

El bufete de abogados que los representa, Hausfeld, declaró a la CNN que están trabajando con 38 atletas, entre ellos cuatro olímpicos, y que están en negociaciones directas con British Gymnastics.

En mayo de 2021, la Comisión Australiana de Derechos Humanos concluyó que la gimnasia en el país contribuía a crear un "entorno de alto riesgo para el abuso".

El informe halló pruebas de "intimidación, acoso, abuso, negligencia, racismo, sexismo y capacitismo", propiciados por un "enfoque de ganar a toda costa, la corta edad de las gimnastas y los desequilibrios de poder inherentes; una cultura de control; y una tolerancia generalizada del comportamiento negativo."

Y en septiembre del año pasado, los entrenadores del programa nacional suizo dimitieron en masa después de que una investigación ética confirmara las quejas de los atletas por abusos psicológicos y una serie de malos resultados.

Ahora, la gimnasia canadiense se enfrenta a su propio momento de ajuste de cuentas.

Cline es la demandante representante en una demanda colectiva que se ha interpuesto contra Gymnastics Canada y media docena de órganos de gobierno provinciales, entre ellos Gymnastics BC, que habría supervisado el gimnasio en el que Cline dice haberse visto tan perjudicada.

Aunque no figuran como demandados, tanto Vladimir como Svetlana Lashin son nombrados en las alegaciones de la demanda, que detalla su incidente de lesión de salto y "abuso físico ... casi diario ... inextricablemente vinculado a una cultura de abuso psicológico" y "contacto físico inapropiado".

En la demanda también se afirma que "en lugar de ser castigados por su conducta abusiva, Vladimir y Svetlana fueron recompensados tanto por Gymnastics BC como por Gymnastics Canada". En particular, según la demanda, Vladimir fue nombrado entrenador del equipo canadiense en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y luego ascendido a Entrenador Nacional/Director de Alto Rendimiento de Gimnasia Artística Femenina en 2009.

Según la demanda, varias gimnastas canadienses han presentado denuncias "que abarcan décadas", alegando "abusos sexuales, físicos y psicológicos y la complicidad institucional que ha permitido que persista la cultura del maltrato".

La demanda es la primera etapa de un complicado proceso legal que podría escalar exponencialmente en escala y tardar años en resolverse.

"Realmente necesitamos que estas instituciones rindan cuentas por el abuso sistémico que han permitido garantizar durante décadas", explicó Cline a la CNN.

"Estamos intentando enviar el mensaje de que 'no podrán permitir que estas cosas continúen sin que se les responsabilice de ellas'".

La demanda también pretende indemnizar a los atletas que necesiten tratamiento físico y psicológico intensivo, y Cline tiene motivos para creer que cientos de ex atletas podrían implicarse.

En marzo, más de 400 gimnastas canadienses, hombres y mujeres, pusieron sus nombres en una carta abierta en la que explicaban que el miedo a las represalias les había impedido hablar de una "cultura tóxica y de prácticas abusivas" dentro del deporte.

Gymnastics Canada respondió en un comunicado: "Aunque nos entristece saber que docenas de atletas consideran que no hemos abordado estas cuestiones, nos comprometemos a seguir educando y abogando por reformas en todo el sistema que ayuden a garantizar que todos los participantes se sientan respetados, incluidos y seguros cuando entrenan y compiten en el deporte."

Casi todas afirman haber sufrido abusos físicos y/o psicológicos, pero también hay supervivientes de agresiones sexuales.

"Sabemos que hay muchas, muchas ahí fuera que han sufrido abusos sexuales", dijo Cline. "Desgraciadamente, sabemos que es un componente y sabemos que en realidad es bastante significativo".

Tras la presentación de la demanda el miércoles, Gymnastics BC dijo a la CNN en un comunicado: "Las acusaciones de las que hemos tenido conocimiento son muy serias, y las tomamos como tales".

Gymnastics BC añadió que a principios de 2020 había creado una función de Oficial de Seguridad "para educar a nuestra comunidad en el mantenimiento de un entorno deportivo seguro para todos" y que en junio de 2021, la organización había aprobado un nuevo manual de gestión de quejas.

En un comunicado enviado a CNN el jueves, Gymnastics Canada dijo que aunque la organización tampoco había sido notificada de la demanda, se tomaba las acusaciones "muy en serio", y añadió que estaba "comprometida a proporcionar un entorno seguro para los miembros de nuestro deporte."

Desde que hizo pública su historia sobre su vida como joven gimnasta en un blog de 2020, Cline afirma que ha recibido un aluvión de mensajes de atletas de todo el país, cuyas historias se hacen eco de la suya.

También ha hablado con supervivientes de todo el mundo.

"Si pusiéramos nuestras historias una al lado de la otra y elimináramos nuestros nombres, no podríamos decir quién es quién. Tenemos un problema muy grave, no sólo en Canadá, sino en la gimnasia en general".

Cline cree que, como las atletas son tan jóvenes cuando empiezan a entrenar, son increíblemente vulnerables.

Ella pasaba más tiempo con sus entrenadores que con sus padres, y afirma que a las atletas se les decía explícitamente que no compartieran sus experiencias en el gimnasio con su familia en casa, ya que se fomentaba una cultura del silencio.

"Nos aconsejaron que evitáramos hablar de ello con nuestros padres, nos dejaron muy, muy claro que nos meteríamos en serios problemas si les contábamos a nuestros padres lo que estaba pasando", dice Cline.

"Si estas cosas estuvieran ocurriendo en una escuela o en un hogar, habría graves consecuencias casi de inmediato.

"Pero por alguna razón, cuando lo ponemos en el contexto de un deporte y en particular de la gimnasia, lo normalizamos hasta tal punto que perdemos completamente de vista el hecho de que se trata de abuso infantil. Es directamente abuso infantil".

Han pasado casi 20 años desde que abandonó el deporte que una vez amó, pero Cline dice que sigue atormentada por él, tanto emocional como físicamente.

Tiene dolores de espalda que la debilitan desde los 14 años, artritis en el cuello, pesadillas y está al borde de un trastorno alimentario.

"No me peso", revela, "nunca puedo subirme a una báscula. Incluso cuando voy al médico, les pido que no me digan la cifra". Me ha exigido una vigilancia constante para asegurarme de que no caigo en patrones alimentarios realmente perjudiciales".

"He hablado con docenas y docenas de chicas y chicos y tienen muchas dificultades en la edad adulta, ya sea por trastornos alimentarios, TEPT, depresión o adicción a las autolesiones.

"Y, por supuesto, el dolor físico debilitante. Esto no se acaba porque alguien abandone el deporte, es algo que va a seguir atormentando a estas personas durante el resto de sus vidas".

Cline admite que el deporte de la gimnasia siempre presentará un riesgo de lesión, pero cree que esas lesiones se mitigarían con métodos de entrenamiento saludables.

Y desde luego no cree que el trauma psicológico deba ser inherente al deporte. "El deporte de élite es duro", concluye, "pero nunca debería producir cosas como trastornos alimentarios, autolesiones y TEPT".

Fuente: edition.cnn.com