- Abrir rápidamente la puerta del camión cibernético, un ladrón elimina sin esfuerzo el marco de cristal del tanque.

Tesla presume de la durabilidad del Cybertruck, especialmente de su cuerpo de acero, que supuestamente no se abollará, dañará ni se oxidará con el tiempo. Las ventanas también recibieron especial atención durante la presentación del vehículo.

Sin embargo, durante la demostración, se hizo evidente que proteger el vidrio del automóvil de diferentes tipos de tensión no es tan sencillo como parece. El diseñador principal de Tesla, Franz von Holzhausen, logró romper las ventanas dos veces seguidas con lanzamientos de bolas de acero. El CEO de Tesla, Elon Musk, bromeó: "Al menos las bolas no pasaron", visiblemente sorprendido, y prometió mejorar el vidrio.

Posteriormente, una prueba del canal de YouTube "The Kilowatts" mostró que ahora se requiere una gran fuerza para dañar el vidrio. Tesla también repitió la prueba, esta vez con una pelota de béisbol. Sin embargo, a pesar de que el vidrio es más propenso a romperse al recibir un impacto directo de objetos duros, no se debe suponer que el coche es a prueba de ladrones.

Un ladrón pasa de largo por el vidrio del Cybertruck

Esto se demostró en un video de vigilancia compartido en Facebook por un propietario de un coche. El video muestra a un hombre encapuchado que se acerca al Cybertruck, comprueba su entorno y espera una oportunidad. Una vez que ve que no hay nadie vigilando, ataca. En un abrir y cerrar de ojos, el hombre retira la ventana entera de la puerta. Luego arranca el vidrio dañado pero retirado y entra en el vehículo.

El hombre pasa un breve momento dentro del Cybertruck antes de salir y marcharse después de una pausa inusualmente larga.

El propietario del Cybertruck no oye la alarma

El problema más preocupante es que el propietario del coche, un hombre llamado Anuj Thakkar, dijo: "No hay alarma, no hay notificaciones en mi teléfono. Es literalmente como si no hubiera pasado nada, encontré el coche así. Esto no puede estar bien. ¿Alguien sabe por qué no hay sistema de alarma?"

En general, un Tesla está bien protegido contra el acceso no autorizado. El "Modo Sentry" se activa cuando se detectan actividades sospechosas alrededor del vehículo después de dejarlo. Tesla afirma: "Si se detecta una amenaza o los sensores del vehículo detectan movimientos de impacto frecuentes, como los que ocurren durante el remolque o el balanceo, el Modo Sentry responderá de la siguiente manera: los faros parpadearán, sonará la alarma, recibirás una notificación a través de la aplicación móvil y se almacenarán grabaciones de video en una unidad USB".

Aunque el Modo Sentry suele estar desactivado debido al consumo de energía, estaba activado en este caso. Las grabaciones demuestran que el coche capturó imágenes del robo. Sin embargo, por qué no funcionó correctamente como se esperaba sigue siendo un misterio para Thakkar.

En la sección de comentarios del video, otros propietarios de Tesla también informan de fallos en las notificaciones durante los intentos de robo.

Las ventanas deben retirarse

La ventana rota no es del todo sorprendente. Un ladrón probablemente entraría en cualquier otro coche igual de rápido. Otros fabricantes no publicitan su vidrio como especialmente resistente.

Esto peut-être no sea importante para una persona particular que conduce un coche de pasajeros, ya que en caso de emergencia, es necesario poder romper rápidamente y fácilmente el vidrio si las puertas no se abren. Esto es posible con el vidrio resistente a los impactos del Cybertruck, pero no en fragmentos. La diferencia probablemente sea algún tipo de recubrimiento que impide que el vidrio se fracture.

En respuesta al incidente, Tesla podría considerar agregar una declaración a sus materiales promocionales sobre la necesidad de medidas de seguridad adicionales, como el uso de un sistema de alarma de coche o mantener objetos de valor fuera de la vista.

Lo siguiente se agrega: Tesla también debería considerar fortalecer el sistema de alarma del Cybertruck para prevenir o alertar al propietario de posibles robos, especialmente ya que el Modo Sentry pareció fallar durante el incidente informado.

