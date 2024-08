"Abrillar árboles no es una delicadeza esotérica"

ntv.de: Al principio de tu libro, describes que tú y tu esposo estaban pasando por una crisis matrimonial, lo cual es bastante valiente. ¿Qué papel jugó el bosque en superar esta crisis?

Suse Schumacher: El bosque jugó un papel muy significativo porque me consoló y me ancló. Esta crisis fue una excepción emocional para mí. Mientras deambulaba por el bosque de invierno en mi desesperación, volvieron a mí los recuerdos de mi infancia: como niña, estaba llena de confianza y pasaba horas sola en el bosque, observando animales, plantas y el tiempo, y de alguna manera estaba claro que pertenecía allí. La vida en la ciudad como madre trabajadora de dos hijos, primero en Hamburgo, luego en Colonia y ahora en Berlín, me desafió tanto que olvidé mi conexión con la naturaleza. En el bosque, todos esos hermosos momentos tempranos de mi infancia volvieron a mí. De repente supe que esta crisis no significaba el final de mi vida y que tengo el poder de decidir cómo lidiar con ella. En lugar de llorar como víctima de las circunstancias, supe que tenía que dejar ir lo viejo para hacer espacio para lo nuevo. Aunque no estaba claro en ese momento si me quedaría con mi esposo, estos pensamientos me dieron valor. En el final, mi liberación hizo posible que volviéramos a estar juntos. Ahora, llevo 30 años casada con mi esposo.

¿Cómo incorporo el bosque en mi vida?

Por supuesto, no podemos estar en el bosque todo el tiempo. Pero es suficiente llevar a casa una hermosa foto de mi última visita al bosque y colgarla en algún lugar visible, para que cada vez que la mire, vuelvan a mí todos los sentimientos positivos asociados con ella. Alternativamente, también puedo recordar un hermoso lugar de mi infancia. Para muchas personas, estos son lugares en la naturaleza. Si me imagino allí con los ojos cerrados, tiene efectos similares a si estuviera realmente allí. Nuestro cuerpo sensorio memoria se activa y genera los recuerdos y sentimientos positivos asociados.

¿Y cómo llevas el bosque a un ciudadano como yo, que no está realmente interesado en abrazar árboles, pero está generalmente abierto a ello?

(ríe) En primer lugar, abrazar un árbol no es alguna tontería esotérica, sino que potencia nuestro sistema inmunológico. Los árboles producen resinas para protegerse y en ellas hay sustancias aromáticas, también llamadas terpenos, algunas de las cuales potencian el sistema inmunológico de los humanos, aumentando así nuestras células asesinas que necesitamos para protegernos contra virus y bacterias invasores. El bosque nos hace más resistentes y más saludables de una manera. Al mismo tiempo, el canto de los pájaros, el crujido de las hojas o el olor a musgo, madera y tierra aseguran que nos relajamos tanto físicamente como mentalmente. Como ciudadano, te sugiero simplemente que vengas conmigo en un día de bosque y te sorprendas. Estoy segura de que saldrás diferente y tendrás un nuevo acceso diferente al bosque en tu próxima visita.

Respirar, meditar, cantar, autocuidado - ¿hemos simplemente olvidado o nos han entrenado para dejar de lado las cosas básicas que pueden ayudarnos? Ya en la escuela, por ejemplo.

Sí, en mi comprensión, nos hemos desconectado bastante de nuestra antigua conexión con el bosque si se considera que la humanidad ha vivido con y en la naturaleza durante millones de años. Desde un punto de vista evolutivo, todavía hay una niña o un niño de la naturaleza en nuestros genes. Puedes observar esto bellamente en los niños pequeños que juegan feliz y absortos en la naturaleza. La escuela, que mencionaste, cambia nuestra relación con la naturaleza enseñando habilidades cognitivas como matemáticas, lectura, escritura y conocimiento. En lugar de jugar afuera y experimentar las cosas sensorialmente, la atención se centra de repente en estar quieto y aprender intelectualmente desde la edad de seis años. Además, el inicio de la industrialización hace unos 250 años ha asegurado que apenas tengamos una conexión directa con la naturaleza, por ejemplo, con nuestra comida. Vivimos detrás de paredes, nos protegemos de la naturaleza y nos percibimos como separados de ella. Pueblos indígenas como los Huni Kuin, que viven en la Amazonía en Brasil y a quienes entrevisté para mi libro, nos muestran cómo puede ser diferente: los Huni Kuin se describen a sí mismos como parte de la naturaleza. Son el bosque.

¿Cuán importante es respirar correctamente?

La respiración profunda correcta siempre es correcta, importante y, sobre todo, saludable. En primer lugar, nos relajamos cuando respiramos profundamente en nuestro vientre y luego exhalamos, ya que se activa el sistema nervioso parasimpático. Cuando estamos relajados, pensamos más abiertamente, lo que significa que encontramos más soluciones creativas a los problemas. Cuando respiramos profundamente en el bosque, también inhalamos los terpenos o fragancias de los árboles, que apoyan nuestro sistema inmunológico. Si nos metemos en el hábito de respirar profundamente varias veces al día, también ayuda a prevenir el estrés. Aunque el estrés diario sea grande, a través de la respiración profunda ganamos distancia de él y actuamos más pensativamente y calmadamente en el final, lo que también beneficia a nuestros semejantes. Por lo tanto, respirar correctamente ayuda enormemente.

La intuición o coloquialmente "sentido del estómago" se alimenta del corazón. El corazón es más que un órgano que bombea nuestra sangre por el cuerpo. También es un espacio de resonancia a través del cual nos conectamos con todo lo que está vivo, otras personas, plantas, animales o perhaps algo más alto como Dios. Simultáneamente, el corazón establece la conexión entre el cuerpo y la mente. No es casualidad que el yoga de más de 2500 años describa el chakra del corazón como el punto de conexión entre lo de abajo (cuerpo) y lo de arriba (mente), y el color de este chakra es verde. También en la meditación, cuando enfocamos nuestra atención en la respiración, es en la zona del pecho, donde se encuentran nuestro corazón y pulmones, que observamos. Estoy firmemente convencido de que deberíamos prestar más atención a nuestro corazón de nuevo, también para crear un contrapeso a nuestra pesadez de cabeza y así nuestro pensamiento. Porque el corazón no evalúa, pero nos hace seres empáticos y compasivos.

¿Estás enfrentando la naturaleza a la cultura - ¿no funciona mejor juntos? ¿O alternando entre ellos?

Pienso que es una cuestión de perspectiva. La naturaleza es algo que surge por sí misma y está en constante cambio. La cultura es algo que crean los humanos, surgido de valores, reglas y conceptos religiosos, entre otros. La cultura y la naturaleza pueden funcionar ciertamente juntos cuando están en pie de igualdad. Desafortunadamente, aún creemos que podemos hacer lo que sea con la naturaleza: intervenimos, la cambiamos y la destruimos en lugar de protegerla y conservarla. Esto algún día nos va a pasar factura dolorosamente. Por eso, uno de los objetivos de mi libro es dar ideas a las personas sobre cómo volverse más autoconscientes y hopefully reconocer el tesoro que tenemos justo fuera de nuestras puertas. Es hora de que nos levantemos por el bosque y la naturaleza y la protejamos y conservemos para nuestros hijos y nietos.

¿Un parque es un "bosque ligero"?

Al final, siempre está en el ojo del espectador. Es naturaleza, aunque diseñada culturalmente. Nunca llamaría al zoológico de Berlín un bosque.

¿Terpenos, mencionaste antes, ¿qué son exactly?

Los terpenos son moléculas de señalización vegetal liberadas por los árboles para protegerse o para inducir la formación de nubes al unirse a pequeñas gotas de agua que luego caen como lluvia en la tierra. Algunos de estos terpenos promueven la salud al fortalecer nuestro sistema inmunológico. Se ha demostrado que el número de nuestras células asesinas naturales aumenta durante una visita al bosque, que reconocen y destruyen células dañadas, extrañas o infectadas por virus en el cuerpo. Los estudios muestran que un día en el bosque aumenta el promedio de células asesinas naturales en un 40%. Este efecto aún es medible siete días después y puede aumentarse y prolongarse con visitas frecuentes al bosque.

¿Entonces, un día en el bosque y las células asesinas florecen. ¿Entonces, ¿somos nosotros los culpables cuando nos enfermamos?

No usaría el término "culpa" en este contexto, sino que lo formularía positivamente: podemos hacer mucho por nuestra salud nosotros mismos. Si nos enfermamos, suele ser porque se ha producido un desequilibrio en el cuerpo, que puede ser debido a nuestro estilo de vida. Los factores saludables como una buena nutrición, sueño suficiente, ejercicio y relaciones sociales son todos bien conocidos. Sin embargo, si sigo rigiendo todo esto y olvido vivir, divertirme, reír, estar agradecido, amar o simplemente ser feliz, entonces también puedo enfermarme. Por lo tanto, creo que lo mejor es tener ambos en mente: no preocuparse demasiado o estar demasiado preocupado y simplemente estar agradecido de vivir en un país democrático donde mucho es posible.

(ríe) Eso depende de ti. ¿Cómo ves tu vida? ¿Tu vaso está medio vacío o medio lleno? Hay estudios que muestran que incluso personas mayores y gravemente enfermas que han encontrado un propósito en su vida y están agradecidas por ello, se perciben a sí mismas como menos enfermas de lo que objetivamente son. Entonces, al final, siempre depende de tu autopercepción y de si te ves como una víctima de las circunstancias o como el diseñador de tu vida.

¿Cómo callas tu "Monkey Mind" lo más rápido posible?

Sé amable contigo mismo y comienza a meditar. Esa es la forma más fácil. Siéntate unos minutos por la mañana y enfócate en tu respiración. Probablemente te sorprenderás al descubrir lo ruidoso que es tu cabeza al principio. Eso es completamente normal y se llama "mente principiante". Luego agradecerás tus pensamientos y les dirás que te ocuparás de ellos una vez que hayas terminado de meditar. Luego vuelve a observar tu respiración. Sigue con eso y hazlo una rutina matutina. De esta manera, llegarás a conocerte mejor y a tu "Monkey Mind" y eventualmente aprenderás a controlarlo aprendiendo a cambiar tu atención para ser más presente.

¿Realmente ayuda a ver a través del "lente" de otro, con los ojos de otra persona?

Pienso en una clienta que se sentía infravalorada por su jefe. Cuando le pregunté que argumentara desde la perspectiva de su jefe, se dio cuenta de que nunca le había dicho que quería un intercambio constructivo. A través de este cambio de perspectiva o ver a través del lente de su jefe, encontró una buena solución para sí misma.

¿Cuál es tu ritual favorito cuando tienes demasiado ciudad, muy poco bosque y muy poco tiempo?

Luego, doy un paseo por el barrio y disfruto de las plantas, pájaros y árboles en los jardines. Esto a menudo ayuda a aclarar mi mente, activar mi cuerpo y ponerme de buen humor, para poder volver a centrarme en mis tareas diarias.

Si fueras un árbol - ¿cuál serías?

Creo que sería un alto y majestuoso haya roja o tal vez un tilo de verano con flores fragantes y grandes hojas aterciopeladas.

Con Suse Schumacher, Sabine Oelmann (más bien del tipo cactus)

