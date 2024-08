- Aborto espontáneo traumático en el escenario

Cantante estadounidense Halsey (29) ha revelado una experiencia dramática. En el podcast "SHE MD" publicado el 6 de agosto, la cantante de "Lucky" afirmó: "Tuve un aborto durante un concierto. El aborto comenzó antes del espectáculo". Cancelar el espectáculo no era una opción.

Estaba en una situación "muy difícil" ese día, ya que aún estaba en las primeras etapas de su carrera y "tenía mucho en juego en el espectáculo". "Había un socio corporativo, había un socio de medios más grande, pero lo que era más importante para mí era que había mil niños que habían estado esperando todo el día para venir al espectáculo y verme".

Perdió mucha sangre

Así que siguió adelante con el concierto a pesar de sentirse mal. "Solo me puse una pañal para adultos". Afortunadamente, el espectáculo solo estaba programado para 45 minutos. Después de dejar el escenario, tuvo que vomitar en el estacionamiento. "Fui a un hotel y me sentí enferma toda la noche. Recuerdo estar sentada en la bañera porque no sabía qué hacer con toda la sangre", recordó la artista, cuyo nombre real es Ashley Nicolette Frangipane. Sangró durante horas y apenas podía mantenerse en pie. A pesar de todo, abordó el vuelo siguiente a la mañana siguiente.

El concierto también se grabó. Ver el metraje es difícil para ella. "Es raro porque cuando lo veo ahora, me veo muy pálida y sudorosa, y mi voz suena diferente". Su voz estaba ronca. "Sueno y parezco una persona diferente".

El aborto evocó sentimientos encontrados

También le resultó difícil no poder hablar con nadie sobre el aborto. "Porque en ese momento, solo había oído historias sobre abortos de mujeres casadas felices, y generalmente solo hablaban de ello después de haber quedado embarazadas y llevado al niño". Se sintió "tan sola" y también pensó que debería poder llevar a un bebé a los 20 años. Al mismo tiempo, no realmente quería estar embarazada. "Estaba demasiado enfocada en mi carrera".

La cantante tenía muchos "sentimientos complejos" sobre el aborto, incluyendo alivio, confusión, culpa y dolor. Ahora, la cantante de 29 años es una orgullosa madre. En julio de 2021, dio la bienvenida a su hijo Ender Ridley con su entonces pareja, el escritor Alev Aydin (41). La separación de la pareja se anunció en abril de 2023.

