- Abordar ese asunto es crucial para usted al principio.

El capitán Lewis Holtby ve a 1. FC Heidenheim como un ejemplo para los recién llegados a la Bundesliga, Holstein Kiel. "No podemos permitir que las perturbaciones externas nos desestabilicen y caer en charlas negativas entre nosotros cuando encontremos obstáculos, lo cual es inevitable. Si podemos mantener esa actitud, podemos mantenernos en la Bundesliga. Heidenheim parece ser el mejor ejemplo de esto", compartió el exjugador nacional de 33 años con 'Sport Bild'. "La temporada pasada, muchas personas predijeron: Heidenheim no logrará 20 puntos. Sin embargo, superaron las expectativas con su espíritu de equipo y ahora buscan la clasificación para la Liga de Conferencias".

Holtby también destaca la importancia de la ventaja de local para Kiel. "Nuestro estadio de Holstein ya tiene un encanto especial. Puede que no sea el más moderno. Me intriga ver cómo responden los grandes equipos cuando visiten Kiel y los jugadores salgan de los viejos túneles al campo", comentó. "Y cuando, durante el otoño, el invierno y la primavera temprana, el viento frío sopla a través de nuestro estadio porque las gradas no están cerradas, las cosas se ponen incómodas en Kiel. Debes adaptarte a estas condiciones al principio".

