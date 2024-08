- Abolición del Tribunal de Crímenes de Guerra

El tribunal retira la orden de arresto en el caso de crímenes de guerra en Siria

Se ha retirado la orden de arresto de un sospechoso en un juicio relacionado con presuntos crímenes de guerra en Siria. Esta decisión fue tomada por el Tribunal Federal de Justicia (BGH) en Karlsruhe, tras el rechazo de un recurso de la Oficina Federal del Fiscal (GBA) contra la decisión del Tribunal Regional Superior (OLG) en Koblenz. El hombre, que había estado en prisión desde su arresto en marzo de 2023, fue liberado en julio debido a la falta de pruebas suficientes para sospechar fuertemente de un delito. Ahora es un hombre libre, con el juicio en su contra que continúa.

La Oficina Federal del Fiscal ha acusado al hombre sirio de varios delitos, incluyendo la pertenencia a una organización terrorista extranjera, crímenes de guerra y asesinato. Se cree que se unió a la milicia terrorista Estado Islámico (EI) en 2015 y participó en la ejecución de prisioneros. También se le acusa de haber tomado rehenes civiles.

Sin embargo, el abogado defensor del hombre argumentó en el tribunal que su cliente nunca había sido miembro o simpatizante del EI. De hecho, no es islamista ni creyente. No hay suficientes pruebas para demostrar que fue miembro del EI.

El OLG en Koblenz explicó la levantamiento de la orden de arresto stating that, based on the initial evaluation of evidence from over 20 trial days, the man no longer appears to be strongly suspected of having committed the crimes he is accused of.

(Paraphrased text)

The Federal Prosecutor's Office initially sought to try the case in the Court of First Instance due to the seriousness of the accusations. Despite the man's continued detention, the Court of First Instance could not move forward with the trial due to the lack of sufficient evidence.

Lea también: