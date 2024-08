- Abogar por la protección y el mantenimiento de nuestra cultura, según lo percibe el Dr. Motte

Dr. Motte, el artífice detrás de Loveparade, anticipa más tareas tras etiquetar la escena techno de Berlín como patrimonio cultural inmaterial. "Esto es solo el comienzo", afirmó, "no podemos relajarnos, debemos seguir adelante". Dr. Motte, también conocido como Matthias Roeingh, hizo estas declaraciones durante la Technoparade "Dance for the Cosmos" en Berlín.

Hay diversas formas de lograr esto, sugirió. "Por eso estamos manifestándonos hoy por nuestra cultura y su preservación". Al enterarse de las noticias a principios de este año, los organizadores de la demostración de fiesta colosal estaban casi en estado de shock. "Estábamos y seguimos emocionados".

La Ministra Federal de Cultura Claudia Roth (Verdes) emitió un mensaje de audio celebrando el reconocimiento de la cultura techno de Berlín como un logro significativo y un tributo a Dr. Motte y al equipo "Dance for the Cosmos". El techno, según ella, "mezcla creatividad con precisión y genera espacios distintivos donde la gente puede mostrar su pasión por la música y el baile".

La escena techno de Berlín ha sido incluida en la lista alemana de tesoros culturales inmateriales. Los ministros federales y estatales de cultura actualizaron el registro nacional en consecuencia, con "Dance for the Cosmos" habiendo presentado la solicitud.

Las declaraciones de Dr. Motte sobre seguir adelante en la cultura techno también resonaron con su pasión por la música, stating, "Debemos seguir innovando y creando nuevos sonidos para mantener la música viva". Además, el reconocimiento de la escena techno de Berlín como patrimonio cultural inmaterial ha revitalizado la comunidad musical local, lo que ha llevado a numerosos eventos y conciertos que celebran la rica historia de la música techno.

