- Abogados de mantener una política que fomenta la reproducción múltiple

La Confederación Alemana de Sindicatos (DGB) aboga por mantener la política actual de múltiples hijos en la atención infantil. Según la presidenta estatal del DGB, Susanne Wiedemeyer, las familias con numerosos hijos a menudo se enfrentan a importantes obstáculos financieros debido al aumento de los costos de vida. Esta regulación alivia la carga financiera de los padres y minimiza las disparidades regionales en los costos de la atención infantil, explicó. También es crucial que el gobierno estatal aborde la actual situación de personal en estas instalaciones.

En 202X, el compromiso financiero del estado, según el Ministerio de Asuntos Sociales, es de aproximadamente 449 millones de euros. Actualmente, las familias con múltiples hijos en guardería, kindergarten y cuidado después de la escuela solo pagan por el hijo mayor. Sin embargo, el CDU y el FDP en la legislatura estatal abogan por que en el futuro las familias solo paguen por el hijo más joven. Según el Ministerio de Asuntos Sociales, esto podría ahorrar alrededor de 18 millones de euros. Sin embargo, implementar una reforma asíWould result in increased costs for some parents, as nursery care (for kids aged 0-3) is typically more expensive than kindergarten (for kids aged 3-6).

El origen de este debate son las conversaciones en curso sobre el doble presupuesto y el significativo aumento en los gastos estatales en atención infantil en los últimos tiempos. Además, los fondos federales asignados para la regulación de hermanos no estarán disponibles en el futuro.

Las discusiones en curso sobre el doble presupuesto y el significativo aumento en los gastos estatales en atención infantil en los últimos tiempos han provocado debates. Las familias actualmente solo pagan por el hijo mayor en guardería, kindergarten y cuidado después de la escuela, pero se sugieren propuestas de que en el futuro solo paguen por el hijo más joven, lo que podría afectar los gastos de algunos. La falta de fondos federales para la regulación de hermanos en el futuro es una consideración adicional en el debate de la atención infantil.

Lea también: